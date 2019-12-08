Первая лепреконная: самая танцующая, веселая и пьяная страна Европы
Ирландия знаменита своей древней историей, необычайно красивой природой, а также темным пивом и виски тройной перегонки. «Известия» посетили ирландскую столицу в поисках мистических откровений, безудержного веселья и литературных реминисценций.
Не перепутай двери
В отличие от городов на континенте Дублин состарился довольно красиво: повсюду свежепокрашенные дома, отреставрированные замки, отполированная брусчатка. Одна из особенностей — разноцветные двери. Местные жители шутят, что это сделано для того, чтобы каждый пьяный ирландец в итоге нашел свою дверь. Зато с окнами у многих зданий явный недобор: действовавший с 1799 по 1851 год налог на недвижимость взимался с владельцев домов с шестью и более окнами, так что многие хозяева предпочли просто замуровать лишние (отличный пример — здание Банка Ирландии, построенное в 1729 году), чем платить немалую сумму в британскую казну.
Центральный Банк Ирландии
Ирландия (или Эйре, как официально именуется страна) освободилась от многовековой «опеки» британцев в 1922 году. Воспоминания об англичанах тут до сих пор не самые светлые: начиная от учиненной Кромвелем в середине XVII столетия резни, во время которой было истреблено от четверти (по мнению английских историков) до половины (по мнению их ирландских коллег) населения острова до «Великого голода» спустя два века, погубившего полтора миллиона человек и заставившего еще столько же эмигрировать в США. Ирландцы всегда подчеркивают, что они не британцы и вообще с подданными Соединенного Королевства у них нет ничего общего. Но века оккупации не могли не оставить своего следа практически во всем — от архитектуры до кухни. Взять хотя бы ирландский завтрак. За €10 вам на двоих принесут довольно много еды, которая может больно ударить как по талии, так и по поджелудочной: подогретая фасоль в томатном соусе, бекон, две небольшие котлеты, яичница, две сосиски, хашбраун, тосты со сливочным маслом и джемом, жареные грибы и помидоры, а также ароматный крепкий черный чай, к которому обязательно подадут молоко.
А вообще ирландская кухня — это не изысканные блюда, а простая деревенская еда. Выглядит без изысков, по-домашнему. Местные повара любят готовить по старинным рецептам своей семьи. Так, они жарят мясо на открытом огне, вместо дров используя торф
В Дублине — пить
Об ирландцах обычно думают, что они только и делают, что сидят по пабам, опрокидывая пинту за пинтой. В целом это действительно так. Паб — это не просто питейное заведение; это — часть культуры. Один из пабов сооружен прямо в бывшей церкви св. Марии: барная стойка и столики с посетителями находятся по соседству с органом, витражами и мемориальными плитами. Здание долго стояло заброшенным, пока один предприниматель не выкупил его и не превратил в популярное место для распития алкоголя.
Людей навеселе можно встретить с самого раннего утра. В Ирландии нормально относятся к выпивающим автомобилистам. Допустимое количество алкоголя в крови — 0,8 промилле (равносильно трем бокалам светлого пива или двум бокалам темного, 150 г водки или половине литра красного вина).
Отовсюду, вдогонку пиву, льется кельтский фолк, на улицах играют на гитарах и поют народные песни. В пабах после 10 вечера танцуют ирландский степ. Танцующие делают сложные па ногами, но корпус должен оставаться неподвижным. Высший пилотаж — танец с полным бокалом пива в руках. Считается, что если пенный напиток все-таки пролился, то танцору пора отправляться на пенсию.
Горячо внутри
Дублин прекрасен в любое время года, однако осенью и зимой привыкшим к комфортной температуре туристам стоит запастись теплой одеждой. Она понадобится не только на улице, но и внутри помещений — в стране довольно плохо топят. Ирландцы с детства закаляют детей. Офисные клерки щеголяют без пальто и зимой, а в семь-восемь градусов тепла, когда идет дождь и дует сильный ветер, можно встретить гуляющих в шортах или юбках, белых гольфах и легких пиджаках школьников.
Тем временем туристы скупают шарфы, перчатки, шапки и пуловеры, изготовленные в традиционной для Ирландии аранской технике (ее еще называют кельтским вязанием). Несколько грубоватые на ощупь шерстяные изделия действительно спасают от холода.
Теперь можно выехать за пределы города. В 60 км от Дублина находится долина Глендалох — «долина двух озер». По всему парку проложили пешеходные маршруты. Причудливые леса, хрустальные ручьи, изумрудные горы Уиклоу, а также заброшенное кельтское кладбище создают особую атмосферу.
Эти места связаны с ирландским святым Кевином Глендалохским. Помимо обычных туристов, сюда ежедневно приезжают десятки, а то и сотни паломников, чтобы посмотреть на руины монастыря, основанном им в середине V века. Ходили слухи, что до этого Кевин нашел пещеру в глубине гор Уиклоу и провел в ней несколько лет в молитве и аскезе. После этого он стал творить чудеса.
Возвращаемся в Дублин. Здесь стоит посетить Национальную галерею и Национальный музей, вход в которые бесплатный, а также построенный в конце XII века Собор святого Патрика — олицетворение английской готики.
Разумеется, в Дублине много мест посвящено двум самым знаменитым писателям родом отсюда: Оскару Уайльду и Джеймсу Джойсу. Поход по питейным заведениям по следам героев «Улисса» Леопольда Блума и Стивена Дедала — популярное среди туристов развлечение (почти все пабы и кафе, упомянутые в романе, существуют до сих пор); до финала, впрочем, доживают немногие. Сам «забронзовевший» Джойс прогуливается с тросточкой по Норт-Эрл-стрит, а Уайльд привольно развалился на камушке на другом берегу реки Лиффи, напротив дома, где родился и вырос. Правда, в сам дом попасть можно лишь группой от 25 человек по предварительной заявке — в 1994 году здание выкупил Американский колледж.
Комплекс маленького человечка
Ирландцы бережно относятся и к своему богатому фольклору. «Семьи в деревнях каждый вечер собирались в гостях у одного из соседей и рассказывали интересные истории, постоянно обраставшие новыми подробностями. Протопить каменные дома было нелегко, поэтому ирландцы ютились в небольшой комнатке у костра. Особенно ждали, когда в их краях появлялся какой-нибудь сказочник, путешествующий из одного города в другой. Его с радостью привечали в доме и с собой давали целую котомку вкусностей. В благодарность он должен был рассказать истории — от самых невероятных до самых жутких. Обычно главными героями становились рыжеволосые и рыжебородые существа ростом с гномов, одетые то в зеленые, то в коричневые модные костюмы», — начинает свой рассказ экскурсовод в Музее лепреконов, местной разновидности гномов, исполняющих желания.
Национальный музей лепреконов
Лепреконам приписывают разного рода занятия. Одни полагают, что маленькие человечки шьют обувь, другие уверены, что они добывают золото, поэтому при себе у них всегда горшочек с монетами, а третьи считают, что рыжебородые гномы только и поджидают удобного случая, чтобы зло подшутить над людьми, которые выслеживают их, чтобы попросить исполнить три желания.
Ходят легенды, что маленькие существа если и делают это, то небескорыстно. Загадавшему желание также придется исполнять любые прихоти лепрекона. Так что рыжебородые персонажи не такие уж дружелюбные и добрые существа, какими многие их себе представляют.
Прикидывая, какие мечты хотелось бы претворить в жизнь, попадаем в комнату с гигантской мебелью — здесь можно не только почувствовать себя лилипутом, но и сделать интересные фотографии.
Ирландцы верят, что если встретишь лепрекона, то до конца жизни будешь счастливым, удачливым и богатым. Нам, увы, не удалось повстречать ни одного — но, возможно, повезет в следующий раз.