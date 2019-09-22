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Самый Восток: чем привлекает Оман российских туристов

Каковы шансы султаната откусить кусок «туристического пирога» у своих соседей по региону
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров
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Самый Восток: чем привлекает Оман российских туристов
2019-09-20 10:58:48">
2019-09-20 10:58:48
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Оман за последний год запустил прямой рейс в Москву, упростил получение визы и открыл в России представительство министерства по туризму. Усилия властей султаната не напрасны — за полгода рост турпотока из РФ в Оман вырос в четыре раза. Корреспондент «Известий» отправился в Оман, чтобы на месте разобраться, что султанат предлагает своим гостям и чем отличается от более популярных соседей по региону.

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Душный раскаленный воздух Омана окутал нас сразу, как только мы вышли из кондиционированного здания нового терминала аэропорта Маската. Джинсы и майка мгновенно прилипли к телу: влажность в Маскате феноменальная. На двух автомобилях (естественно, японские внедорожники белого цвета — самые популярные авто на Ближнем Востоке) нас встретили Хальфан и русскоязычная девушка Александра.

Хальфан — оманец, в национальном наряде — дишдаше и традиционной шапочке — коме. По-другому оманцы на родине практически не ходят. В этом и основное отличие Омана от соседей — несмотря на нефтедоллары, сыплющиеся на страну уже полвека, султанат сумел сохранить свою самобытность.

Жизнь столичная

Столица Омана Маскат настоящий арабский город без небоскребов и гигантских сооружений. Здесь не стремятся удивить мир очередным строением с приставкой «самый большой», скорее наоборот, столица Омана привлекает своей аутентичностью.

Еще полвека назад султанат был практически нищей страной. На всю страну — несколько школ да пара десятков километров асфальтированных дорог. Изменения начались с 1970-го, когда нынешний правитель страны — султан Кабус — сверг своего отца и занял престол. Не все в Омане поначалу одобрили это, но по море того, как Кабус с помощью нефтедолларов преобразовывал страну, любовь к нему росла и кажется, что сейчас стала всеобщей.

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Вид на старую часть Маската

Вид на старую часть Маската

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

Теперь Маската, протянувшийся на 60 км вдоль Оманского залива, — город с белоснежными зданиями, широкими дорогами и тротуарами, а также со множеством парков.

Наша первая остановка мечеть Султана Кабуса, построенная по личному распоряжению правителя Омана. На ее сооружение ушло 300 тыс. т песчаника, который доставляли из Индии. Ковер главного зала мечети, который в течение четырех лет в две смены ткали 600 мастериц, весит 21 т. А центральная люстра состоит из 600 тыс. кристаллов Сваровски в форме минаретов.

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Мечеть Султана Кабуса
Мечеть Султана Кабуса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров
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Главный зал Мечети Султана Кабуса
Главный зал Мечети Султана Кабуса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров
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Главная люстра в Мечети Султана Кабуса
Главная люстра в Мечети Султана Кабуса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

До 2006 года мечеть была крупнейшей в мире, пока ее не обогнала мечеть в Абу-Даби. Сейчас это единственная мечеть в Омане, куда пускают туристов. Правда, нужно соблюдать дресс-код — никаких шорт, юбок, открытых плеч и т.д.

В 2011-м в Маскате открылся Королевский оперный театр на тот момент он был единственным на Аравийском полуострове. Попасть на представление обычному туристу, который приехал в султанат на пару недель, настоящая удача. Стоимость билетов начинается от $3040, но перед постановкой, как правило, уже раскуплены. Впрочем, в Омане (как и в России) огромную роль играют связи: наверняка портье в вашем отеле знает кого-то, у которого есть еще кто-то с билетами.

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Королевский оперный театр в Маскате
Королевский оперный театр в Маскате
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров
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Холл в Королевском оперном театре
Холл в Королевском оперном театре
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров
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Именно так, благодаря консьержу из отеля The Chedi Muscat, моя коллега, приехавшая в Маскат всего на один вечер, за сутки стала обладательницей билета на «Кармен» в постановке Театра Колумба из Буэнос-Айреса. Причем билет в первый ряд партера стоимостью 90 риалов ($235) ей достался за 40 (около $100).

Расслабиться на пляже

Омывающийся теплыми водами Оманского залива Маскат идеальное место для пляжного отдыха. Здесь до загородных отелей из аэропорта не более 40 минут на такси. А многие гостиницы с собственными песчаными пляжами и вовсе расположены в центре города. Прибавьте к этому практически полное отсутствие тусовок и вы получите идеальное направление для семейного отдыха с детьми.

Три самых шикарных и по странному стечению обстоятельств самых популярных у россиян отеля — это расположенные за городом комплекс Shangri-La и Al Bustan Palace, а также находящийся почти в центре Маската отель The Chedi.

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Пляж отеля Shangri-La Barr Al Jissah
Пляж отеля Shangri-La Barr Al Jissah
Фото: shangri-la.com
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Номер в отеле Shangri-La Barr Al Jissah
Номер в отеле Shangri-La Barr Al Jissah
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров
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Самый новый пятизвездочный отель в Маскате — W Hotel. Открылся семь месяцев назад, и сейчас это самый хипстерский отель города (а то и всего Омана): музыка, персонал в сверкающих кроссовках, розовый цвет в номерах. Скоро на шестом этаже откроют Buddha-Bar с инфинити-бассейном.

С запахом духов

С древних времен Оман был известен как мировой поставщик ладана. Здесь и сейчас на юге страны сохранились плантации, где добывают самое известное благовоние. В начале 1980-х в Омане, опять же по распоряжению султана, начато производство элитных духов на основе оманского ладана при помощи французов появился парфюмерный дом Amouage (от арабского «волна» и французского «любовь»).

Его духи считаются одними из самых дорогих в мире — 30 мм флакончик может стоить 600 риалов ($1560). Впрочем, большинство духов подешевле: женские — 170–200 риалов (около $500) за 100 мл, мужские — около 100 риалов. Фабрику Amouage в Максате можно посетить с экскурсией и зайти в магазин, где часто бывают неплохие скидки — до 110–130 риалов (около $300).

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Оманские сувениры
Оманские сувениры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров
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Оманские сувениры
Оманские сувениры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров
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Оманские сувениры
Оманские сувениры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров
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Оманские сувениры
Оманские сувениры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

Автор цитаты

10 фактов, которые следует узнать перед поездкой в Оман:

1. Между Москвой и Маскатом есть прямой рейс авиакомпании Oman Air. Время в пути — 5,5 часа.

2. Россиянам для въезда в Оман нужна виза. Ее можно оформить на сайте полицейского управления Омана (www.evisa.rop.gov.om) за пару часов. Ходить никуда не надо.

3. Лучшее время для посещения Омана — с октября по апрель: в городах не так жарко, а в горах даже иногда идут дожди, и горные реки, пересохшие на лето, снова наполняются водой.

4. Прививки для посещения Омана не требуются.

5. Оманский риал — одна из самых дорогих валют в мире. Его курс — $2,6. В одном риале 1000 байз, а не 100, как в большинстве валют в мире.

6. В банках Омана невозможно поменять доллары, которые были напечатаны ранее 2009 года.

7. Алкоголь в Омане можно купить только в барах отелей. Алкогольных магазинов в стране нет. Ввезти можно не более 1 л алкоголя на человека.

8. Все таксисты в Омане — исключительно местные жители. Иностранцам работать в такси запрещено.

9. Кухня в Омане основана на мясе — козлятина, баранина, верблюжатина. На гарнир обычно подают рис. Кстати, оманцы преимущественно едят руками — не удивляйтесь, когда увидите это в кафе.

10. Оман — одна из самых безопасных стран мира. В рейтинге Всемирного экономического форума 2019 года Оман по уровню безопасности разделил второе место вместе с Исландией. Первое место досталось Финляндии.

В гости к черепахам

Несмотря на огромный выбор пляжей и отелей, которые предлагает Маскат, я настоятельно не рекомендую проводить весь отпуск в столице. Оман идеальное место для экскурсионного туризма. Это самая зеленая страна на полуострове, где есть горы и реки, пустыня и фьорды, пальмовые оазисы и гранатовые деревья.

При этом в стране отличные дороги и понятная навигация можно взять на прокат автомобиль, а можно заказать экскурсии в местных компаниях (есть даже русскоговорящие гиды).

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Горная дорога в Омане

Горная дорога в Омане

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

В трех часах езды от Маската расположен черепаший заповедник Рас-аль-Жинс (Ras Al Jinz Turtle Reserve). Это одно из немногих мест в Индийском океане, куда огромные черепахи приплывают откладывать яйца.

В сезон десятки тысяч черепах делают тут кладки, а посетители заповедника под строгим контролем служащих смогут увидеть весь процесс в непосредственной близости.

По пути в заповедник из Маската заезжаем в еще одно знаковое место Колодец Бимма (Bimmah Sinkhole). Это огромная воронка в земле (40 м в диаметре и глубиной 20 м), образовавшаяся вследствие вымывания пород.

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Колодец Бимма

Колодец Бимма

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров
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Но местные утверждают, что колодец — след от упавшего сюда метеорита. Не разубеждайте их в обратном. Просто искупайтесь в теплой бирюзовой морской воде, которая попадает в колодец по 500-метровому подземному тоннелю: он также образовался из-за смещения земных пород.

Оманский дресс-код

Из Маската мы отправляемся в Низву — древнюю столицу Омана. Всего 150 км и мы попадаем в совершенно другой Оман — с многочисленными крепостями, разноцветными горами, пальмовыми оазисами и историческими городками, в которых, кажется, что жизнь остановилась несколько столетий назад.

Оманцы очень дружелюбны. Они могут пригласить туриста к себе домой и угостить чаем с финиками (отказаться от предложения значит обидеть хозяев). Но несмотря на это, Оман живет по принципу «со своим уставом в чужой монастырь не ходят».

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Оманец в национальной одежде

Оманец в национальной одежде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров
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Здесь, например, в небольших городках туристов специальными знаками просят сильно не оголяться юбки и шорты должны быть ниже колен, а плечи закрыты. А лично я в одной деревне и вовсе столкнулся со знаком, который разрешал дальнейший проход только дамам.

Когда-то Оманская империя простиралась от Ирана до Занзибара, поэтому в стране сохранилось несколько сотен укрепленных крепостей и фортов. Многие из них практически в идеальном состоянии. Например, внесенная в список ЮНЕСКО крепость Бахла (Bahla Fort) — считается старейшей крепостью Омана — была возведена в XIII–XIV веках.

Неподалеку расположен замок Джабрин (Jibreen Castle). В отличие от суровой Бахлы с 12-киломтровой стеной, вырастающей прямо из скал, Джабрин стоит на равнине и окружен финиковыми садами.

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Внесенная в список ЮНЕСКО крепость Бахла – старейший форт Омана
Внесенная в список ЮНЕСКО крепость Бахла – старейший форт Омана
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров
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Вид на крепость Бахла и одноименный город
Вид на крепость Бахла и одноименный город
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров
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В XVII веке это был не просто военный бастион, а настоящая цитадель с султанскими дворцами и медресе — мусульманской школой, считающейся первым оманским университетом. В замке можно увидеть резные балконы и двери, арабскую каллиграфию, высеченную на стенах, оконные проемы в арабском стиле, а каждая из 55 его комнат расскажет об истории Омана того времени.

По следам леди Ди

Хаджар — горная система султаната — одна из самых молодых в мире. Постоянное воздействие осадков и ветров способствовало ее эрозии, в результате чего образовались уникальные пещеры, расщелины и впадины.

Самая известная пещера в Омане и одна из крупнейших в мире Аль-Хута (Al-Hoota Cave). Ее возраст около 200 млн лет, но открыли пещеру относительно недавно и, как обычно, совершенно случайно. Ее протяженность более 4,5 км, но туристам доступны лишь 500 м. Некоторые залы пещеры, украшенные сталактитами и сталагмитами, настолько огромны, что по площади могут сравниться с отелями.

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Оазис Вади Бани Халид
Оазис Вади Бани Халид
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров
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Оазис Вади Бани Халид
Оазис Вади Бани Халид
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров
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Оазис Вади Бани Халид
Оазис Вади Бани Халид
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров
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Аль Хута — единственная оборудованная для путешественников пещера в районе Персидского залива — к входу вас подвезет поезд, а по самой пещере можно ходить по стальному настилу.

Туры в пещеру обычно комбинируют с посещением горы Джебель-Шамса (Jebel Shams), которую многие называют оманским Гранд-Каньоном. С арабского переводится как «солнечная гора». Здесь на высоте 3018 м находится высшая точка Омана Эш-Шам. При этом практически на самый верх можно добраться на автомобиле я уже упоминал, что дороги в Омане отличные и с навигацией полный порядок.

Мы спускаемся чуть ниже, эта часть горной системы называется Джебель-Ахдар, или «зеленые горы». В 1986 году сюда приезжала британская принцесса Диана. Никаких дорог тогда в этом районе еще не существовало, и принцессу на плато Саик на высоте 2 тыс. м доставили на вертолете.

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Вид на оазис и древнюю крепость в предгорье Джебель-Ахдар
Вид на оазис и древнюю крепость в предгорье Джебель-Ахдар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров
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Бассейн в отеле Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort в горах Джебель-Ахдар
Бассейн в отеле Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort в горах Джебель-Ахдар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров
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Площадка Diana’s Point в отеле Al Jabal Al Akhdar Resort
Площадка Diana’s Point в отеле Al Jabal Al Akhdar Resort
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров
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Вид на каньон с площадки Diana’s Point
Вид на каньон с площадки Diana’s Point
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров
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Заброшенная деревня в горах Джебель-Ахдар
Заброшенная деревня в горах Джебель-Ахдар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

Сейчас на этом месте стоит пятизвездочный отель Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort — самый высокогорный на полуострове. Все номера его выходят на каньон, а место, откуда Диана наслаждалась видами, назвали Diana’s Point. Это выступающая над обрывом площадка со стеклянными ограждениями, где постояльцы отеля собираются к закату ради своих самых красочных фотографий.

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Террасы с ирригационной системой в деревне Аль-Айн

Террасы с ирригационной системой в деревне Аль-Айн

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

Отсюда же открывается лучший вид на деревню Аль-Айн — известный в Омане центр земледелия, где на террасах с уникальной ирригационной системой, созданной сотни лет назад, выращивают гранаты, абрикосы и розы. Лепестки цветов очень ценный продукт в стране: из них изготавливают розовую воду для парфюмерии. Скоро это станет новой важной статьей дохода в бюджете Омана. Тем более что нефти в стране осталось лет на 15. И султанат ускоренными темпами ищет новые источники дохода. В том числе и за счет туризма.

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