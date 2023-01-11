Тар, Тар, Аватар: как прошел «Золотой глобус 2023»

Стивен Спилберг — лучший режиссер (плюс приз за лучшую драму), Колин Фаррелл — лучший актер комедии, Кейт Бланшетт — лучшая актриса драмы. Ни одного приза «Аватару» и «Уэнсдэй». «Золотой глобус» оказался большей частью предсказуемым — и в распределении наград, и попытке реабилитироваться сразу перед всеми недоброжелателями и критиками, которые за последние годы чуть не уничтожили премию и организацию HFPA. Результаты вряд ли устроят всех, тем более, церемония среди недели, а не в воскресенье, привлекла меньше зрителей, чем обычно. «Известия» разбирают итоги «Глобуса» вместе с российскими режиссерами-синефилами.

Инклюзия и диверсификация

О противоречиях внутри и вокруг «Золотого глобуса» «Известия» уже подробно рассказывали. Теперь у всего мира, благодаря телетрансляции, появилась возможность проверить, насколько финальный результат соответствует ожиданиям. NBC и Peacock смилостивились над «Глобусом», который бойкотировали в прошлом году (и премия прошла вообще без трансляции и звезд), и теперь «генеральная репетиция «Оскара» вернулась с максимальным числом селебрити и максимальной диверсификацией, которую HFPA смогла представить. И распределила призы по принципу «всем сестрам по серьгам».

«Глобус» упрекали в том, что это премия белых цисгендерных мужчин, поэтому на сцене во время награждения были большей частью представители этнических меньшинств, включая индейцев, и женщины. Отметили актрису малайского происхождения Мишель Йео и вьетнамца Ке Хюи Куан («Все, везде и сразу»). Наградами не обошли индийский блокбастер «Рядом ревет революция» («Лучшая песня») и аргентинскую драму «Аргентина, 1985», которую предпочли безусловному шедевру Пак Чхан-ука «Решение уйти».

Тар, тар, Аватар Мишель Йео Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Вел церемонию черный комик Джеррод Кармайкл, который начал свое выступление со скандала: «Знаете, почему я здесь стою? Да потому, что — черный!» И потом еще долго издевался над HFPA и отсутствием в Ассоциации черных членов до недавнего времени. Приз имени Сесила Б. ДеМилля за вклад в кинематограф получил черный актер Эдди Мерфи — а следом за ним его однофамилец Райан Мерфи , важнейший шоураннер современности и главный манифестатор ЛГБТ-сообщества в сериалах США.

Приз за лучший комедийный сериал достался «черному» шоу «Начальная школа «Эбботт». Выделили место для видеообращения президента Украины Владимира Зеленского — теперь вопрос, согласится ли «Оскар» сделать то же самое, ведь в противном случае он рискует оказаться менее прогрессивным в глазах общественности. Кстати, Зеленский в этот раз изменил привычному стилю, футболке цвета хаки, и появился в нейтральном черном свитшоте, а представил его Шон Пенн, который снимал о нем фильм в начале прошлого года.

Титаны и патриархи

Главный триумфатор «Глобуса» в этом году — Стивен Спилберг. За режиссуру он получил награду уже третий раз, а вот «Лучшим фильмом» его картину здесь признали впервые. «Фабельманы» — фильм безупречный, наполненный ностальгией и детской любовью к кинематографу, но в то же время узнаваемо автобиографичный, с филигранной драматургией, великолепным актерским ансамблем и безупречными диалогами. В нем рассказывает об одной семье американских евреев в середине прошлого века, где мальчик с раннего детства мечтает снимать кино, пока его родители путаются в карьерных передрягах и затянувшемся любовном треугольнике.

Тар, тар, Аватар Режиссер Стивен Спилберг с актерским составом фильма «Фабельманы» Фото: Getty Images/Matt Winkelmeye

— Я считаю «Фабельманы» лучшей картиной Стивена Спилберга как минимум за последние лет пять, — поделился с «Известиями» Максим Кулагин, режиссер одного из важнейших российских фильмов прошлого года «По-мужски». — Наивная и искренняя, это история Спилберга о его жизни, его становлении как режиссера, его семейных проблемах. Вроде бы, это слишком личное кино, но при этом оно сразу цепляет любого зрителя. И меня тоже очень зацепило, конечно. А вот его конкурент «Аватар: Путь воды» точно заслуживает какой-то технической награды. Мне посчастливилось посмотреть его во всей его красе. Это действительно поражающая визуальная картина, не менее, чем первая часть. Джеймс Кемерон — это один из последних режиссёров, который делает авторские высокобюджетные фильмы. И «Аватар» пронизан его личной болью за сохранение природы, за то какие мы люди в плане разрушения самих себя и всего вокруг.

Второй важный триумфатор — «Банши Инишерина», который, как и на Венецианском кинофестивале, получил призы за лучшие сценарий (Мартин Макдона) и мужскую роль (Колин Фаррелл), а потом еще и удостоился приза в категории «Лучшая комедия/мюзикл».

Макдона за двадцать лет снял всего четыре фильма, и все — суперхиты: «Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и теперь вот «Банши». Это позволяет считать его одним из главных современных западных режиссеров современности, хотя «Банши» понравится далеко не всем: слишком черный юмор у него, слишком парадоксальный и сложный сюжет.

Тар, тар, Аватар Режиссер Мартин МакДонах и Колин Фаррелл Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

На обособленном ирландском островке Инишерин сто лет назад живут два друга, но один из них вдруг решает, что больше он дружить не хочет, потому что считает того, что помладше, слишком занудным дураком, чтобы тратить на него свое время. А тот, в свою очередь, парирует, что хорошим человеком быть важнее, чем умным и интересным. И дальше местные Иван Иванович и Иван Никифорович долго выясняют отношения, причем один из них объявляет жуткий ультиматум: если бывший приятель еще раз заговорит с ним, он каждый раз будет отрубать себе палец, даже если из-за этого больше не сможет играть на любимой скрипке.

Довольно предсказуемые призы достались в актерских номинациях. Остина Батлера наградили за роль Элвиса Пресли, Кейт Бланшетт — за гениально сыгранную женщину-дирижера Лидию Тар , настолько правдоподобную, что в ее вымышленность не верится до сих пор. Черная актриса Анджела Бассетт получила приз за роль второго плана в блокбастере «Черная Пантера: Ваканда навеки». Зендее дали «Глобус» за второй сезон «Эйфории», Дженнифер Кулидж за второй сезон «Белого лотоса», причем сам «Лотос», естественно, был выбран и лучшим мини-сериалом. Кевин Костнер признан лучшим актером мини-сериала «Йеллоустоун».

Во всем этом было мало сюрпризов, хотя не дать призы ни Дженне Ортега, танец которой учит наизусть весь мир, ни самому сериалу «Уэнсдэй» — это жест, к которому трудно отнестись однозначно. Лучший драматический сериал — «Дом дракона», о существовании «Колец власти» HFPA, похоже, не знает, а «Андор» был только в одной номинации, но остался вовсе без призов. «Пиноккио Гильермо дель Торо» — лучший анимационный фильм, в чем никто не сомневался: это технический и художественный шедевр, который еще и наполнен гражданским пафосом, антифашистским зарядом и философскими смыслами. Полный список лауреатов доступен на сайте премии.

Тар, тар, Аватар Бред Питт, Квентин Тарантино и другие селебрити на церемонии вручения премии «Золотой глобус» Фото: REUTERS/Stewart Cook for the HFPA