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Ирландский дух: как Пермь погрузилась в мистику Макдонаха

V театральный фестиваль объединил труппы из разных уголков мира и превратил уральский город в остров
Фото: Международный Фестиваль Мартина МакДонаха/Вадим Балакин
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Любовь на погибель и кочерга как орудие убийства. Танцы под флейту и рыжие герои. А еще Шекспир, где его и не ждали, поступок, за который прощают всё, и мистика, которой много не бывает. В Перми завершился V театральный фестиваль Макдонаха. Это безумие своими глазами увидел корреспондент «Известий».

Украденный сценарий

Дождь здесь идет по заказу. И когда начинается, то льет основательно, по-уральски. Огромная Кама будто выплевывает вверх капли воды — в стальные цвета местного неба. Пятый международный фестиваль Макдонаха сполна оправдывает весь мистический флер, присущий и городу, и театру-организатору «У Моста». С 1 по 7 октября в Перми жила Ирландия.

Сам театр при первом знакомстве ошарашивает смелостью интерьеров. Каждый сантиметр внутреннего пространства здесь насыщен до предела: стены расписаны мотивами «Мастера и Маргариты» и «Дракулы», потолок зеркальный, но не везде — например, в первом фойе часть закрыта витражами. Мебель — как в музее, на эти стулья и диваны садиться боязно. Сюда же выставлены декорации: гигантский трон (явно из «Макбета») соседствует с прилавком ирландского паба. Общее впечатление — невозможности: так просто не бывает.

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Сцена из спектакля «Королева красоты из Линейна»

Сцена из спектакля «Королева красоты из Линейна»

Фото: Международный фестиваль Мартина Макдонаха/Вадим Балакин
«Чехов — единственный, кому я мечтаю пожать руку»
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«У Моста» называет себя единственным в мире мистическим театром — так написано даже на стоящей у входа «Газели». И с этим трудно спорить. Мистики, фантастики и даже фантасмагории здесь и правда с излишком. Основатель театра и всего фестиваля Макдонаха Сергей Федотов этим явно гордится.

Когда идет наш спектакль «Красотка из Линэна», всегда идет дождь. Всегда! Даже если в этот день ясная погода, — рассказывает он.

«Королева красоты из Линейна», или «Красотка из Линэна» — одна из сильнейших пьес Мартина Мадонаха: ее показал сам театр «У Моста», свою версию привез и белорусский коллектив из Молодечно.

«Ну что, Морин, дождь?» — первая фраза очень грустной истории. Здесь и правда — от комедии к трагедии. И именно в ней становится понятно, почему драматургия Макдонаха так интересна и в Перми, и в Молодечно, и, например, в Астане. Гоголь, Чехов, Достоевский — автор из далекой Ирландии поразительно близок русскому зрителю. Классику нашу он явно читал: кочерга в «Красотке» становится таким же очевидным орудием для Морин, как пестик — для Мити Карамазова. И так же неочевидно в итоге не используется.

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Сцена из спектакля «Королева красоты из Линейна»

Сцена из спектакля «Королева красоты из Линейна»

Фото: Международный фестиваль Мартина Макдонаха/Вадим Балакин
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Много лет назад, когда я работал в Праге, я увидел спектакль по пьесе Макдонаха. И я просто украл за кулисами текст. И пока ехал домой, в Пермь, я его перевел на русский язык. Здесь показал своим актерам, и мы за две недели это поставили, — говорит Сергей Федотов.

Актеры пермского театра под стать интерьерам: они неожиданно прекрасны. Исполнительница главной роли — Мария Новиченко — своей работой напоминает одновременно и Медею Жана Ануя, и леди Макбет Мценского уезда. Яркая, безудержная натура и трагическая судьба, женщина, которая хочет любви и ради этой любви не пожалеет никого, включая саму себя. Василий Скиданов играет придурковатого инфантила, который совсем не любит полицию и работать — очень ирландский типаж, знакомый еще по Ирвину Уэлшу. А уж в «Калеке с острова Инишмар» этот актер дает мастер-класс русского психологического театра.

Ирландский герой

Марафон спектаклей начался с премьеры театра «У Моста», и это был не Макдонах. Один из самых сильных современных драматургов о пермском фестивале знает, и раньше давал свои пьесы на постановку сюда в первую очередь. А теперь его агент согласилась прислать последнее произведение — «Очень-очень-очень темная материя» — с одним только условием: чтобы в постановке была занята лилипутка негритянка. В Перми такой не нашли. Зато искомая актриса оказалась в распоряжении московского МХТ. И они приехали на фестиваль Макдонаха. Но о них позже.

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Сцена из спектакля «Ирландский герой — гордость Запада»

Сцена из спектакля «Ирландский герой — гордость Запада»

Фото: Международный фестиваль Мартина Макдонаха/Вадим Балакин

Спектаклем-открытием стал «Ирландский герой — гордость Запада» по пьесе Джона Синга. И тут отдельно хочется сказать о Ирине Малявиной, игравшей вдову. Это ураган на сцене, Ирина напомнила Аронову — та ведь тоже, исполняя второстепенную роль, затмевала всех. А сама пьеса оказалась максимально логичной и органичной: из Синга, по сути, и вышел весь Макдонах. Фабула очень ирландская: парень убивает своего отца лопатой (потом оказывается, что убил не до конца) и становится для всех героем. На наших глазах он из забитого, жалкого существа, превращается в самую настоящую звезду Запада. И даже разоблачение в конце: отец-то жив, только покалечен — не обращает его в «лоха». Он и теперь остается героем — просто потому, что подарил всем надежду на Поступок.

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Сцена из спектакля «Ирландский герой — гордость Запада»

Сцена из спектакля «Ирландский герой — гордость Запада»

Фото: Международный фестиваль Мартина Макдонаха/Вадим Балакин

Кто еще? Новокузнецк, Кинешма, Казахстан и Белоруссия. Республиканский театр Белорусской драматургии показал своего «Калеку» — и это чудо. Зал стоял. Пронзительно, точно, до слез. Если после спектакля хочется плакать, значит, спектакль получился. Артем Курень сделал Калеку Билли таким, что диву даешься: это ведь как нужно было готовиться! Весь спектакль в скрюченном теле — нужна тренировка. Белорусская труппа удивила свежестью. Смешно было почти каждую минуту, их Билли и их Джонни Пустозвон — что-то из космоса. До предела гармоничные работы.

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Залет фантазии

Во второй день фестиваля в пермском театре кукол прогремела постановка столичного МХТ им. Чехова «Очень-очень-очень темная материя». Это стоило назвать «Очень темной мистерией». Та самая, последняя на сегодня пьеса Макдонаха. Спектакль непростой. Ганс Христиан Андерсен держит у себя в клетке негритянку-карлицу. Это она пишет все его сказки. А еще у нее есть сестра-близнец, она сидит в такой же клетке — в Лондоне, у Чарльза Диккенса. Андресен отрубает топором карлице ногу, а на сцене большую часть спектакля с микрофонами (хотя голоса профессионально поставлены) два артиста-конферансье ведут диалоги со зрителями. Появляются они в колпаках а-ля ку-клукс-клан в цветах бельгийского национального флага. Уже на десятой минуте перестаешь понимать, что это вообще такое.

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Сцена из спектакля «Очень-очень-очень темная материя»

Сцена из спектакля «Очень-очень-очень темная материя»

Фото: Международный Фестиваль Мартина Макдонаха/Вадим Балакин

Актеры при этом великолепны. И это отметили все зрители, с которыми удалось поговорить сразу после спектакля. В эту фантасмагорию они окунулись со смелостью прыгающего с высоты 4 км парашютиста. Жалко было и их, и пермского зрителя.

Кстати, это очень благодарный зритель. Пермь вообще произвела впечатление крайне творческого города. Сергей Федотов (интервью с основателем театра «У Моста» будет в ближайших выпусках «Известий») так и сказал: «Эта земля меня питает своей мистической энергией».

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