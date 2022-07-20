Сдержать удар: нормы о превышении мер самообороны рассмотрят в сентябре

Законопроект, разрешающий гражданам всеми способами защищать свою жизнь от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в жилище, Госдума рассмотрит в сентябре . Об этом «Известиям» сообщили в комитете по госстроительству и законодательству, который намерен к августу завершить сбор отзывов на инициативу. В мае Верховный суд допустил возможность корректировки законодательства в этой сфере, при этом кабмин дал отрицательный отзыв на инициативу в представленной редакции . Эксперты полагают, что статья УК, где говорится о необходимой обороне, может быть скорректирована.

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Как выяснили «Известия», законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ» Госдума рассмотрит в сентябре. Документом предлагается разрешить гражданам всеми способами защищать свою жизнь , а также родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в их жилище. То есть закрепить в законодательстве принцип «мой дом — моя крепость» .

— Сейчас законопроект направлен на отзывы во все инстанции , в том числе в администрацию президента, правительство, регионы, — пояснил «Известиям» первый зампред профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов. — Не так давно Верховный суд предпринял попытку обобщения судебной практики и выпустил отдельный документ по этому вопросу. Но мы всё равно должны будем всё внимательно проанализировать и изучить, а в сентябре принять решение .

Справка «Известий» Применение самообороны в РФ регулируется ст. 37 УК РФ. Она разделяет покушение на жизнь и имущество человека на два вида. Первый: когда оно сопряжено с насилием или с непосредственной угрозой его применения. Второй насилия не подразумевает. Превышения пределов (в случае если действия обороняющегося человека не соответствуют характеру или опасности посягательства) для первого вида покушений не предусмотрено. Умышленное превышение пределов необходимой обороны влечет уголовную ответственность в случаях убийства или причинения тяжкого вреда здоровью и наказывается по ч. 1 ст. 108 УК и ч. 1 ст. 114 УК.

Как писали ранее «Известия», законопроект, корректирующий 37-ю статью УК, депутаты Госдумы от фракции ЛДПР разработали в феврале — после того как Владимир Путин рекомендовал Верховному суду РФ подготовить разъяснения по превышению пределов необходимой обороны при защите от посягательств, не связанных с насилием . В апреле правительство дало на него отрицательный отзыв .

«Проектируемая норма фактически дублирует ч. 1 ст. 37 УК РФ в части признания необходимой обороной защиты от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни или непосредственной угрозой такого насилия», — говорилось в документе.

Однако в конце мая Верховный суд, выполнив поручение главы государства, признал корректировку законодательства допустимой . В постановлении пленума он дополнил число случаев необходимой самообороны незаконным проникновением в жилище против воли проживающего в нем лица, не сопряженным с насилием, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.

Сдержать удар Фото: Global Look press/Rainer Droese

Кроме того, Верховный суд расширил пределы применения мер самозащиты . Теперь «состоянием необходимой обороны» могут считать случаи, когда оборонявшийся пытался предотвратить нападение, если обстоятельства указывают на наличие реальной угрозы его совершения.

«Например, посягающее лицо высказывало угрозу немедленного применения насилия в условиях, при которых у оборонявшегося лица имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, направляло в сторону оборонявшегося лица оружие», — говорится в документе.

Готовы к доработке

Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, заявил «Известиям», что фракция ЛДПР готова при необходимости законопроект доработать .

— Фактически пленум Верховного суда своим решением разъяснил, как надо применять эту статью УК о допустимой обороне. То есть позитивные сдвиги уже есть. Конечно, мы понимаем, что имеется отрицательный отзыв правительства, но известны случаи, что даже с такими документами Госдума принимала положительные решения , — пояснил парламентарий.

Сдержать удар Фото: ТАСС/Zuma/Heline Vanbeselaere

«Известия» направили запрос в правительство с просьбой прокомментировать перспективы изменения законодательства с учетом постановления пленума Верховного суда.

Во фракциях же к изменению Уголовного кодекса относятся по-разному.

— Лично я считаю, что такой законопроект надо принимать. Сам факт незаконного проникновения в жилище должен уже рассматриваться как угроза. У себя дома человек должен защищаться всеми доступными ему способами. Представьте, ночью к нему кто-то пробрался в дом, а он будет с нападавшим выяснять отношения, включать свет и спрашивать, какие у него намерения, — заявил «Известиям» зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Валерий Гартунг.

— Действующее законодательство на эту тему уже несколько раз корректировалось. На мой взгляд, этих норм вполне достаточно, чтобы не допустить необоснованного привлечения лиц к уголовной ответственности , — сказал «Известиям» член фракции КПРФ юрист Юрий Синельщиков.

В «Единой России» сообщили, что сначала дождутся всех отзывов, а потом примут решение.

Сдержать удар Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Директор благотворительной организации «Право и порядок», подполковник запаса МВД России Олег Иванников считает, что тема корректировки законодательства об обороне актуальна для юридического сообщества и граждан .

— Это связано с тем, что существует много юридических сложностей при рассмотрении дел о причинении тяжкого вреда здоровью при превышении норм обороны. Такой законопроект требует очень внимательного рассмотрения и проработки по причине его социальной важности , — пояснил «Известиям» эксперт.