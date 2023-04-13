Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд арестовал 23 человека по делу о полицейской ОПГ в Ростовской области
Мир
Politico указала на недовольство украинских чиновников пессимизмом США
Мир
В Киеве заявили о необходимости продемонстрировать успех контрнаступления
Мир
МВД Франции заявило о 380 тыс. участников протестов против пенсионной реформы
Интернет и технологии
Маск объявил о запуске программы монетизации контента в Twitter
Мир
Экс-разведчик ВС США заявил о стремлении Зеленского угождать Западу
Мир
Власти США подтвердили арест подозреваемого в утечке материалов Пентагона
Мир
WP узнала об испытании Пекином гиперзвуковой ракеты DF-27
Мир
Умер культовый ямайский певец Джа Шака
Общество
СК проверит информацию о возможных преступлениях против российских военных
Мир
Таможня Чехии задержала грузовик из Эстонии с более чем 1 млн патронов
Культура
Селин Дион объявила о выходе первой после новости о болезни песни
Происшествия
Многоквартирный дом загорелся в Астрахани
Сюжет:

В Киеве заявили о необходимости продемонстрировать успех контрнаступления

Глава ГУР Буданов: Украине нужен успех контрнаступления, «иначе у союзников будут вопросы»
0
Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украине нужно продемонстрировать успешное контрнаступление, иначе у налогоплательщиков поддерживающих Киев стран возникнут вопросы. Об этом 13 апреля заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью телеканалу ABC News.

Он подчеркнул, что налогоплательщики таких государств «ожидают увидеть результаты», поэтому «успех этого наступления крайне необходим». Без побед возникнут вопросы о продолжительности поддержки Украины и в целом целесообразности оказания помощи, добавил Буданов.

Глава ГУР отметил, что ему неизвестно о каких-либо требованиях, выдвинутых западными союзниками Киеву, о том, что дальнейшая поддержка Запада будет зависеть от успеха Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте.

Буданов пообещал, что в скором времени ВСУ начнут действия, «результаты которых увидят все».

Штабы помнили: ВС РФ уничтожили восемь украинских командных пунктов
Российская армия максимально затрудняет координацию действий ВФУ на передовой

Ранее, 12 апреля, бывший директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк отметил, что у Украины имеется единственный шанс на успешное контрнаступление. Он пояснил, что если конфликт зайдет в еще больший тупик, то Запад устанет от войны.

Киев сформировал около 16 новых бригад, то есть получил в свое распоряжение около 90–100 тыс. военнослужащих, отметил он. Однако ясности, когда ВСУ могут начать наступления, нет, заключил специалист.

Днем ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом, а не весной, как планировалось раньше. Он объяснил это в том числе необходимостью полноценно подготовить украинскую армию.

До этого, 7 апреля, глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что ВСУ могут пойти в наступление с мая по октябрь. Россия готова к любым вызовам со стороны врага, отметил политик

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные тщательно отслеживают всю поступающую информацию о действиях ВСУ и учитывают ее при планировании ведения спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023