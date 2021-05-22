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Двери открываются: в России наступил сезон квартирных краж

Воры-домушники пользуются отъездом хозяев на дачи и в отпуска
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Двери открываются: в России наступил сезон квартирных краж
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2021-05-21 18:52:55
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Начало летнего сезона — традиционное время, когда активизируются воры-домушники. Городские жители уезжают в отпуска и на дачи, оставляя свои квартиры без присмотра. В зоне риска оказывается большинство хозяев жилья, за исключением владельцев квартир бизнес-класса в хорошо охраняемых ЖК. «Известия» выяснили, как обезопасить дом от проникновения злоумышленников.

Сезон краж

По официальным данным МВД, в январе-марте 2021 года в России было зарегистрировано 501,6 тыс. преступлений. Больше половины (51,2%) составляли случаи хищения чужого имущества. На кражи из этого числа приходилась большая часть — 162,9 тыс. преступлений, причем каждая шестая (16%) была сопряжена с незаконным проникновением в помещение.

Квартирных краж, впрочем, значительно меньше — лишь 1,4% от общего числа преступлений. Их количество уменьшилось на 31,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в МВД.

Двери открываются
полицейская машина во дворе жилого дома
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но такая статистика в начале года вовсе не повод расслабляться, считают в пресс-службе московского управления Росгвардии. В летний период россияне традиционно планируют отпуска и проводят много времени на даче, оставляя квартиры без присмотра.

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— Как показывает практика, именно летом квартиры становятся объектами повышенного внимания для злоумышленников, что приводит к резкому всплеску числа квартирных краж, — говорят в ведомстве.

В связи с этим представители Росгвардии рекомендуют заранее позаботиться о безопасности своего имущества.

Правильный замок

Основа защиты любой квартиры — правильно подобранный замок. От простых дешевых изделий, продающихся на рынке, лучше сразу отказаться: цилиндрическую личинку домушники откроют за минуту.

У более дорогих и сложных замков есть индивидуальные особенности, максимально затрудняющие взлом. К примеру, существуют цилиндровые замки, представляющие собой не цельный механизм, а собранный из нескольких металлических пластин. При попытке грубого внешнего воздействия такой замок просто рассыпается на части, а дверь остается закрытой.

В то же время важно понимать, что даже самый сложный замок не защитит от проникновения в квартиру, если вор столкнется с хлипкой дверью. Деревянную конструкцию можно просто выломать, а дешевый китайский металл вскрыть обыкновенным ножом.

Двери открываются
человек в перчатках пытается взломать замок
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Ненадежную дверь определить легко: ее жесть прогибается под пальцами, а при стуке по ней раздается характерный звон. Стоит ориентироваться и на вес: настоящая стальная дверь потянет минимум на 50 кг, а подделка — не более чем на 15 кг. Не стоит забывать и о том, что хорошая дверь не может стоить 5 тыс. рублей, ее цена будет начинаться от 20–30 тыс., говорят эксперты.

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— Главным ресурсом для взломщика является время. Он хочет попасть в квартиру быстро, создать минимум шума и поменьше мелькать на лестничной клетке, где можно столкнуться с соседями. Поэтому делайте всё, чтобы замедлить его проникновение в свой дом, — говорит управляющий директор агентства недвижимости «Метриум» Надежда Коркка.

По ее утверждению, отличной идеей будет поставить две металлические двери вместо одной: большинство воров сдадутся и оставят в покое вторую в поисках более легкой добычи. Отпугнуть злоумышленников может также муляж сигнализации — маленький красный светодиод над дверью, который стоит включать каждый раз, выходя из дома. Также можно приобрести недорогую уличную видеокамеру и повесить над входом в квартиру на видном месте.

Установка сигнализации

Как считают эксперты, оптимальный способ защитить жилище — установить сигнализацию. Современные охранные системы делятся на автономные и пультовые. Первая чем-то напоминает автомобильную: если в квартиру проникнут злоумышленники, включится сирена.

Это дешевый и простой в установке, но не самый надежный вариант, поскольку соседи в момент взлома могут быть на работе и попросту не услышат сигнала, а преступники не испугаются громких звуков и продолжат задуманное.

— Второй вариант — пультовые сигнализации (централизованные системы), они гораздо эффективнее. В случае проникновения домушников сигнал передается охранной фирме или полиции, которые сразу выезжают на место преступления, — поясняют в «Метриуме».

Двери открываются
Охранная сигнализация установленная в одной из квартир
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

При выборе охранной фирмы специалисты советуют обращать внимание не столько на отзывы других клиентов (они могут быть заказными), сколько на время работы компании на рынке и количество групп быстрого реагирования и их локацию. Если фирма не имеет группы в вашем районе, добираться они будут дольше.

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— В договоре должны быть прописаны время прибытия группы реагирования по тревоге и сумма материальной ответственности, — говорит генеральный директор агентства безопасности «Гвардия» Вячеслав Жирков. — Важен и клиентский сервис: каждая квартира уникальна с точки зрения своего расположения, планировки и хранящихся в ней ценностей. Поэтому решение нужно находить совместно с собственником. Компетентный специалист сразу увидит уязвимости конкретного жилища и предложит соответствующую конфигурацию оборудования.

Закрытые окна и спрятанные ценности

Распространенная ошибка многих хозяев состоит в том, что они уделяют всё внимание дверям, забывая про окна и балконы. А ведь именно через них часто проникают в жилище: обычное пластиковое окно можно вскрыть за несколько минут, просто отжав раму.

— Если вы живете на первом или втором этаже, самой разумной мерой предосторожности будет установка решеток. Их лучше сделать распашными на случай пожара, но запирающимися на замок, причем ключ должен храниться далеко от самого окна, — советуют в компании «Метриум».

Решетки рекомендуется устанавливать и жителям верхних этажей, если рядом с окнами находится пожарная лестница или проходит водосточная труба: в квартиру можно проникнуть и с крыши.

Двери открываются
окно в жилом доме
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Тем, кто не станет устанавливать решетки, необходимо усилить оконный переплет, световые проемы и систему запирания оконных створок. Противовзломная фурнитура не позволит быстро отжать или снять створку. Только при такой комплектации защита пластиковых окон будет считаться эффективной, — отмечают в «Метриуме».

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Но даже максимально укрепив окна и двери, нельзя полностью исключать вероятность того, что домушнику как-то удастся попасть в квартиру. И тут хозяину жилья остается полагаться на собственную хитрость: перед отъездом в отпуск спрятать деньги и ценные вещи в укромные места.

— Главное правило при выборе тайника — его неочевидность. Встаньте в центре комнаты и оглядитесь — вокруг вас очень много поверхностей и предметов. Например, карниз внутри полый и туда легко поместится свернутая трубочкой пачка купюр. А в верхней и нижней грани межкомнатных дверей можно высверлить отверстия и заложить деньги туда. Воры не смогут проверить все грани каждого предмета мебели, — говорит Надежда Коркка.

Социальный фактор

Но что делать тем, кто в силу обстоятельств не может озаботиться защитой квартиры, например, проживая в съемной?

— Прежде всего, нужно установить хорошие отношения с соседями. Если вы уезжаете надолго, попросите их присмотреть за квартирой, поливать цветы, включать и выключать периодически свет или телевизор, а также вынимать корреспонденцию из почтового ящика, чтобы создать эффект присутствия хозяев, — советуют в столичном главке Росгвардии.

Двери открываются
вид из квартиры жилого дома
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Въезжая в новую квартиру или дом, а также в случае утери ключей хозяевам жилья желательно сразу сменить замки. К самим ключам не стоит прикреплять никаких предметов, при помощи которых можно определить их владельца.

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Вячеслав Жирков не рекомендует приглашать к себе домой незнакомых и плохо знакомых людей и рассказывать о хранящихся в квартире ценностях или деньгах.

— Угрозу безопасности квартиры создает увлечение современных людей социальными сетями. Если у вас хранятся ценности, не стоит писать о своей командировке или выкладывать фотографии из отпуска — так вы лишний раз сообщите неограниченному кругу лиц, что вас не будет длительное время, — говорит он.

Советы мастера

О том, как обстоит дело с защитой квартир от домушников, не понаслышке знает 29-летний Сергей — мастер по замкам, который занимается их вскрытием, установкой и заменой. На условиях анонимности он рассказал «Известиям» о том, с какими необычными случаями из практики ему приходилось сталкиваться в своей работе.

— Одна из важных особенностей цилиндровых замков — наличие у них бронепластин и броненакладок. Без них эти запорные устройства защищают дом не лучше, чем защелка на калитке. С такой историей столкнулся мой коллега: его вызвал хозяин дома после того, как к нему проник вор, — рассказывает Сергей.

По словам специалиста, домушник легко вскрыл дешевый цилиндровый замок, после чего стал обчищать жилье, пока хозяева мирно спали в своих кроватях. В какой-то момент глава семьи проснулся и увидел перед собой вора в балаклаве.

Двери открываются
дверной замок
Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— Тот приложил палец к губам и тихо сказал, что, если мужчина поднимет шум, его дети не переживут эту ночь. Хозяин дома подчинился и молча наблюдал за тем, как вор обчищает его дом. После этого случая мужчина, само собой, сразу же задумался о своей безопасности и заказал установку самых надежных замков, — говорит Сергей.

Как объясняет собеседник «Известий», если говорить о многоквартирных домах, то там неочевидным фактором риска в плане квартирных краж служат тамбурные двери, зачастую очень слабые и плохие. Вскрыть их опытному вору-домушнику не составляет никакого труда: после этого он оказывается в тамбуре и может орудовать там столько, сколько захочет.

— Любой человек, проходящий мимо по лестничной площадке, будет думать, что внутри находятся хозяева. Главное — просто подгадать, чтобы в тамбур не вышли жильцы соседних квартир. Но это в любом случае проще, чем следить за целым подъездом, — рассказывает Сергей.

Двери открываются
коридор в жилом доме
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

По словам эксперта, в случае с тамбуром домушник получает дополнительное время для взлома. А для того чтобы обезопасить себя от воров, хозяевам квартир, напротив, нужно максимально удлинить и усложнить время взлома. Одно из решений — установка одновременно и сувальдного, и цилиндрового замков. Дело в том, что злоумышленники обычно умеют взламывать либо одни, либо другие. А два типа сразу могут поставить их в тупик.

— Вор всегда оценивает, как именно защищена квартира и какие запирающие устройства там стоят. И если замок стойкий, или тем более их у двери несколько, злоумышленник не будет тратить свое время и усилия на то, чтобы вскрыть такую квартиру, — заключает собеседник «Известий».

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