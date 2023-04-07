Расстрельные команды: как ВФУ ликвидируют своих же солдат
Владимир Путин 6 апреля назвал действия украинских формирований циничными. И рассказал историю о том, как вооруженные формирования Украины (ВФУ) уничтожили артогнем 14 своих военнослужащих, сдавшихся в плен. Также в этот день украинская диверсионная группа собиралась проникнуть на территорию Брянской области, но их попытка провалилась: отряд был рассеян артиллерийским огнем. Эксперты отмечают, что такими действиями украинские власти стараются запугать и посеять панику среди мирного населения, а также в преддверии своего вероятного наступления заставить российскую армию растянуть силы по линии боевого соприкосновения.
Триста снарядов
В четверг, 6 апреля, президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным рассказал о том, как украинские формирования цинично уничтожают своих военнослужащих.
— Четырнадцать человек, военнослужащих украинской армии сдались в плен. Но было уже поздно, и наши оставили там с ними несколько человек. Даже не охраняли, чтобы сегодня с утра вывести их из зоны боевых действий. 300 снарядов противник положил в одно место — уничтожил всех своих военнослужащих, — рассказал он.
Президент отметил, что, «к сожалению, и наши пострадали».
— Мы имеем дело с режимом, который в высшей степени жесток не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим, — резюмировал российский лидер.
Подробности произошедшего рассказали в Минобороны РФ. Это случилось 5 апреля в районе Авдеевки, где подразделения Южной группировки войск штурмовали опорный пункт.
Артиллерийский расчет ВФУ
— В ходе боя командир находившегося на опорном пункте подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился по открытому каналу радиосвязи к российскому командованию, заявив о добровольном сложении его подразделением численностью 14 человек оружия и желании сдаться, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российское подразделение прекратило боевые действия и встретило вышедших к ним украинских боевиков. Их разместили в блиндаже до утра, чтобы потом эвакуировать в тыл.
Ночью украинская артиллерия целенаправленно открыла шквальный огонь по блиндажу, где находились сдавшиеся. Было выпущено около 300 крупнокалиберных снарядов. Все пленные погибли.
Диверсанты не прошли
Утром 6 апреля была пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВФУ численностью более 15 боевиков на территорию России в районе Случевска Брянской области, сообщили в Минобороны РФ.
Противнику нанесено поражение, группа диверсантов была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет.
Украинские силы сейчас всячески нервируют местное население и местные власти, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.
— Брянщина вдается выступом в территорию Украины и Белоруссии, поэтому они хотят туда зайти, — пояснил он. — Всё сводится к одному: попытаться вызвать состояние легкой паники. Их кураторы и спонсоры об этом думают. Ударили по Донецку, ударили по своим пленным — делают всё для того, чтобы люди на передовой и в тылу почувствовали неуверенность. К этому надо относиться очень серьезно. Но на Брянщине у народа нервы крепкие, паники никакой нет.
Военнослужащие ВС РФ
Кроме того, отметил эксперт, ВФУ перед своим наступлением пытаются растянуть линию боевого соприкосновения, заставить нас распылить военные силы и средства.
Это далеко не первая попытка нарушить госграницу в Брянской области. Накануне украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в районе села Бутовск Клинцовского района Брянской области. Пограничники задержали пилота, который пытался сбежать на территорию Украины.
А 2 марта группа боевиков перешла границу и зашла в населенные пункты Брянской области. Они убили двух местных жителей и ранили десятилетнего мальчика. После этого банда ушла на территорию Украины.
«Тигр» станет крепче
6 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области. На этих производствах выпускают боеприпасы, в том числе артиллерийские и авиационные.
Представители руководства предприятий доложили министру, что за последние несколько месяцев объем выпускаемой продукции увеличен в разы. Кроме того, реализуется программа дальнейшего расширения мощностей.
В завершение работы Сергей Шойгу обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения гособоронзаказа.
Министр обороны России Сергей Шойгу (второй слева) во время осмотра производства на предприятии оборонно-промышленного комплекса «Арзамасский машиностроительный завод»
Глава военного ведомства также побывал на Арзамасском машиностроительном заводе. Он проинспектировал цеха производства бронетранспортеров и бронеавтомобилей «Тигр».
Ему представили новейшие разработки в области бронетехники, обеспечивающие дополнительную защиту экипажа. Новая двойная броня перспективных образцов выдерживает подрыв 2 кг тротила, попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов, защищает радиатор, капот и шасси, укрывает личный состав от различных средств поражения.
Сергей Шойгу поручил проработать производство спецбронетехники для размещения на их основе медицинских, связных модулей и модулей бытового назначения.
Польский трофей
В районе Белогоровки не осталось лесов. Деревья здесь скошены артогнем, кругом оплывшие заброшенные украинские окопы, а под ногами мины. Об обстановке на белогоровском направлении рассказал военкор «Известий» Алексей Полторанин.
— Сейчас весь лес уничтожен минами. Когда мы зашли, здесь было хорошо, — рассказал один из российских военнослужащих.
Обстрел возобновляется. Сквозь деревья виден взрыв.
— В километре от нас где-то, — говорит Алексей Полторанин.
— Меньше, — поправляют бойцы. — Совсем рядом.
Бойцы показывают воткнувшуюся в землю рядом с окопом украинскую ракету от РСЗО — им повезло, что она не разорвалась.
— Вчера очень серьезно побили противника. Уничтожили два опорных пункта, разбили пулеметные гнезда при небольшом расходе мин, — рассказал командир батальона добровольческого отряда «Барс-12» Вооруженных сил РФ с позывным Снег.
Военнослужащий ВС РФ
Сейчас временное затишье и бойцы пытаются обжить недавно захваченные вражеские позиции.
Военнослужащие показывают нам новую польскую камуфляжную плащ-палатку, упакованную в целлофановый пакет с надписью «Polska» — это полезный и нужный трофей.
— Враг снабжает всем необходимым, — шутят довольные бойцы.
К российскому подразделению прибилась собака. Бойцы полюбили ее, тем более что она не зря ест хлеб.
— Собаки чувствуют прилеты раньше, чем люди. Буквально за две-три минуты до взрыва она начинает искать потайное место. Мы вместе с ней прячемся, — рассказали бойцы.
Здесь же, на своих позициях, военнослужащие устроили небольшой огород и посадили лук. Говорят, что по весне иногда хочется зелени — не всё же консервы есть.
— Сейчас противник начинает прощупывать оборону. Мы готовы к тому, чтобы отразить попытку прорыва, — уверен командир второй роты добровольческого отряда «Барс-12» ВС РФ с позывным Валдай.
6 апреля в зоне спецоперации российская армия вела активные наступательные действия на донецком направлении, а на остальных наносила удары по наиболее важным целям противника, сообщили в Минобороны России.
За сутки на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 325 человек и 42 единицы военной техники, включая гаубицы, самоходные артиллерийские установки и бронеавтомобили.
Перейти в контратаку
В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.
Рота гвардии старшего лейтенанта Егора Силантьева освобождала населенный пункт от ВФУ. Вела наступление с окраин, когда противник, дождавшись подкрепления, предпринял контратаку. Вовремя заметив передислокацию, Егор шквальным огнем сорвал их наступление. В ходе боя было уничтожено до 50 боевиков и четыре машины.
Грамотные и решительные действия гвардии старшего лейтенанта Егора Силантьева позволили российским подразделениям закрепиться в населенном пункте и продолжить наступление.
Штурмовая группа ВС РФ
Подразделение капитана Дмитрия Михеева штурмовало опорный пункт противника. Военнослужащие, застав противника врасплох, подавили огневые точки, уничтожили большое количество боевиков и закрепились на выгодном рубеже.
Михеев не менее десяти раз отражал атаки противника, уничтожив танк, три БМП, две бронемашины, два расчета ПТРК и большое количество боевиков. Не допустив при этом утраты позиций. Своими действиями бойцы обеспечили ввод в бой второго эшелона, создав тем самым благоприятные условия для освобождения населенного пункта.