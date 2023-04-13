В Киеве заявили о необходимости продемонстрировать успех контрнаступления

Украине нужно продемонстрировать успешное контрнаступление, иначе у налогоплательщиков поддерживающих Киев стран возникнут вопросы. Об этом 13 апреля заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью телеканалу ABC News.

Он подчеркнул, что налогоплательщики таких государств «ожидают увидеть результаты», поэтому «успех этого наступления крайне необходим». Без побед возникнут вопросы о продолжительности поддержки Украины и в целом целесообразности оказания помощи, добавил Буданов.

Глава ГУР отметил, что ему неизвестно о каких-либо требованиях, выдвинутых западными союзниками Киеву, о том, что дальнейшая поддержка Запада будет зависеть от успеха Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте.

Буданов пообещал, что в скором времени ВСУ начнут действия, «результаты которых увидят все».

Ранее, 12 апреля, бывший директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк отметил, что у Украины имеется единственный шанс на успешное контрнаступление. Он пояснил, что если конфликт зайдет в еще больший тупик, то Запад устанет от войны.

Киев сформировал около 16 новых бригад, то есть получил в свое распоряжение около 90–100 тыс. военнослужащих, отметил он. Однако ясности, когда ВСУ могут начать наступления, нет, заключил специалист.

Днем ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом, а не весной, как планировалось раньше. Он объяснил это в том числе необходимостью полноценно подготовить украинскую армию.

До этого, 7 апреля, глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что ВСУ могут пойти в наступление с мая по октябрь. Россия готова к любым вызовам со стороны врага, отметил политик

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные тщательно отслеживают всю поступающую информацию о действиях ВСУ и учитывают ее при планировании ведения спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.