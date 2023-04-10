Штабы помнили: ВС РФ уничтожили восемь украинских командных пунктов

Передовой командный пункт украинской группировки «Харьков» был уничтожен 9 апреля , сообщили в Минобороны РФ. Это не первый точный удар российской армии по штабам ВФУ — только с начала месяца их ликвидировано восемь — от батальонного уровня и выше. Эксперты считают, что такие успехи сейчас очень важны — в преддверии возможного наступления ВФУ, которое активно рекламируется в странах НАТО и на Украине, противника необходимо лишить центров управления.

Оставить без управления

В районе поселка Великий Бурлук в Харьковской области был поражен передовой командный пункт оперативной группировки украинских вооруженных формирований «Харьков», сообщили в российском военном ведомстве 9 апреля.

Всего же с начала месяца уничтожено восемь штабов батальонного уровня и выше. Самым результативным днем оказалось 2 апреля — в районе Красного Лимана был поражен командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВФУ, а недалеко от Петровского и Терен — командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады.

5 апреля были поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 110-й механизированной и 95-й воздушно-десантной бригад ВФУ в Новомихайловке и Ласточкине соответственно.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

В районе Авдеевки 6 апреля был уничтожен пункт управления 110-й механизированной бригады. На следующий день наша армия ликвидировала командно-наблюдательный пункт подразделения 126-й бригады территориальной обороны ВФУ.

Оперативная группировка украинских формирований «Харьков» — это аналог армейского или корпусного формирования , рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Уничтожение передового командного пункта этой группировки, безусловно, успех , — считает эксперт. — Такие КП находятся недалеко от позиций и предназначены для сбора и обработки оперативной информации на определенном стратегическом направлении. Конкретно в этом случае украинские штабисты работали на купянском направлении. В таких штабах работают высококвалифицированные офицеры , которые владеют оперативным искусством. Таких специалистов надо долго готовить, и замену им быстро не найти. Это достаточно существенная пробоина в командном составе на этом направлении.

В таком штабе наверняка был центр приема информации от беспилотной авиации , видеотрансляции с которых офицеры ВФУ просматривали в режиме реального времени, также отметил эксперт.

Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

— На купянском направлении украинские силы собираются наносить удар в рамках своего весеннего наступления , — отметил он. — Будет ли он основным или вспомогательным, говорить рано. Противник сейчас активно ведет мероприятия по дезинформации. Задействовали даже Пентагон, который сливает ту или иную информацию, которая не соответствует действительности.

По словам Василия Дандыкина, в ближайшее время удары по штабам и тылам соединений только усилятся.

— Наши ВКС начали использовать планируемые бомбы, что позволяет самолетам не заходить в зону действия украинской ПВО, — напомнил он. — Это мощное средство поражения, которым можно эффективно работать в том числе и по целям типа командных пунктов.

Удары по тылам

В зоне специальной военной операции 8 и 9 апреля российская армия вела активные наступательные действия на донецком направлении, а на остальных наносила удары по наиболее важным целям противника. Кроме того, были пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп , сообщили в Минобороны России.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В течение двух дней на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 1015 человек и более 63 единиц военной техники , включая танки, гаубицы, бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки.

9 апреля был нанесен удар по логистическим центрам противника. В районе Запорожья высокоточным ракетным ударом уничтожено крупное хранилище с 70 тыс. т топлива, накопленного для обеспечения действий группировки ВФУ в Донбассе. Также оказались поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВФУ.

Кроме того, днем ранее было уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВФУ в районе Константиновки в ДНР, Берислава в Херсонской области и Орехова в Запорожской области.

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Также российские силы ПВО 9 апреля перехватили украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2».

Сердце воина

В Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского военные медики провели уникальную операцию по извлечению пули из сердца военнослужащего. Он получил тяжелое ранение в зоне проведения спецоперации. Извлекал пулю начальник центра кардиохирургии Александр Лищук.

— Сердце восстановлено, работа хорошая, завтра пациент уже будет ходить, — рассказал после хирургического вмешательства Александр Лищук.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Он также сообщил, что военные медики, работающие на передовой, провели уже более ста подобных операций по извлечению пуль и осколков.

Штурм лейтенанта Громова

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Взвод лейтенанта Константина Громова обеспечивал безопасность движения колонны. На подступах к поселку, контролируемому украинскими боевиками, Константин обнаружил хорошо замаскированные огневые точки и принял решение взять эти позиции штурмом.

Наши военные внезапно атаковали противника, благодаря чему быстро подавили пулеметные точки боевиков. Константин в ходе боя получил тяжелое ранение, однако продолжил руководить подразделением и был эвакуирован после ликвидации боевиков. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, Константин Громов награжден орденом Мужества.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В ходе освобождения населенного пункта от украинских боевиков и иностранных наемников подразделение майора Сергея Богатырева уничтожило два танка, пять боевых машин пехоты, а также три долговременные огневые точки противника. Противник, бросив позиции, покинул населенный пункт.

Через несколько дней подразделение Богатырева, продвигаясь вглубь обороны противника, встретилось с ожесточенным сопротивлением. В ходе боестолкновения Сергей лично уничтожил из РПГ два бронетранспортера и большое количество боевиков.