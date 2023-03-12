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Марочко заявил о выгодных позициях ВС РФ в промзоне Артемовска

Марочко: штурмовые группы ВС России заняли выгодные позиции в промзоне Артемовска
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Фото: РИА Новости
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Штурмовые группы Вооруженных сил России (ВС РФ) заняли выгодные позиции в промышленной зоне Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР), рассказал бывший подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«В населенном пункте Артемовск штурмовые группы заняли на территории артемовского завода по обработке металлов в промышленной зоне выгодные позиции», — цитирует его ТАСС 12 марта.

Марочко сказал, что российским войскам удалось создать качественный плацдарм для дальнейшего продвижения в направлении Артемовска. Также теперь у военных РФ есть возможность контролировать перемещения украинских боевиков в этом районе, добавил экс-подполковник НМ ЛНР.

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11 марта стало известно о продвижении ВС РФ к центру Артемовска. По последним данным, сотрудники ЧВК «Вагнер» находились в 1,2 км от него, продвигаясь по улицам Тургенева и Независимости.

Тем временем Марочко заявил о нарушении украинскими военными международных конвенций, так как они перемещают боеприпасы и солдат в Артемовске на медицинском транспорте под знаком Красного Креста.

10 марта выяснилось, что войска РФ накрыли артиллерийским огнем отряд ВСУ, когда украинские солдаты попытались отступить и покинуть Артемовск. Артиллерия продолжает заниматься ликвидацией боевиков ВСУ, на фронте у Артемовска идут ожесточенные бои и прорыв обороны ВСУ.

Тем же днем в Киеве дали обещание организовать контрнаступление в Артемовске через два месяца, когда ВСУ получат соответствующую военную помощь. В офисе президента Украины заявили, что в настоящее время на данной цели сосредоточены все силы.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля минувшего года на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов украинскими войсками.

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