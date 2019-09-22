Самый Восток: чем привлекает Оман российских туристов

Оман за последний год запустил прямой рейс в Москву, упростил получение визы и открыл в России представительство министерства по туризму. Усилия властей султаната не напрасны — за полгода рост турпотока из РФ в Оман вырос в четыре раза. Корреспондент «Известий» отправился в Оман, чтобы на месте разобраться, что султанат предлагает своим гостям и чем отличается от более популярных соседей по региону.

Душный раскаленный воздух Омана окутал нас сразу, как только мы вышли из кондиционированного здания нового терминала аэропорта Маската. Джинсы и майка мгновенно прилипли к телу: влажность в Маскате феноменальная. На двух автомобилях (естественно, японские внедорожники белого цвета — самые популярные авто на Ближнем Востоке) нас встретили Хальфан и русскоязычная девушка Александра.

Хальфан — оманец, в национальном наряде — дишдаше и традиционной шапочке — коме. По-другому оманцы на родине практически не ходят. В этом и основное отличие Омана от соседей — несмотря на нефтедоллары, сыплющиеся на страну уже полвека, султанат сумел сохранить свою самобытность.

Жизнь столичная

Столица Омана — Маскат — настоящий арабский город без небоскребов и гигантских сооружений. Здесь не стремятся удивить мир очередным строением с приставкой «самый большой», скорее наоборот, столица Омана привлекает своей аутентичностью.

Еще полвека назад султанат был практически нищей страной. На всю страну — несколько школ да пара десятков километров асфальтированных дорог. Изменения начались с 1970-го, когда нынешний правитель страны — султан Кабус — сверг своего отца и занял престол. Не все в Омане поначалу одобрили это, но по море того, как Кабус с помощью нефтедолларов преобразовывал страну, любовь к нему росла и кажется, что сейчас стала всеобщей.

Оман_5 Вид на старую часть Маската Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

Теперь Маската, протянувшийся на 60 км вдоль Оманского залива, — город с белоснежными зданиями, широкими дорогами и тротуарами, а также со множеством парков.

Наша первая остановка — мечеть Султана Кабуса, построенная по личному распоряжению правителя Омана. На ее сооружение ушло 300 тыс. т песчаника, который доставляли из Индии. Ковер главного зала мечети, который в течение четырех лет в две смены ткали 600 мастериц, весит 21 т. А центральная люстра состоит из 600 тыс. кристаллов Сваровски в форме минаретов.

2_3 Мечеть Султана Кабуса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров 2_2 Главный зал Мечети Султана Кабуса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров 2_1 Главная люстра в Мечети Султана Кабуса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

До 2006 года мечеть была крупнейшей в мире, пока ее не обогнала мечеть в Абу-Даби. Сейчас это единственная мечеть в Омане, куда пускают туристов. Правда, нужно соблюдать дресс-код — никаких шорт, юбок, открытых плеч и т.д.

В 2011-м в Маскате открылся Королевский оперный театр — на тот момент он был единственным на Аравийском полуострове. Попасть на представление обычному туристу, который приехал в султанат на пару недель, — настоящая удача. Стоимость билетов начинается от $30 – 40, но перед постановкой, как правило, уже раскуплены. Впрочем, в Омане (как и в России) огромную роль играют связи: наверняка портье в вашем отеле знает кого-то, у которого есть еще кто-то с билетами.

4_1 Королевский оперный театр в Маскате Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров 4_2 Холл в Королевском оперном театре Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

Именно так, благодаря консьержу из отеля The Chedi Muscat, моя коллега, приехавшая в Маскат всего на один вечер, за сутки стала обладательницей билета на «Кармен» в постановке Театра Колумба из Буэнос-Айреса. Причем билет в первый ряд партера стоимостью 90 риалов ($235) ей достался за 40 (около $100).

Расслабиться на пляже

Омывающийся теплыми водами Оманского залива Маскат — идеальное место для пляжного отдыха. Здесь до загородных отелей из аэропорта — не более 40 минут на такси. А многие гостиницы с собственными песчаными пляжами и вовсе расположены в центре города. Прибавьте к этому практически полное отсутствие тусовок и вы получите идеальное направление для семейного отдыха с детьми.

Три самых шикарных и по странному стечению обстоятельств самых популярных у россиян отеля — это расположенные за городом комплекс Shangri-La и Al Bustan Palace, а также находящийся почти в центре Маската отель The Chedi.

6_2 Пляж отеля Shangri-La Barr Al Jissah Фото: shangri-la.com 6_1 Номер в отеле Shangri-La Barr Al Jissah Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

Самый новый пятизвездочный отель в Маскате — W Hotel. Открылся семь месяцев назад, и сейчас это самый хипстерский отель города (а то и всего Омана): музыка, персонал в сверкающих кроссовках, розовый цвет в номерах. Скоро на шестом этаже откроют Buddha-Bar с инфинити-бассейном.

С запахом духов

С древних времен Оман был известен как мировой поставщик ладана. Здесь и сейчас на юге страны сохранились плантации, где добывают самое известное благовоние. В начале 1980-х в Омане, опять же по распоряжению султана, начато производство элитных духов на основе оманского ладана — при помощи французов появился парфюмерный дом Amouage (от арабского — «волна» и французского — «любовь»).

Его духи считаются одними из самых дорогих в мире — 30 мм флакончик может стоить 600 риалов ($1560). Впрочем, большинство духов подешевле: женские — 170–200 риалов (около $500) за 100 мл, мужские — около 100 риалов. Фабрику Amouage в Максате можно посетить с экскурсией и зайти в магазин, где часто бывают неплохие скидки — до 110–130 риалов (около $300).

1_2 Оманские сувениры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров 1_1 Оманские сувениры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров 1_3 Оманские сувениры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров 1_4 Оманские сувениры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

Автор цитаты 10 фактов, которые следует узнать перед поездкой в Оман: 1. Между Москвой и Маскатом есть прямой рейс авиакомпании Oman Air. Время в пути — 5,5 часа. 2. Россиянам для въезда в Оман нужна виза. Ее можно оформить на сайте полицейского управления Омана (www.evisa.rop.gov.om) за пару часов. Ходить никуда не надо. 3. Лучшее время для посещения Омана — с октября по апрель: в городах не так жарко, а в горах даже иногда идут дожди, и горные реки, пересохшие на лето, снова наполняются водой. 4. Прививки для посещения Омана не требуются. 5. Оманский риал — одна из самых дорогих валют в мире. Его курс — $2,6. В одном риале 1000 байз, а не 100, как в большинстве валют в мире. 6. В банках Омана невозможно поменять доллары, которые были напечатаны ранее 2009 года. 7. Алкоголь в Омане можно купить только в барах отелей. Алкогольных магазинов в стране нет. Ввезти можно не более 1 л алкоголя на человека. 8. Все таксисты в Омане — исключительно местные жители. Иностранцам работать в такси запрещено. 9. Кухня в Омане основана на мясе — козлятина, баранина, верблюжатина. На гарнир обычно подают рис. Кстати, оманцы преимущественно едят руками — не удивляйтесь, когда увидите это в кафе. 10. Оман — одна из самых безопасных стран мира. В рейтинге Всемирного экономического форума 2019 года Оман по уровню безопасности разделил второе место вместе с Исландией. Первое место досталось Финляндии.

В гости к черепахам

Несмотря на огромный выбор пляжей и отелей, которые предлагает Маскат, я настоятельно не рекомендую проводить весь отпуск в столице. Оман идеальное место для экскурсионного туризма. Это самая зеленая страна на полуострове, где есть горы и реки, пустыня и фьорды, пальмовые оазисы и гранатовые деревья.

При этом в стране отличные дороги и понятная навигация — можно взять на прокат автомобиль, а можно заказать экскурсии в местных компаниях (есть даже русскоговорящие гиды).

Оман_6 Горная дорога в Омане Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

В трех часах езды от Маската расположен черепаший заповедник Рас-аль-Жинс (Ras Al Jinz Turtle Reserve). Это одно из немногих мест в Индийском океане, куда огромные черепахи приплывают откладывать яйца.

В сезон десятки тысяч черепах делают тут кладки, а посетители заповедника под строгим контролем служащих смогут увидеть весь процесс в непосредственной близости.

По пути в заповедник из Маската заезжаем в еще одно знаковое место — Колодец Бимма (Bimmah Sinkhole). Это огромная воронка в земле (40 м в диаметре и глубиной 20 м), образовавшаяся вследствие вымывания пород.

Оман_1 Колодец Бимма Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

Но местные утверждают, что колодец — след от упавшего сюда метеорита. Не разубеждайте их в обратном. Просто искупайтесь в теплой бирюзовой морской воде, которая попадает в колодец по 500-метровому подземному тоннелю: он также образовался из-за смещения земных пород.

Оманский дресс-код

Из Маската мы отправляемся в Низву — древнюю столицу Омана. Всего 150 км и мы попадаем в совершенно другой Оман — с многочисленными крепостями, разноцветными горами, пальмовыми оазисами и историческими городками, в которых, кажется, что жизнь остановилась несколько столетий назад.

Оманцы — очень дружелюбны. Они могут пригласить туриста к себе домой и угостить чаем с финиками (отказаться от предложения — значит обидеть хозяев). Но несмотря на это, Оман живет по принципу «со своим уставом в чужой монастырь не ходят».

Оман_3 Оманец в национальной одежде Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

Здесь, например, в небольших городках туристов специальными знаками просят сильно не оголяться — юбки и шорты должны быть ниже колен, а плечи — закрыты. А лично я в одной деревне и вовсе столкнулся со знаком, который разрешал дальнейший проход только дамам.

Когда-то Оманская империя простиралась от Ирана до Занзибара, поэтому в стране сохранилось несколько сотен укрепленных крепостей и фортов. Многие из них практически в идеальном состоянии. Например, внесенная в список ЮНЕСКО крепость Бахла (Bahla Fort) — считается старейшей крепостью Омана — была возведена в XIII–XIV веках.

Неподалеку расположен замок Джабрин (Jibreen Castle). В отличие от суровой Бахлы с 12-киломтровой стеной, вырастающей прямо из скал, Джабрин стоит на равнине и окружен финиковыми садами.

5_1 Внесенная в список ЮНЕСКО крепость Бахла – старейший форт Омана Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров 5_2 Вид на крепость Бахла и одноименный город Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

В XVII веке это был не просто военный бастион, а настоящая цитадель с султанскими дворцами и медресе — мусульманской школой, считающейся первым оманским университетом. В замке можно увидеть резные балконы и двери, арабскую каллиграфию, высеченную на стенах, оконные проемы в арабском стиле, а каждая из 55 его комнат расскажет об истории Омана того времени.

По следам леди Ди

Хаджар — горная система султаната — одна из самых молодых в мире. Постоянное воздействие осадков и ветров способствовало ее эрозии, в результате чего образовались уникальные пещеры, расщелины и впадины.

Самая известная пещера в Омане — и одна из крупнейших в мире — Аль-Хута (Al-Hoota Cave). Ее возраст — около 200 млн лет, но открыли пещеру относительно недавно и, как обычно, совершенно случайно. Ее протяженность более 4,5 км, но туристам доступны лишь 500 м. Некоторые залы пещеры, украшенные сталактитами и сталагмитами, настолько огромны, что по площади могут сравниться с отелями.

3_1 Оазис Вади Бани Халид Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров 3_3 Оазис Вади Бани Халид Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров 3_2 Оазис Вади Бани Халид Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

Аль Хута — единственная оборудованная для путешественников пещера в районе Персидского залива — к входу вас подвезет поезд, а по самой пещере можно ходить по стальному настилу.

Туры в пещеру обычно комбинируют с посещением горы Джебель-Шамса (Jebel Shams), которую многие называют оманским Гранд-Каньоном. С арабского переводится как «солнечная гора». Здесь на высоте 3018 м находится высшая точка Омана — Эш-Шам. При этом практически на самый верх можно добраться на автомобиле — я уже упоминал, что дороги в Омане отличные и с навигацией полный порядок.

Мы спускаемся чуть ниже, эта часть горной системы называется Джебель-Ахдар, или «зеленые горы». В 1986 году сюда приезжала британская принцесса Диана. Никаких дорог тогда в этом районе еще не существовало, и принцессу на плато Саик на высоте 2 тыс. м доставили на вертолете.

7_5 Вид на оазис и древнюю крепость в предгорье Джебель-Ахдар Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров 7_4 Бассейн в отеле Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort в горах Джебель-Ахдар Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров 7_3 Площадка Diana’s Point в отеле Al Jabal Al Akhdar Resort Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров 7_1 Вид на каньон с площадки Diana’s Point Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров 7_2 Заброшенная деревня в горах Джебель-Ахдар Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров

Сейчас на этом месте стоит пятизвездочный отель Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort — самый высокогорный на полуострове. Все номера его выходят на каньон, а место, откуда Диана наслаждалась видами, назвали Diana’s Point. Это выступающая над обрывом площадка со стеклянными ограждениями, где постояльцы отеля собираются к закату ради своих самых красочных фотографий.

Оман_2 Террасы с ирригационной системой в деревне Аль-Айн Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Комаров