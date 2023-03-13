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Командир сухопутных войск ВСУ назвал сложной ситуацию у Артемовска

Командир сухопутных войск ВСУ Сырский: ситуация в районе Артемовска остается сложной
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Ситуация в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) остается сложной, сообщил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский в понедельник, 13 марта. Его слова приводит украинский ресурс Military Media Center.

Как заявил Сырский, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают сопротивление.

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Днем ранее командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский заявил, что украинская армия может попасть в «котел» в Артемовске, как это было в Дебальцево в 2015 году. Он указал на схожесть ситуаций, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну. Как добавил Ярославский, в городе идут бои буквально за каждый дом.

Тем временем экс-подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сказал, что штурмовые группы Вооруженных сил России (ВС РФ) заняли выгодные позиции в промзоне Артемовска. Он дополнил, что у военных РФ получилось создать качественный плацдарм для продвижения в данном направлении в дальнейшем.

10 марта стало известно, что войска России накрыли артиллерийским огнем отряд ВСУ, когда солдаты ВСУ хотели отступить и выйти из Артемовска. Артиллерия продолжает заниматься ликвидацией боевиков ВСУ, на фронте у Артемовска идут ожесточенные бои и прорыв обороны ВСУ.

РФ продолжает специально военную операцию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги госпереворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов украинскими военными.

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