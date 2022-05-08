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Безопасное место: как защитить квартиру во время отпуска и дачного сезона

Эксперты рассказали, в чьи дома вламываются чаще всего и как не стать жертвой преступников
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Начался дачный сезон, а значит, возрастают риски квартирных краж. По словам экспертов, чаще всего преступники выбирают «богатые» жилища с ценными вещами, антиквариатом, дорогой бытовой техникой или, наоборот, простые квартиры с дешевыми дверями и хлипкими замками. Также в группы риска попадают жители нижних и верхних этажей и любители держать форточки открытыми. Как не стать жертвой преступников во время отпуска или дачного сезона — выясняли «Известия».

Рост числа квартирных краж

С началом дачного сезона в России возрастают риски квартирных краж. Об этом «Известия» предупредили юристы и сотрудники полиции. По словам экспертов, сезонные квартирные кражи — это «постоянная головная боль для правоохранительных органов», равно как и кражи на дачных участках в зимний период. При этом у преступников существует несколько стандартных схем действия.

Безопасное место
окна свет дом москва
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Для начала можно выделить разные категории жилья: во-первых, это квартиры состоятельных людей, у которых могут быть ценные предметы искусства, коллекционирования. Туда приходят, как принято говорить, по наводке, пока хозяева в отъезде. И кражами занимаются специалисты высокой квалификации, — рассказывает правовед-криминолог, адвокат по уголовным делам, член коллегии адвокатов «Горгадзе и партнеры» Владимир Шелупахин. — Ко второй категории можно отнести квартиры в старых домах в отдаленных спальных районах.

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В этом случае, поясняет он, обычно срабатывает элемент случайности. Преступники могут наблюдать за жизнью дома в течение нескольких дней, выбрать квартиру, в которой нет людей, и затем совершить кражу.

В свою очередь руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко отмечает, то воры часто обращают внимание на детали, например запоминают машину владельцев квартиры, и следят за тем, стоит ли она на во дворе или на парковке.

— Если окна не занавешены и не затемнены, то можно очень легко понять, есть ли там сейчас хозяева или они уехали. Злоумышленники обычно взламывают квартиры в темное время суток, когда большинство жильцов дома уже спит. Также зачастую это происходит в выходные дни, — рассказывает она.

Ошибки хозяев

По словам юристов, иногда хозяева сами облегчают преступникам совершение кражи. Самая распространенная ошибка — незакрытые форточки.

— Иногда, уезжая из квартиры, где есть газовая плита, жильцы на всякий случай оставляют для вентиляции открытые форточки или поставленные на проветривания окна. Это может привлечь внимание злоумышленников, — говорит Владимир Шелупахин. — Кроме того, некоторые люди рассказывают соседям, на какое время они собираются уехать. Этим тоже могут воспользоваться воры, выведав информацию под видом сотрудников какой-нибудь службы.

Безопасное место
кража квартира
Фото: TASS/imago stock&people

Порой злоумышленники оставляют на дверях так называемые маячки. Это может быть незаметно приклеенная нитка или бумажка, вложенная в косяк. Если дверь не открывается на протяжении длительного времени, это будет сигналом того, что хозяев нет.

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— Если у вас доверительные отношения с соседями и вы кому-то поручаете поливать цветы, просите периодически просто открывать и закрывать дверь, — заключает правовед-криминолог.

Средства защиты

По словам Владимира Шелупахина, самый простой способ защиты от квартирных краж — качественные двери с хорошими замками. Конечно, открыть можно любой замок, но если он сложный, то процесс вскрытия будет шумным и привлечет к себе много ненужного для злоумышленника внимания.

В то же время Елена Мищенко рекомендует оборудовать квартиру сигнализацией, желательно известной марки. Никогда не стоит рассказывать об отъезде малознакомым людям и тем более писать об этом в соцсетях. Бывают случаи, когда злоумышленники таким образом узнают о планах жильцов квартиры по поводу отпуска.

— Также, если есть возможность, стоит попросить консьержа более внимательно приглядывать за жилплощадью на время отъезда либо обратиться к близким друзьям и дать им ключи, чтобы они приходили все проверять, — говорит Мищенко. — Еще один совет — установить в подъезде или на территории дома камеры или хотя бы их муляж. Иногда жильцы просто вешают на входной двери объявление, что в квартире находится злая собака.

Безопасное место
консьерж
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

По ее словам, чаще всего жертвами воров становятся жильцы нижних этажей, потому им рекомендуется установить решетки и застеклить балконы. Впрочем, в группе риска могут находиться и те, кто живет на верхних этажах.

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— Однажды воры пробрались в квартиру моей клиентки, которая жила в 9-этажном доме, на верхнем этаже. Когда девушки не было дома, преступники с крыши спустились к балкону, выдавили стекло (балкон был застеклен) и проникли в квартиру. На входной двери был сложный для взлома замок, однако злоумышленники перелезли с вещами на балкон соседней квартиры, который не был застеклен, вскрыли довольно простой замок (вероятно, они заранее проверили его состояние) и ушли, — рассказывает собеседница «Известий».

Впрочем, добавляет она, тогда воры так и не смогли найти самое ценное — тайник с деньгами и золотыми украшениями. Зато они унесли с собой шоколадные конфеты со стола, уронили на пол и разбили тяжелый телевизор, который, по-видимому, также хотели перетащить в соседнюю квартиру.

Если вас обокрали

В случае, если в вашу квартиру все же проникли, эксперты советуют немедленно вызвать полицию. При этом в помещение лучше не заходить или хотя бы ничего не трогать. Это может обеспечить сохранность следов, по которым потом возможно будет найти злоумышленника. Как правило, кражи оказываются серийными, и в базах данных МВД хранятся улики с разных мест преступления.

— Отправляясь в долгую поездку, я советую сфотографировать ценные вещи в квартире. В случае кражи полицейские будут подробно спрашивать о том, что у вас пропало, — снимки предметов помогут быстрее их найти, — говорит правовед-криминолог Владимир Шелупахин.

Безопасное место
полиция домофон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В случае, если имущество застраховано, начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Серова советует пострадавшим сразу после обращения в полицию позвонить в страховую компанию: контакт-центр работает круглосуточно, специалисты проконсультируют по конкретным действиям.

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— Если человек не может при отъезде сдавать ценное имущество (в частности, драгоценности и деньги) на хранение в банковскую ячейку, можно просто застраховать его на случай кражи. В случае, если вещи будут похищены, страховая выплата поможет минимизировать потери, — советует она.

Как защитить дачу от воров

Иногда объектами внимания воров и грабителей становятся не только квартиры, но и дачи. Для того чтобы защитить загородный дом, эксперты советуют не поскупиться на сигнализацию и систему видеонаблюдения. Если такой возможности нет, установите металлическую дверь и решетки на окна. Скорее всего, это будет дешевле, чем устранять последствия проникновения преступников.

— Раньше преступники крали металлические предметы, садовый инвентарь, в последнее время все чаще строительные материалы и сантехническое оборудование, что, скорее всего, связано с подорожанием строительных материалов, — говорит Юлия Серова.

Безопасное место
дача
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В то же время, по статистике «Росгосстраха», чаще всего страховые случаи на дачах связаны не с кражами, а с погодными катаклизмами — подтоплением, сильным ветром, градом. Все эти риски входят в стандартные страховые программы компании.

Аналогичная ситуация, по словам Серовой, происходит и с квартирами: заливы угрожают их владельцев чаще, чем посторонние посягательства. А долгое отсутствие хозяев и, следовательно, увеличение срока ликвидации причин и последствий залива увеличивают объемы ущерба от воды. Именно поэтому владельцам стоит задуматься о страховании своего имущества.

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