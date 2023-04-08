Стояние на Днепре: российские войска держат оборону вдоль реки

Вдоль Днепра идут ночные бои — наши войска уничтожают диверсионные группы противника и корректируют артиллерийские удары. 7 апреля на херсонском направлении был поражен пункт дислокации украинского одесского отряда морской охраны с личным составом. Корреспонденты «Известий» увидели, как российские подразделения наносят удары по противнику на другом берегу Днепра и возводят фортификационные сооружения. Эксперты отмечают, что затишье на этом участке временное и наши войска сейчас активно готовятся к отражению наступления ВФУ, которое может начаться в любой момент.

«Бронекатера мы уработали»

В районе Днепра основные события происходят ночью или рано утром — диверсионные группы противника пытаются форсировать реку в темноте или в сумерках. Наши войска методично уничтожают их, наносят огневые удары по местам скопления противника и другим важным целям на правом берегу.

На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки было уничтожено 14 украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артустановки «Гвоздика» и одна «Акация». Кроме того, поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 126-й бригады теробороны в Херсонской области, сообщили в Минобороны 7 апреля. Также нанесен удар по пункту временной дислокации одесского отряда морской охраны в районе населенного пункта Велетенское, сообщили в пресс-центре группировки «Днепр».

— Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек, — рассказал начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев.

Кроме того, по его словам, были уничтожены два «кочующих» миномета с расчетами в районе населенных пунктов Береговое и Никольское.

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Как наши подразделения держат оборону в этой точке линии боевого соприкосновения, увидела корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.

— До берега Днепра здесь примерно 130 м, — делится Наталия. — В окопах сыро, прошел дождь. Но и в этом есть плюсы – беспилотники противника в такую погоду не работают.

Бойцы здесь дежурят круглосуточно — службу несут на хорошо замаскированных позициях. Траншеи полного профиля, блиндажи в несколько накатов и развитая сеть дзотов — так выглядит наша передняя линия.

— В последнее время замечены в основном легкие лодки, 3–5 человек в каждой. В момент, когда мы сюда прибыли, были и бронированные катера, но их время прошло, они свое отжили. Мы их уработали, — рассказал командир взвода с позывным Киргиз.

Когда по правому берегу Днепра начинает работать наша артиллерия, в бинокль видно, как снаряды попадают в двухэтажное строение. С крыши этой двухэтажки противник вел стрельбу из ПТУР, там же боевики ВФУ организовали склад боеприпасов, объясняют бойцы.

Су-25 Фото: РИА Новости

С неба артиллеристов поддерживает авиация. Штурмовая группа Су-25 работает по передовым позициям противника — можно увидеть, как они пылают после авиаударов.

ВФУ накапливают технику и подбираются ближе к Днепру — судя по всему, планируют наступление. Но все их передвижения прекрасно видны нашим наблюдателям с береговых позиций. К возможному наступлению противника российские подразделения готовы. Бойцы продолжают укреплять позиции — по всей береговой линии роют окопы и строят дополнительные огневые точки.

— Все последние месяцы противник точно так же пытался действовать в дельте Днепра, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Постоянно действовали ДРГ, постоянно были небольшие десанты. Пытались захватывать острова. Надо смотреть, стало ли это происходить чаще. Противник ведет разведку, пытается проверить нашу реакцию, алгоритмы действий, вскрыть нашу оборону. Мы отлично понимаем, что идет подготовка к наступлению, и мы его ожидаем.

По всей видимости, с последними действиями ВФУ связано и огромное количество появляющейся дезинформации. Она распространяется даже на уровне Пентагона, отметил эксперт.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Также 7 апреля в зоне спецоперации российская армия вела активные наступательные действия на донецком и краснолиманском направлениях, а на остальных наносила удары по наиболее важным целям, сообщили в Минобороны России.

За сутки на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 374 человек и 34 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, самоходные артиллерийские установки и бронеавтомобили.

Возвращение биолабораторий

Одновременно с этим США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине, а также расширили формат подготовки местных специалистов-биологов. Об этом 7 апреля сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Такой вывод был сделан на основе анализа протокола совещания рабочей группы американских и украинских специалистов под руководством представителей управления по снижению угрозы минобороны США (DITRA).

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Markiian Lyseiko

По словам Кириллова, после ряда заявлений представителей российского военного ведомства о деятельности биолабораторий минобороны США вынуждено скрывать истинный характер работ.

— В протоколе отмечено, что программа получила новое название — «Исследования по бионадзору». В соответствии с документом военное ведомство намерено продолжать исследования опасных патогенов, осуществлять сбор биологических материалов и направлять их в Соединенные Штаты, — подчеркнул генерал.

Бои на островах

В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Гвардии сержант Адельбек Раскалиев действовал в составе тактической группы десантников, которая удерживала важный объект на одном из островов. Несмотря на действия БПЛА противника и сильный артиллерийско-минометный огонь, Адельбек смог грамотно организовать оборону.

В ходе боя выстрелом из гранатомета он уничтожил судно, на котором боевики пытались переправиться на остров, а также более пяти человек личного состава. Четкие действия подразделения Адельбека не позволили противнику высадить десант.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Экипаж инженерной машины разграждения ефрейтора Романа Срабионова проводил инженерную разведку местности, обеспечив быстрое продвижение российских сил и освобождение населенного пункта. Спасаясь бегством, боевики подожгли склады оружия и боеприпасов, детонация которых угрожала в том числе и мирным жителям.

Благодаря умелым и самоотверженным действиям Романа и его расчета огонь был локализован. Это позволило остановить разлет снарядов, вывезти их на безопасное от населенного пункта расстояние и уничтожить.