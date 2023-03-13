Командир сухопутных войск ВСУ назвал сложной ситуацию у Артемовска

Ситуация в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) остается сложной, сообщил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский в понедельник, 13 марта. Его слова приводит украинский ресурс Military Media Center.

Как заявил Сырский, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают сопротивление.

Днем ранее командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский заявил, что украинская армия может попасть в «котел» в Артемовске, как это было в Дебальцево в 2015 году. Он указал на схожесть ситуаций, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну. Как добавил Ярославский, в городе идут бои буквально за каждый дом.

Тем временем экс-подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сказал, что штурмовые группы Вооруженных сил России (ВС РФ) заняли выгодные позиции в промзоне Артемовска. Он дополнил, что у военных РФ получилось создать качественный плацдарм для продвижения в данном направлении в дальнейшем.

10 марта стало известно, что войска России накрыли артиллерийским огнем отряд ВСУ, когда солдаты ВСУ хотели отступить и выйти из Артемовска. Артиллерия продолжает заниматься ликвидацией боевиков ВСУ, на фронте у Артемовска идут ожесточенные бои и прорыв обороны ВСУ.

РФ продолжает специально военную операцию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги госпереворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов украинскими военными.

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