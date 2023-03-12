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Командир ВСУ заявил о вероятности окружения украинских военных в Артемовске

Командир ВСУ Ярославский заявил о вероятности окружения украинской армии в Артемовске
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Фото: REUTERS/Marko Djurica
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Украинская армия может попасть в «котел» в Артемовске (украинское название — Бахмут), как это было в Дебальцево в 2015 году. Об этом 12 марта в эфире «Эспрессо ТВ» заявил командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский.

«Без логистики нет ни ротации, ни подвоза боеприпасов. Враг это понимает и пытается прежде всего перерезать логистику», — отметил он.

По его словам, командование понимает, что в Артемовске может сложиться ситуация, аналогичная той, что была в Дебальцево. Такая же ситуация, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну, отметил Ярославский. Он также добавил, что в городе идут бои практически за каждый дом.

В январе-феврале 2015 года эпицентром противостояния в Донбассе стал город Дебальцево, где украинские силовики оказались в окружении ополченцев. «Дебальцевский котел» стал ареной ожесточенных боев.

«Это не пригород — это уже Бахмут»
Российские силы продолжают выбивать украинских боевиков из одного из важнейших городов Донбасса

Ранее в этот день бывший подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что штурмовые группы Вооруженных сил России (ВС РФ) заняли выгодные позиции в промышленной зоне Артемовска. Он отметил, что российским военным удалось создать качественный плацдарм для дальнейшего продвижения в данном направлении.

Днем ранее стало известно о продвижении ВС РФ к центру Артемовска. По последним данным, сотрудники ЧВК «Вагнер» находились в 1,2 км от него, продвигаясь по улицам Тургенева и Независимости.

10 марта сообщалось, что российские войска накрыли артиллерийским огнем отряд ВСУ, когда украинские солдаты попытались отступить и покинуть Артемовск. Артиллерия продолжает заниматься ликвидацией боевиков ВСУ, на фронте у Артемовска идут ожесточенные бои и прорыв обороны ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля минувшего года на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов украинскими войсками.

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