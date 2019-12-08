Первая лепреконная: самая танцующая, веселая и пьяная страна Европы

Ирландия знаменита своей древней историей, необычайно красивой природой, а также темным пивом и виски тройной перегонки. «Известия» посетили ирландскую столицу в поисках мистических откровений, безудержного веселья и литературных реминисценций.

Не перепутай двери

В отличие от городов на континенте Д ублин состарился довольно красиво: повсюду свежепокрашенные дома, отреставрированные замки, отполированная брусчатка. Одна из особенностей — разноцветные двери. Местные жители шутят, что это сделано для того, чтобы каждый пьяный ирландец в итоге нашел свою дверь. Зато с окнами у многих зданий явный недобор: действовавший с 1799 по 1851 год налог на недвижимость взимался с владельцев домов с шестью и более окнами, так что многие хозяева предпочли просто замуровать лишние (отличный пример — здание Банка Ирландии, построенное в 1729 году), чем платить немалую сумму в британскую казну.

Автор цитаты Получить ирландскую визу сейчас не очень сложно, а счастливые обладатели британской могут смело отправляться в путешествие — Ирландия не входит в Шенгенскую зону, зато признает визы, выданные Соединенным Королевством.

ирландия Центральный Банк Ирландии Фото: Global Look Press/Dr. Wilfried Bahnmüller

Ирландия (или Эйре, как официально именуется страна) освободилась от многовековой «опеки» британцев в 1922 году. Воспоминания об англичанах тут до сих пор не самые светлые: начиная от учиненной Кромвелем в середине XVII столетия резни, во время которой было истреблено от четверти (по мнению английских историков) до половины (по мнению их ирландских коллег) населения острова до «Великого голода» спустя два века, погубившего полтора миллиона человек и заставившего еще столько же эмигрировать в США. Ирландцы всегда подчеркивают, что они не британцы и вообще с подданными Соединенного Королевства у них нет ничего общего. Но века оккупации не могли не оставить своего следа практически во всем — от архитектуры до кухни. Взять хотя бы ирландский завтрак. За €10 вам на двоих принесут довольно много еды, которая может больно ударить как по талии, так и по поджелудочной: подогретая фасоль в томатном соусе, бекон, две небольшие котлеты, яичница, две сосиски, хашбраун, тосты со сливочным маслом и джемом, жареные грибы и помидоры, а также ароматный крепкий черный чай, к которому обязательно подадут молоко.

Ирландия Фото: Global Look Press/Artur Widak

А вообще ирландская кухня — это не изысканные блюда, а простая деревенская еда. Выглядит без изысков, по-домашнему. Местные повара любят готовить по старинным рецептам своей семьи. Так, они жарят мясо на открытом огне, вместо дров используя торф

В Дублине — пить

Об ирландцах обычно думают, что они только и делают, что сидят по пабам, опрокидывая пинту за пинтой. В целом это действительно так. Паб — это не просто питейное заведение; это — часть культуры. Один из пабов сооружен прямо в бывшей церкви св. Марии: барная стойка и столики с посетителями находятся по соседству с органом, витражами и мемориальными плитами. Здание долго стояло заброшенным, пока один предприниматель не выкупил его и не превратил в популярное место для распития алкоголя.

Людей навеселе можно встретить с самого раннего утра. В Ирландии нормально относятся к выпивающим автомобилистам. Допустимое количество алкоголя в крови — 0,8 промилле (равносильно трем бокалам светлого пива или двум бокалам темного, 150 г водки или половине литра красного вина).

Отовсюду, вдогонку пиву, льется кельтский фолк, на улицах играют на гитарах и поют народные песни. В пабах после 10 вечера танцуют ирландский степ. Танцующие делают сложные па ногами, но корпус должен оставаться неподвижным. Высший пилотаж — танец с полным бокалом пива в руках. Считается, что если пенный напиток все-таки пролился, то танцору пора отправляться на пенсию.

Горячо внутри

Дублин прекрасен в любое время года, однако осенью и зимой привыкшим к комфортной температуре туристам стоит запастись теплой одеждой. Она понадобится не только на улице, но и внутри помещений — в стране довольно плохо топят. Ирландцы с детства закаляют детей. Офисные клерки щеголяют без пальто и зимой, а в семь-восемь градусов тепла, когда идет дождь и дует сильный ветер, можно встретить гуляющих в шортах или юбках, белых гольфах и легких пиджаках школьников.

ирландия Фото: Global Look Press/Peter Giovannini

Тем временем туристы скупают шарфы, перчатки, шапки и пуловеры, изготовленные в традиционной для Ирландии аранской технике (ее еще называют кельтским вязанием). Несколько грубоватые на ощупь шерстяные изделия действительно спасают от холода.

Теперь можно выехать за пределы города. В 60 км от Дублина находится долина Глендалох — «долина двух озер». По всему парку проложили пешеходные маршруты. Причудливые леса, хрустальные ручьи, изумрудные горы Уиклоу, а также заброшенное кельтское кладбище создают особую атмосферу.

Эти места связаны с ирландским святым Кевином Глендалохским. Помимо обычных туристов, сюда ежедневно приезжают десятки, а то и сотни паломников, чтобы посмотреть на руины монастыря, основанном им в середине V века. Ходили слухи, что до этого Кевин нашел пещеру в глубине гор Уиклоу и провел в ней несколько лет в молитве и аскезе. После этого он стал творить чудеса.

Возвращаемся в Дублин. Здесь стоит посетить Национальную галерею и Национальный музей, вход в которые бесплатный, а также построенный в конце XII века Собор святого Патрика — олицетворение английской готики.

ирландия Фото: Global Look Press/Michael Zegers

Разумеется, в Дублине много мест посвящено двум самым знаменитым писателям родом отсюда: Оскару Уайльду и Джеймсу Джойсу. Поход по питейным заведениям по следам героев «Улисса» Леопольда Блума и Стивена Дедала — популярное среди туристов развлечение (почти все пабы и кафе, упомянутые в романе, существуют до сих пор); до финала, впрочем, доживают немногие. Сам «забронзовевший» Джойс прогуливается с тросточкой по Норт-Эрл-стрит, а Уайльд привольно развалился на камушке на другом берегу реки Лиффи, напротив дома, где родился и вырос. Правда, в сам дом попасть можно лишь группой от 25 человек по предварительной заявке — в 1994 году здание выкупил Американский колледж.

GettyImages-1131034446 День святого Патрика — культурный и религиозный праздник, который отмечают 17 марта начиная с 1762 года. Это дата принятия христианства в Ирландии, день почитания ее духовного покровителя, а также культурного наследия страны. Главные символы торжества — в галерее «Известий». На фото: турист на праздновании Дня святого Патрика в ирландском Дублине Фото: Getty Images/Artur Widak/NurPhoto GettyImages-1136216050 В этот день торжественные мероприятия по всему миру включают в себя парады, танцы и уличные гулянья. Непременными атрибутами считаются зеленый цвет и трехлистный клевер. На фото: река Чикаго в честь праздника традиционно окрашивается в зеленый Фото: Getty Images/Scott Olson GettyImages-1131134909 В России День святого Патрика ежегодно отмечают с 1999 года в рамках Недели Ирландии при поддержке посольства этой страны. На фото: праздничный парад на Арбате, Москва Фото: Getty Images/Igor Russak/SOPA Images/LightRocket GettyImages-1136215620 День святого Патрика приходится на период поста, предшествующего Пасхе, но в честь праздника ограничения смягчаются и разрешается употреблять алкоголь, что тоже является традицией. На фото: сотни офицеров и служащих собираются на ежегодный праздничный парад в Нью-Йорке, США Фото: Getty Images/Nicholas Hunt GettyImages-1131216951 Согласно легенде, святой Патрик использовал клевер-трилистник как символ Святой Троицы, будучи христианским миссионером и борцом против язычества. На фото: праздничный парад в Дублине, Ирландия, — крупнейший по количеству участников парад во всем мире Фото: Getty Images/Charles McQuillan ERS_8631 В 2017 году Русская православная церковь включила святого Патрикия (Патрика) в православный месяцеслов (святцы) и почитает его 30 марта. На фото: уличные музыканты играют для собравшихся гостей на праздновании Дня святого Патрика в московских «Сокольниках» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем ERS_8393 Праздничные мероприятия и фестивали в честь Дня святого Патрика в России проходят на протяжении недели. В это время принято почитать культуру и традиции ирландцев: слушать кельтскую музыку, смотреть фильмы, пить эль и многое другое. На фото: празднование в московском парке «Сокольники» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем GettyImages-1131211128 Активная популяризация Дня святого Патрика как праздника ирландских традиций и культуры во всем мире началась в середине 1990-х годов с подачи правительства страны. На фото: герцог и герцогиня Кембриджские за пинтой «Гиннесса» в кавалерийских казармах после парада ирландских гвардейцев в честь Дня святого Патрика, Хаунслоу, Англия Фото: Getty Images/Gareth Fuller GettyImages-1136231367 Первоначально День святого Патрика был исключительно церковным праздником, и вплоть до 1970 года в этот день были закрыты все пабы. На фото: рабочие окрашивают реку Чикаго в зеленый цвет. Этот городской обычай ведет свое начало с 1962 года Фото: Getty Images/Scott Olson GettyImages-1131134888 Религиозные лидеры Ирландии в последнее время всё чаще выражают озабоченность чрезмерно светским характером Дня святого Патрика. Он давно перестал быть сугубо церковным мероприятием, превратившись в массовые народные гулянья, в которых принимают участие даже домашние животные. На фото: хозяева нарядили этого пса традиционной для британцев породы вельш-корги-пемброк в костюм лепрекона и взяли с собой на празднование Дня святого Патрика в центре Москвы Фото: Getty Images/Igor Russak/SOPA Images/LightRocket 20190317_gaf_u55_181 Изначально цветом-символом Дня святого Патрика считался синий. Со временем он трансформировался в зеленый в соответствии с цветом главных атрибутов праздника: трилистника и костюма лепрекона. На фото: парад в День святого Патрика, организованный ирландским культурным центром в Париже Фото: Global Look Press/Vincent Isore 20190317_gaf_u39_674 Сказочный персонаж лепрекон также является одним из самых узнаваемых символов торжества. Согласно легенде, лепрекон — это гном с рыжей бородой, одетый во всё зеленое, который сторожит горшочки с золотом в том месте, где радуга касается земли. Тот, кому удастся поймать лепрекона, станет не только богатым, но и удачливым. На фото: День святого Патрика в Баварии, Ландсберг-на-Лехе Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand

Комплекс маленького человечка

Ирландцы бережно относятся и к своему богатому фольклору. «Семьи в деревнях каждый вечер собирались в гостях у одного из соседей и рассказывали интересные истории, постоянно обраставшие новыми подробностями. Протопить каменные дома было нелегко, поэтому ирландцы ютились в небольшой комнатке у костра. Особенно ждали, когда в их краях появлялся какой-нибудь сказочник, путешествующий из одного города в другой. Его с радостью привечали в доме и с собой давали целую котомку вкусностей. В благодарность он должен был рассказать истории — от самых невероятных до самых жутких. Обычно главными героями становились рыжеволосые и рыжебородые существа ростом с гномов, одетые то в зеленые, то в коричневые модные костюмы», — начинает свой рассказ экскурсовод в Музее лепреконов, местной разновидности гномов, исполняющих желания.

ирландия Национальный музей лепреконов Фото: wikipedia.org

Лепреконам приписывают разного рода занятия. Одни полагают, что маленькие человечки шьют обувь, другие уверены, что они добывают золото, поэтому при себе у них всегда горшочек с монетами, а третьи считают, что рыжебородые гномы только и поджидают удобного случая, чтобы зло подшутить над людьми, которые выслеживают их, чтобы попросить исполнить три желания.

Ходят легенды, что маленькие существа если и делают это, то небескорыстно. Загадавшему желание также придется исполнять любые прихоти лепрекона. Так что рыжебородые персонажи не такие уж дружелюбные и добрые существа, какими многие их себе представляют.

Прикидывая, какие мечты хотелось бы претворить в жизнь, попадаем в комнату с гигантской мебелью — здесь можно не только почувствовать себя лилипутом, но и сделать интересные фотографии.

Ирландцы верят, что если встретишь лепрекона, то до конца жизни будешь счастливым, удачливым и богатым. Нам, увы, не удалось повстречать ни одного — но, возможно, повезет в следующий раз.