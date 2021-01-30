Неудачная находка: когда можно оставить себе чужой кошелек

В Новотроицке 31-летний местный житель подобрал кошелек, который уронила женщина, — и не стал его возвращать. Вместо этого он вытащил 5 тыс. рублей и потратил их. Мужчину вскоре разыскали и возбудили уголовное дело, по которому ему грозит до двух лет тюрьмы. Когда находка может стать причиной для возбуждения дела, а когда ее можно оставить себе, — разбирались «Известия».

Из-за камеры — в камеру

По сообщениям СМИ, 36-летняя жительница Новотроицка выронила кошелек, когда выбирала товар в магазине. Обнаружила она это уже на кассе. Женщина вернулась в зал, но ничего там не нашла и вызвала полицию. Выяснилось, что чужую вещь подобрал ранее неоднократно судимый 31-летний местный житель. Мужчину нашли благодаря камерам видеонаблюдения.

Как рассказали «Известиям» в УМВД по Оренбургской области, на камерах видеонаблюдения видно, как мужчина вошел в торговый зал супермаркета, увидел лежащий на полу кошелек, резко его поднял и выбежал из магазина. На улице он забрал 5 тыс., выбросил бумажник и скрылся. Его задержали и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 «Кража» — ему грозит до двух лет тюрьмы .

— Все его действия свидетельствовали о том, что он действовал из корыстных побуждений, у него отсутствовали реальные намерения вернуть кошелек владелице, — отметили в пресс-службе УМВД. — Оброненный кошелек находился в известном женщине месте, и она имела возможность за ним вернуться. Если бы мужчина понес кошелек сдавать в полицию, тогда вопросов бы не было, но он забрал деньги себе.

Люди, нашедшие кошельки, нередко считают, что могут пользоваться содержимым, однако нарываются на уголовное дело. Например, в апреле в Симферополе задержали ранее судимого 30-летнего мужчину, который подобрал на полу троллейбуса кошелек и снял с банковской карты, обнаруженной в нем, деньги . Найденная вещь принадлежала 73-летней жительнице Симферополя, которая обратилась в полицию. Любопытно, что обвинили злоумышленника по статье ч. 1 ст. 159.3 Уголовного кодекса «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», по которой грозит до трех лет лишения свободы.

Преступление или удача

Как пояснил «Известиям» адвокат Московской коллегии адвокатов «Арбат» Андрей Астафуров, в доктрине уголовного права и в правоприменении вопрос разграничения находки и кражи продолжает оставаться дискуссионным .

— Какой-то четкий водораздел между данными понятиями провести достаточно сложно, — сказал он. — Значение имеют место потери, осведомленность потерявшего о месте пропажи, активность действий потерявшего по поиску своего имущества, а также время начала поиска с момента обнаружения пропажи, направленность действий нашедшего на обращение имущества в свою пользу, особенности потерянной вещи и так далее.

Адвокат «Легес бюро» Мария Спиридонова отмечает, что ситуация, когда человек находит потерянную вещь, четко регламентируется в ст. 227 Гражданского кодекса РФ.

— Согласно этой статье, нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого, имеющего право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу , — рассказала она «Известиям». — Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта.

Она отмечает, что если человек, который имеет право потребовать возврата вещи, неизвестен или неизвестно его место пребывания, то нашедший обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления.

— Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу , — пояснила Спиридонова.

При этом человек, нашедший вещь, может приобрести право собственности на нее: это произойдет, если в течение шести месяцев с момента заявления о находке в полицию или в орган местного самоуправления человек, который вещь потерял, не будет установлен или не заявит о своем праве. Обязательное условие тут — о находке необходимо сообщить в полицию.

Неудачная находка_6 Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Однако нашедший вещь вправе потребовать от владельца вознаграждение за находку в размере до 20% процентов стоимости вещи , — замечает она. — Если найденная вещь представляет ценность только для лица, управомоченного на ее получение, размер вознаграждения определяется по соглашению с этим лицом, при этом право на вознаграждение не возникает, если нашедший вещь не заявил о находке или пытался ее утаить.

Адвокат поясняет, что находкой вещь становится, только если совершены все возможные действия, направленные на ее возврат собственнику или другому потерявшему ее лицу . Такое вот юридическое уточнение: мало кошелек подобрать — нужно еще об этом сообщить. Только тогда можно говорить о «находке». В ином случае это может попасть под статью «Кража».

В УМВД по Оренбургской области отмечают, что в таких ситуациях, как произошла в Новотроицке, рассматривается в том числе место обнаружения кошелька, определяется «бесхозность» вещи.

— Если владелец забывает вещь в помещении, а не на открытой местности, то нашедший должен сообщить о ней контролирующим лицам — администратору, охраннику, — либо в правоохранительные органы, — отметили в пресс-службе ведомства «Известиям». — Если гражданин этого не сделал, то он скрыл факт обнаружения — и это уже считается хищением . Объективно он имел возможность сообщить о находке, но не сделал этого. На этом и строится уголовное дело.

Астафуров рассказал «Известиям», что в 2017 году Верховным судом России было рассмотрено дело о потерянном телефоне — женщину, которая забрала его себе, осудили по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба потерпевшему»).

— В том деле высшая судебная инстанция подтвердила законность приговора, — заметил адвокат. — Суд учел, что после пропажи телефона в общественном месте потерпевший принимал активные действия по его поиску, однако осужденная предпринимала действия по сокрытию данного имущества.

Случай, о котором говорит Астафуров, стал главным судебным прецедентом по таким делам в России. Речь идет о приговоре Сегежского городского суда Карелии от 5 июля 2016 года в отношении Героевой Н.Ю. Женщину, которая нашла телефон стоимостью 21,4 тыс. рублей, приговорили к 100 часам обязательных работ. Она, возмущенная приговором, дошла до Верховного суда — но всякий раз судьи вставали на сторону потерпевших.

Суть была такова: женщина нашла в холле поликлиники чужой телефон и забрала его. Хозяин вернулся за ним, но на месте уже не обнаружил. Адвокат, защищавший Героеву, указывал, что сотовый телефон она не похитила, а нашла, а как только к ней обратились по этому поводу, добровольно выдала. Верховный суд сослался на то, что Героева «не отвечала на осуществленные по телефону вызовы, а затем избавилась от SIM-карты, находящейся в нем, заменила ее другой SIM-картой и обратила телефон в свою пользу».

Кража в лесу

Адвокат Георгий Семеновский рассказал «Известиям», что к нему обращались люди, в отношении которых возбуждали уголовные дела по статье «Кража» после того, как они находили ценную вещь. Например, однажды человек попал под суд, подняв оброненные кем-то дорогие часы. При определенных обстоятельствах можно попасть и под статью «Грабеж», считает он, а там наказание даже по первой части — до четырех лет лишения свободы.

— Это то же самое, что взять с полки в магазине. Забрал что-то с полки, вышел за пределы магазина, и никто человека не увидел — это кража. Если увидели, стали кричать охранники, преследовать, а он не отдал, — это уже грабеж, — сказал Семеновский.

При этом адвокат подчеркивает, что дела по статье «Кража» всегда возбуждаются по заявлению.

— Если вы идете по лесу и нашли кошелек — вряд ли кто-то вас там будет искать, — заметил Семеновский. — Формально это кража, однако возбуждать дело вряд ли будут. Но по идее даже найденную в лесу ценную вещь человек должен сдать — так прописано в Гражданском кодексе.

Те, кто что-то потерял, заметил он, могут остаться ни с чем даже при подаче заявления: бывает, что в возбуждении уголовного дела отказывают, так как заявитель потерял вещь сам, и ни потерю, ни подобравшего ее не нашли.

Если человек нашел кошелек с деньгами не в помещении, а на улице, и не попытался его вернуть собственнику или обратиться в полицию, то, считает Мария Спиридонова, дело о краже могут и не завести, так как вещь была, по сути, бесхозной.

— Данные противоправные действия не образуют состава кражи, так как эти действия считаются направленными на завладение чужим имуществом не с корыстной целью — что очень важно , — замечает Мария Спиридонова. — В зависимости от обстоятельств дела такие действия при наличии к тому оснований могут быть квалифицированы по статье 330 УК РФ («Самоуправство»).

Проблемная находка

Она отмечает, что наказание зависит от стоимости найденного. Возможна как административная ответственность по ст. 7.27 КоАП РФ («Мелкое хищение»), так и уголовная по ст. 158 УК РФ. За мелкое хищение имущества стоимостью не более 1 тыс. рублей возможен штраф, административный арест либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Если похищено имущество стоимостью не более 2,5 тыс. рублей, то наказания те же самые, только в большем объеме — штраф до пятикратной стоимости похищенного, арест до 15 суток, обязательные работы до 120 часов.

По ч. 1 ст. 158 за тайное хищение чужого имущества злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Но чем выше стоимость вещи, тем страшнее наказание. Хуже всего «Кража в особо крупном размере» — это уже до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей. Речь идет о случаях, когда стоимость имущества превышает 1 млн рублей.

При этом когда находят паспорт или другие важные документы, но не сообщают о находке, то действия стоит квалифицировать по ч. 1 ст. 330 УК РФ «Самоуправство», считает Спиридонова, — так как человек самовольно присваивает найденные документы и не соблюдает обязанности по возврату находки собственнику. За это в тюрьму попасть невозможно, но штраф может составить до 80 тыс. рублей, а исправительные работы — до двух лет.

Астафуров подытоживает: если человек нашел кошелек или мобильный телефон и оставил их себе, есть риск создать себе проблему.

— Лучше сдать находку , — замечает он. — Выражение «что упало, то пропало», знакомое всем нам с детства, во взрослой жизни не действует. Современная рыночная экономика, среди прочего, строится на примате частной собственности, а правопорядок, являющийся надстройкой над экономическим базисом, направлен на защиту данного принципа, в том числе через механизм уголовной ответственности.

Искать и не сдаваться

Мэрия Москвы дает подробные инструкции о том, где искать потерянные вещи и куда сдавать найденные. Если потеря случилась на улице, то надо обратиться в ближайшее отделение полиции, — у МВД есть специальный склад на этот случай. Документы следует поискать в бюро находок документов главного управления МВД по Москве.

Вещи, потерянные в наземном городском транспорте, нужно искать на складе забытых вещей «Мосгортранса», в метро или МЦК — на складе забытых вещей метрополитена. Если утрачены документы, их сразу передают в полицию. При потере вещи в электричке необходимо обратиться к старшему билетному кассиру вокзала на конечной станции или в дирекцию железнодорожных вокзалов.

Неудачная находка_6 Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Вещи, утерянные в аэроэкспрессе, хранятся на складе забытых вещей в аэропорту Шереметьево. Если что-то потеряно в самолете или в аэропорту, надо искать бюро забытых вещей , которое есть в каждой воздушной гавани.

При обнаружении потерянной кем-то вещи в первую очередь необходимо попытаться уточнить у окружающих, кому она принадлежит. Если не найден хозяин, надо действовать в зависимости от места обнаружения находки. Если вещь подозрительна, то лучше позвонить в полицию и не трогать ее.