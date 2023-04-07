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Расстрельные команды: как ВФУ ликвидируют своих же солдат

14 украинских военнослужащих, сдавшихся в плен, погибли под целенаправленным обстрелом собственной артиллерии
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Владимир Путин 6 апреля назвал действия украинских формирований циничными. И рассказал историю о том, как вооруженные формирования Украины (ВФУ) уничтожили артогнем 14 своих военнослужащих, сдавшихся в плен. Также в этот день украинская диверсионная группа собиралась проникнуть на территорию Брянской области, но их попытка провалилась: отряд был рассеян артиллерийским огнем. Эксперты отмечают, что такими действиями украинские власти стараются запугать и посеять панику среди мирного населения, а также в преддверии своего вероятного наступления заставить российскую армию растянуть силы по линии боевого соприкосновения.

Триста снарядов

В четверг, 6 апреля, президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным рассказал о том, как украинские формирования цинично уничтожают своих военнослужащих.

— Четырнадцать человек, военнослужащих украинской армии сдались в плен. Но было уже поздно, и наши оставили там с ними несколько человек. Даже не охраняли, чтобы сегодня с утра вывести их из зоны боевых действий. 300 снарядов противник положил в одно место — уничтожил всех своих военнослужащих, — рассказал он.

Президент отметил, что, «к сожалению, и наши пострадали».

— Мы имеем дело с режимом, который в высшей степени жесток не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим, — резюмировал российский лидер.

Подробности произошедшего рассказали в Минобороны РФ. Это случилось 5 апреля в районе Авдеевки, где подразделения Южной группировки войск штурмовали опорный пункт.

Артиллерийский расчет ВФУ

Артиллерийский расчет ВФУ

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

— В ходе боя командир находившегося на опорном пункте подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился по открытому каналу радиосвязи к российскому командованию, заявив о добровольном сложении его подразделением численностью 14 человек оружия и желании сдаться, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российское подразделение прекратило боевые действия и встретило вышедших к ним украинских боевиков. Их разместили в блиндаже до утра, чтобы потом эвакуировать в тыл.

Ночью украинская артиллерия целенаправленно открыла шквальный огонь по блиндажу, где находились сдавшиеся. Было выпущено около 300 крупнокалиберных снарядов. Все пленные погибли.

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Диверсанты не прошли

Утром 6 апреля была пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВФУ численностью более 15 боевиков на территорию России в районе Случевска Брянской области, сообщили в Минобороны РФ.

Противнику нанесено поражение, группа диверсантов была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет.

Украинские силы сейчас всячески нервируют местное население и местные власти, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Брянщина вдается выступом в территорию Украины и Белоруссии, поэтому они хотят туда зайти, — пояснил он. — Всё сводится к одному: попытаться вызвать состояние легкой паники. Их кураторы и спонсоры об этом думают. Ударили по Донецку, ударили по своим пленным — делают всё для того, чтобы люди на передовой и в тылу почувствовали неуверенность. К этому надо относиться очень серьезно. Но на Брянщине у народа нервы крепкие, паники никакой нет.

Военнослужащие ВС РФ

Военнослужащие ВС РФ

Кроме того, отметил эксперт, ВФУ перед своим наступлением пытаются растянуть линию боевого соприкосновения, заставить нас распылить военные силы и средства.

Это далеко не первая попытка нарушить госграницу в Брянской области. Накануне украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в районе села Бутовск Клинцовского района Брянской области. Пограничники задержали пилота, который пытался сбежать на территорию Украины.

А 2 марта группа боевиков перешла границу и зашла в населенные пункты Брянской области. Они убили двух местных жителей и ранили десятилетнего мальчика. После этого банда ушла на территорию Украины.

«Тигр» станет крепче

6 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области. На этих производствах выпускают боеприпасы, в том числе артиллерийские и авиационные.

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Представители руководства предприятий доложили министру, что за последние несколько месяцев объем выпускаемой продукции увеличен в разы. Кроме того, реализуется программа дальнейшего расширения мощностей.

В завершение работы Сергей Шойгу обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения гособоронзаказа.

Министр обороны России Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу (второй слева) во время осмотра производства на предприятии оборонно-промышленного комплекса «Арзамасский машиностроительный завод»

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны

Глава военного ведомства также побывал на Арзамасском машиностроительном заводе. Он проинспектировал цеха производства бронетранспортеров и бронеавтомобилей «Тигр».

Ему представили новейшие разработки в области бронетехники, обеспечивающие дополнительную защиту экипажа. Новая двойная броня перспективных образцов выдерживает подрыв 2 кг тротила, попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов, защищает радиатор, капот и шасси, укрывает личный состав от различных средств поражения.

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Сергей Шойгу поручил проработать производство спецбронетехники для размещения на их основе медицинских, связных модулей и модулей бытового назначения.

Польский трофей

В районе Белогоровки не осталось лесов. Деревья здесь скошены артогнем, кругом оплывшие заброшенные украинские окопы, а под ногами мины. Об обстановке на белогоровском направлении рассказал военкор «Известий» Алексей Полторанин.

— Сейчас весь лес уничтожен минами. Когда мы зашли, здесь было хорошо, — рассказал один из российских военнослужащих.

Обстрел возобновляется. Сквозь деревья виден взрыв.

— В километре от нас где-то, — говорит Алексей Полторанин.

— Меньше, — поправляют бойцы. — Совсем рядом.

Бойцы показывают воткнувшуюся в землю рядом с окопом украинскую ракету от РСЗО — им повезло, что она не разорвалась.

— Вчера очень серьезно побили противника. Уничтожили два опорных пункта, разбили пулеметные гнезда при небольшом расходе мин, — рассказал командир батальона добровольческого отряда «Барс-12» Вооруженных сил РФ с позывным Снег.

Военнослужащий ВС РФ

Военнослужащий ВС РФ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Сейчас временное затишье и бойцы пытаются обжить недавно захваченные вражеские позиции.

Военнослужащие показывают нам новую польскую камуфляжную плащ-палатку, упакованную в целлофановый пакет с надписью «Polska» — это полезный и нужный трофей.

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— Враг снабжает всем необходимым, — шутят довольные бойцы.

К российскому подразделению прибилась собака. Бойцы полюбили ее, тем более что она не зря ест хлеб.

— Собаки чувствуют прилеты раньше, чем люди. Буквально за две-три минуты до взрыва она начинает искать потайное место. Мы вместе с ней прячемся, — рассказали бойцы.

Здесь же, на своих позициях, военнослужащие устроили небольшой огород и посадили лук. Говорят, что по весне иногда хочется зелени — не всё же консервы есть.

— Сейчас противник начинает прощупывать оборону. Мы готовы к тому, чтобы отразить попытку прорыва, — уверен командир второй роты добровольческого отряда «Барс-12» ВС РФ с позывным Валдай.

6 апреля в зоне спецоперации российская армия вела активные наступательные действия на донецком направлении, а на остальных наносила удары по наиболее важным целям противника, сообщили в Минобороны России.

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За сутки на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 325 человек и 42 единицы военной техники, включая гаубицы, самоходные артиллерийские установки и бронеавтомобили.

Перейти в контратаку

В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Рота гвардии старшего лейтенанта Егора Силантьева освобождала населенный пункт от ВФУ. Вела наступление с окраин, когда противник, дождавшись подкрепления, предпринял контратаку. Вовремя заметив передислокацию, Егор шквальным огнем сорвал их наступление. В ходе боя было уничтожено до 50 боевиков и четыре машины.

Грамотные и решительные действия гвардии старшего лейтенанта Егора Силантьева позволили российским подразделениям закрепиться в населенном пункте и продолжить наступление.

Штурмовая группа ВС РФ

Штурмовая группа ВС РФ

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Подразделение капитана Дмитрия Михеева штурмовало опорный пункт противника. Военнослужащие, застав противника врасплох, подавили огневые точки, уничтожили большое количество боевиков и закрепились на выгодном рубеже.

Михеев не менее десяти раз отражал атаки противника, уничтожив танк, три БМП, две бронемашины, два расчета ПТРК и большое количество боевиков. Не допустив при этом утраты позиций. Своими действиями бойцы обеспечили ввод в бой второго эшелона, создав тем самым благоприятные условия для освобождения населенного пункта.

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