«Судя по количеству экшен-сцен, травм не избежать»

Сегодня 34-летнего Тихона Жизневского называют одним из самых перспективных молодых актеров. Он играет в Александринском театре (Санкт-Петербург) , параллельно снимается в кино и сериалах — «Огонь», «Топи», «Первый «Оскар». После роли следователя в фильме «Майор Гром: Чумной доктор» за Жизневским закрепился статус первого российского супергероя. Следующий блокбастер анонсировали на BUBBLE Comics Con 2023, он называется «Майор Гром: Игра». «Известиям» Жизневский рассказал, как готовится к съемкам, почему отказывается от других предложений играть следователя, а также о жизни за кадром: знакомстве с женой, отцовстве и сообщениях поклонниц.

«Многим не понравилось мое тело»

— Чего ждать от продолжения «Майора Грома»?

— Где-то в начале марта мы начнем снимать вторую часть. Будет гораздо больше экшен-сцен, чем в первой части. Больше драк, погонь, взрывов. Появятся новые герои. Майор Гром станет очень-очень популярен в городе, альтернативном Петербурге. Он будет очень разрекламированным, с большим количеством почитателей. Все будут знать о нем.

— Вы физически уже готовитесь? Будете опять самостоятельно выполнять трюки? На съемках прошлой части вы повредили ногу.

— Да, я надеюсь, буду всё делать сам. Судя по примерному объему и количеству экшен-сцен, травм не избежать, конечно, но я надеюсь, всё-таки обойдемся без них. Мы готовимся, тем не менее. Я готовлюсь: тренирую тело, дух и психику для этого тяжелого периода.

— Как вы тренируетесь?

— В спортивный зал я хожу! Для начала нужно подготовить тело, потому что очень многим оно в первом фильме не понравилось. В принципе я с ними согласен. Я был немножечко худоват, но сейчас мы наращиваем мышцу.

Cудя по количеству экшен-сцен Актер Тихон Жизневский во время анонса фильма «Майор Гром: Игра» на фестивале Bubble Comics Con Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Кому не понравилось ваше тело? Это отзывы каких-то подписчиков?

— Очень, очень многим. Действительно, если так хорошенько пораздумать, только Брюс Ли, имея такое худощавое телосложение, наверное, мог там… Сейчас, в нашей реальности, герой, который может вырубить пятьдесят человек, должен быть покрепче. А мой герой в первом фильме был худоватый, как будто не кормленный.

— Как лично вы относитесь к критике, когда она касается внешности?

— Хорошо отношусь. Говорю же, хожу усиленно в зал, чтобы потом такой критики не было. А так, адекватная критика — она и есть двигатель, так сказать, прогресса.

«Меня не часто узнают. И это прекрасно»

— В фильме «Майор Гром: Игра» ваш герой столкнется с популярностью. А вы после премьеры первой части и ряда других картин ощутили ее? Вы когда-то говорили, что не очень хотели бы, чтобы вас узнавали на улице.

— Вы знаете, у меня так практически и получается. Я со стороны выгляжу как такой среднестатистический человек, просто одетый невзрачно, и поэтому меня не часто узнают. И это прекрасно. Да, к театру приходит очень много людей после спектаклей — сфотографироваться, взять автограф. А так, у меня нет с этим проблем.

— А в соцсетях поклонницы пишут?

— Что-то пишут, что-то присылают, конечно. Мы рассматриваем это иногда с супругой, некоторые части тела. Говорит: «Хорошая грудь, ничего такая».

— Ощущаете себя новым секс-символом?

— Да нет, какой я секс-символ, вы что? Я хожу вот в этом на премьеры (показывает на свой костюм. — «Известия»), я хожу в этом на фестивали. Вот в этом, в одном и том же костюме! Только у меня их несколько — штанов точно таких же плюс несколько кофт. Секс-символ все-таки должен как-то соответствовать, а я — не соответствую. У меня даже прическа сейчас после шапки — выпрямились волосы.

— Но все-таки есть образ, который видят зрители на экране, в фильмах, в глянцевых журналах.

— Не знаю. Мне кажется, я все-таки на эти позиции не залезаю, и мне нравится это. Нет у меня какого-то стремления на мероприятиях светиться, в журналах глянцевых. Поэтому — дедовская, нормальная такая, обычная спокойная жизнь, невзрачная, серая. Петербург, понимаете? Петербург — город серого цвета. Надо, чтобы на экране было ярко и интересно, а это всё — в жизни.

«Что, я буду всю жизнь полицейских играть?»

— В каких еще проектах в ближайшее время вас можно будет увидеть?

— Проект «Бременские музыканты» будет сниматься, я так предполагаю, что летом. Сейчас вот должен выйти «Внутри убийцы» — сериал режиссера Мирзоева.

— Чем был интересен этот проект?

— В первую очередь это работа с режиссером Владимиром Мирзоевым, конечно. С этой командой мы уже не один проект делали. И э то интересная история. По мотивам оригинального романа Майка Омера. Тут очень хорошая литература в первую очередь, и интересна была возможность чуть-чуть другого следователя поиграть.

Cудя по количеству экшн-сцен Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» Фото: Дисней Студиос

— Нет ли ощущения, что вам сейчас чаще предлагают играть именно следователя?

— Это не ощущение, это реальность. Хотят давать мне [роли] просто круглосуточно, чтобы я был следователем, майором, лейтенантом, но я как раз и не беру это практически. Тут просто: еще раз говорю, большая удача поработать с Мирзоевым. А у него не так важно, кого играть — камень или следователя.

— Почему не берете?

— Что, я буду всю жизнь полицейских играть? Надо же разнообразить. Сейчас буду Трубадура играть.

«Я здесь и никуда не уезжаю»

— Некоторые артисты уехали из страны. Скажите, а у вас не было таких мыслей?

— У всех всякие мысли бывают, и не только у артистов. Всех посещают мысли: уехать, не уехать. Это нормально. Бывало, и меня посещали такие мысли, но, как вы видите, я здесь и никуда не уезжаю. Я здесь родился, здесь родился мой сын, мои родители, здесь все мои друзья. Почему я должен отсюда уезжать? А почему вы не уезжаете?

— Я люблю свой дом.

— И я люблю свой дом. Мне кажется, это очевидный ответ на вопрос, «почему вы не уезжаете отсюда».

— Вы упомянули сына. Вы не так давно стали отцом. Поняли, как быть суперотцом?

— Пока у меня всё получается нельзя сказать, что идеально, но в целом я доволен тем, как я занимаюсь своим отцовством, как я веду себя. А вот суперотец — не знаю, надо разобраться, кто такой он есть. Что это вообще за суперродители? Они вообще существуют? Пока мне кажется, я очень хорошо, уверенно справляюсь с этим делом.

Судя по количеству экшн-сцен На церемонии вручения премии «Аванс» от журнала «КиноРепортер» в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Что стало для вас сюрпризом в этом прекрасном процессе?

— Каждая какашка — сюрприз, понимаете? Это всё каждый раз новое для тебя. Ты ничего этого не знаешь, всему радуешься — каждой улыбке, повороту, новому жесту, звуку. Всё потому, что это всё не чьего-то уже ребенка или племянника твоего, а твое. Поэтому все это очень-очень сильно поддерживает и дарит хорошие эмоции.

— Вас это изменило?

— Да, наверное. Я еще более стал домашний. Я и был в принципе домашний такой дедушка, но еще более стал дедушкой, чем был.

«Познакомились прямо у кровати с партнершей»

— Вы нечасто рассказываете про свою личную жизнь, но все-таки, может, немного приоткроете завесу? Ваша супруга экономист, вы актер. Такие разные профессии. Где вы встретились?

— В Инстаграме*. Всё очень тривиально. Лайки она мне поставила. Я зашел, посмотрел — грустные глаза, очень печальные, и мне захотелось развеселить этого человека.

— Как она относится к вашей актерской работе?

— С уважением и пониманием.

— А если какие-то интимные сцены, сцены поцелуев?

— Скорее, я к этому отношусь плохо, чем она. Она, может быть, и спокойно к этому относится, но я зато очень застенчив. Мне это всегда очень неловко, и поэтому она больше за меня переживает — что мне всё это не очень. Всё время пытаюсь перебороть себя и настроиться на то, как мне с партнершей заниматься какой-то любовью, грубо говоря, в кадре. Когда в последний раз это было, мы просто зашли, познакомились уже прямо у кровати с партнершей, представились — и всё. Даже как-то это, мне кажется, облегчило задачу, потому что не было вот этого момента знакомства, а сразу — из огня да в полымя. У меня не так много этих сцен, и я стараюсь всячески их избегать.

Cудя по количеству экшен-сцен С супругой Ксенией Бугайченской перед премьерой фильма «Либерея: Охотники за сокровищами» в рамках фестиваля «Новый сезон» Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— В общем, жена — ваша поддержка большая.

– Да (улыбается).

– Идеальное свидание у вас с ней какое?

– Дома. Что-нибудь поесть, позырить что-нибудь вместе.

– У вас есть глобальная цель на жизнь?

– Нету. У меня фамилия Жизневский. Я просто живу и наслаждаюсь жизнью здесь и сейчас.

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