Беспощадный кризис: за год у безработных москвичей украли всего 154 млн рублей

В ушедшем 2021-м году безработные москвичи, имущество которых попало под прицел преступников, попадали в криминальные сводки минимальное число раз за последние пять лет. Всего украли у них почти в два раза меньше, чем в доковидном 2019-м, но общий индекс безработного жителя столицы остался на том же уровне — 4,4 млн рублей на кражу против 4,5 млн два года назад. А вот в сравнении с 2017-м жители Москвы, которым нет смысла работать, заметно обеднели. Подробности — в материале «Известий».

Индекс «безработного москвича»

Под «безработным москвичом» при проведении подсчетов мы подразумевали мемного жителя столицы , который то и дело попадает в криминальные сводки новостей, поражающие своим финансовым размахом. Проще говоря — это те люди, у которых угоняют люксовые автомобили за десятки миллионов рублей, воруют крупные суммы наличной инвалюты прямо на улице и забирают из квартир уникальные драгоценности с умопомрачительными ценниками.

Конечно, чтобы такой индекс был максимально верным, в базу для статистического расчета должны попадать все суммы материального ущерба от всех зарегистрированных полицией случаев. Но МВД по такой категории людей отдельную статистику не ведет. Поэтому редакция считала индекс по новостным сообщениям, которые из года в год скрупулезно собирает и публикует АГН «Москва».

Всего за 2021-й год в Москве было зафиксировано 35 случаев нападения на безработных москвичей, в результате которых суммарный материальный ущерб составил 154,4 млн рублей, то есть в среднем каждый раз грабители уносили с собой по 4,4 млн рублей — эту цифру далее мы и называем индексом.

В целом богатству этой категории населения страны не то чтобы стоило завидовать, ведь оно буквально тает на глазах. Так, в 2017-м индекс безработного москвича составил 6,5 : при 62 случаях общая сумма ущерба составила 405,8 млн рублей. После этого она неуклонно снижалась: 399 млн в 2018-м (индекс 6) и 226,9 в 2019-м (индекс 4,5). В пандемийный 2020-й индекс был минимальным за последние пять лет — только 3,4, а общая сумма украденного составила 226,9 млн рублей.

Таким образом вполне отчетливо вырисовывается такая картина: в 2020-м по благосостоянию безработных москвичей пандемия нанесла такой же тяжелый удар, как и по менее обеспеченным слоям населения. А вот в 2021-м их состояние пережило восстановительный рост вместе со всей российской экономикой, но до предкризисного уровня не доросло на 0,1 пункта индекса.

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В сравнении с предыдущими годами резко упало число дорогих автомобилей, которые угоняли у безработных москвичей. Всего в СМИ попало три сообщения о таких случаях, и самыми дорогими стали Lexus и Toyota Camry за 3,4 млн рублей каждый.

Беспощадный кризис Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya

Тем не менее в марте безработный житель Черкесска решил примазаться к легендам о богатстве таких же москвичей и обратился в ОВД «Якиманка», заявив, что у него украли Mercedes за 11 млн рублей. Правда, позже выяснилось, что заявление — умышленный фейк, и уголовное дело завели уже на самого безработного.

Другого столичного безработного явно «пожалели». Тогда же в марте воры не стали угонять его Mercedes AMG GT 43, но из самой машины украли 1,8 млн рублей и часы Rolex стоимостью 3,3 млн рублей.

Самая крупная квартирная кража в этом году произошла в период с 10 по 11 октября, когда неизвестный проник в квартиру неработающей 30-летней женщины и похитил кольцо и кулон бренда Scavia общей стоимостью 14,5 млн рублей.

Гораздо чаще, как и в прошлые годы, у безработных москвичей крали наличные деньги. Самый крупный по ущербу случай произошел в середине ноября. Тогда в дежурную часть обратился мужчина 1989 года рождения и заявил, что неизвестные ворвались в офис на улице Хавской, повалили его на стол, стали душить, после чего связали руки, ударили в лицо и украли со стола $600 тыс. (43 млн рублей).

Впрочем, грабители , которые держат под прицелом столичных безработных, постепенно осваивают новые технологии и всё чаще вместо разбойных нападений воруют деньги с их банковских счетов. Самая крупная сумма по такой краже составила 16,5 млн рублей. Но интересно другое: 41-летний владелец счета по каким-то причинам далеко не сразу заметил пропажу. По данным агентства, кража произошла в период со 2 по 19 апреля 2020-го, а обратился в полицию он только 25 ноября следующего года.

Если главным трендом 2020-го по всей России стало телефонное мошенничество, то в 2021-м преступники подключились к другому тренду — массовому выходу россиян на фондовый рынок. В частности, им воспользовался лжеброкер, похитивший с банковского счета 60-летнего безработного москвича 2,4 млн рублей под видом оказания брокерских услуг.