Расстрельные команды: как ВФУ ликвидируют своих же солдат

Владимир Путин 6 апреля назвал действия украинских формирований циничными. И рассказал историю о том, как вооруженные формирования Украины (ВФУ) уничтожили артогнем 14 своих военнослужащих, сдавшихся в плен. Также в этот день украинская диверсионная группа собиралась проникнуть на территорию Брянской области, но их попытка провалилась : отряд был рассеян артиллерийским огнем. Эксперты отмечают, что такими действиями украинские власти стараются запугать и посеять панику среди мирного населения, а также в преддверии своего вероятного наступления заставить российскую армию растянуть силы по линии боевого соприкосновения.

Триста снарядов

В четверг, 6 апреля, президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным рассказал о том, как украинские формирования цинично уничтожают своих военнослужащих.

— Четырнадцать человек, военнослужащих украинской армии сдались в плен. Но было уже поздно, и наши оставили там с ними несколько человек. Даже не охраняли, чтобы сегодня с утра вывести их из зоны боевых действий. 300 снарядов противник положил в одно место — уничтожил всех своих военнослужащих, — рассказал он.

Президент отметил, что, «к сожалению, и наши пострадали».

— Мы имеем дело с режимом, который в высшей степени жесток не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим, — резюмировал российский лидер.

Подробности произошедшего рассказали в Минобороны РФ. Это случилось 5 апреля в районе Авдеевки, где подразделения Южной группировки войск штурмовали опорный пункт.

Артиллерийский расчет ВФУ Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

— В ходе боя командир находившегося на опорном пункте подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился по открытому каналу радиосвязи к российскому командованию, заявив о добровольном сложении его подразделением численностью 14 человек оружия и желании сдаться, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российское подразделение прекратило боевые действия и встретило вышедших к ним украинских боевиков. Их разместили в блиндаже до утра, чтобы потом эвакуировать в тыл.

Ночью украинская артиллерия целенаправленно открыла шквальный огонь по блиндажу, где находились сдавшиеся. Было выпущено около 300 крупнокалиберных снарядов. Все пленные погибли.

Диверсанты не прошли

Утром 6 апреля была пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВФУ численностью более 15 боевиков на территорию России в районе Случевска Брянской области, сообщили в Минобороны РФ.

Противнику нанесено поражение, группа диверсантов была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет.

Украинские силы сейчас всячески нервируют местное население и местные власти, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Брянщина вдается выступом в территорию Украины и Белоруссии, поэтому они хотят туда зайти, — пояснил он. — Всё сводится к одному: попытаться вызвать состояние легкой паники. Их кураторы и спонсоры об этом думают. Ударили по Донецку, ударили по своим пленным — делают всё для того, чтобы люди на передовой и в тылу почувствовали неуверенность. К этому надо относиться очень серьезно. Но на Брянщине у народа нервы крепкие, паники никакой нет.

Военнослужащие ВС РФ

Кроме того, отметил эксперт, ВФУ перед своим наступлением пытаются растянуть линию боевого соприкосновения, заставить нас распылить военные силы и средства.

Это далеко не первая попытка нарушить госграницу в Брянской области. Накануне украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в районе села Бутовск Клинцовского района Брянской области. Пограничники задержали пилота, который пытался сбежать на территорию Украины.

А 2 марта группа боевиков перешла границу и зашла в населенные пункты Брянской области. Они убили двух местных жителей и ранили десятилетнего мальчика. После этого банда ушла на территорию Украины.

«Тигр» станет крепче

6 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области. На этих производствах выпускают боеприпасы, в том числе артиллерийские и авиационные.

Представители руководства предприятий доложили министру, что за последние несколько месяцев объем выпускаемой продукции увеличен в разы. Кроме того, реализуется программа дальнейшего расширения мощностей.

В завершение работы Сергей Шойгу обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения гособоронзаказа.

Министр обороны России Сергей Шойгу (второй слева) во время осмотра производства на предприятии оборонно-промышленного комплекса «Арзамасский машиностроительный завод» Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны

Глава военного ведомства также побывал на Арзамасском машиностроительном заводе. Он проинспектировал цеха производства бронетранспортеров и бронеавтомобилей «Тигр».

Ему представили новейшие разработки в области бронетехники, обеспечивающие дополнительную защиту экипажа. Новая двойная броня перспективных образцов выдерживает подрыв 2 кг тротила, попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов, защищает радиатор, капот и шасси, укрывает личный состав от различных средств поражения.

Сергей Шойгу поручил проработать производство спецбронетехники для размещения на их основе медицинских, связных модулей и модулей бытового назначения.

Польский трофей

В районе Белогоровки не осталось лесов. Деревья здесь скошены артогнем, кругом оплывшие заброшенные украинские окопы, а под ногами мины. Об обстановке на белогоровском направлении рассказал военкор «Известий» Алексей Полторанин.

— Сейчас весь лес уничтожен минами. Когда мы зашли, здесь было хорошо, — рассказал один из российских военнослужащих.

Обстрел возобновляется. Сквозь деревья виден взрыв.

— В километре от нас где-то, — говорит Алексей Полторанин.

— Меньше, — поправляют бойцы. — Совсем рядом.

Бойцы показывают воткнувшуюся в землю рядом с окопом украинскую ракету от РСЗО — им повезло, что она не разорвалась.

— Вчера очень серьезно побили противника. Уничтожили два опорных пункта, разбили пулеметные гнезда при небольшом расходе мин , — рассказал командир батальона добровольческого отряда «Барс-12» Вооруженных сил РФ с позывным Снег.

Военнослужащий ВС РФ Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Сейчас временное затишье и бойцы пытаются обжить недавно захваченные вражеские позиции.

Военнослужащие показывают нам новую польскую камуфляжную плащ-палатку, упакованную в целлофановый пакет с надписью «Polska» — это полезный и нужный трофей.

— Враг снабжает всем необходимым, — шутят довольные бойцы.

К российскому подразделению прибилась собака. Бойцы полюбили ее, тем более что она не зря ест хлеб.

— Собаки чувствуют прилеты раньше, чем люди. Буквально за две-три минуты до взрыва она начинает искать потайное место. Мы вместе с ней прячемся, — рассказали бойцы.

Здесь же, на своих позициях, военнослужащие устроили небольшой огород и посадили лук. Говорят, что по весне иногда хочется зелени — не всё же консервы есть.

— Сейчас противник начинает прощупывать оборону. Мы готовы к тому, чтобы отразить попытку прорыва, — уверен командир второй роты добровольческого отряда «Барс-12» ВС РФ с позывным Валдай.

6 апреля в зоне спецоперации российская армия вела активные наступательные действия на донецком направлении, а на остальных наносила удары по наиболее важным целям противника, сообщили в Минобороны России.

За сутки на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 325 человек и 42 единицы военной техники, включая гаубицы, самоходные артиллерийские установки и бронеавтомобили.

Перейти в контратаку

В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Рота гвардии старшего лейтенанта Егора Силантьева освобождала населенный пункт от ВФУ. Вела наступление с окраин, когда противник, дождавшись подкрепления, предпринял контратаку. Вовремя заметив передислокацию, Егор шквальным огнем сорвал их наступление. В ходе боя было уничтожено до 50 боевиков и четыре машины.

Грамотные и решительные действия гвардии старшего лейтенанта Егора Силантьева позволили российским подразделениям закрепиться в населенном пункте и продолжить наступление.

Штурмовая группа ВС РФ Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Подразделение капитана Дмитрия Михеева штурмовало опорный пункт противника. Военнослужащие, застав противника врасплох, подавили огневые точки, уничтожили большое количество боевиков и закрепились на выгодном рубеже.