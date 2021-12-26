«Один танцует, другой ворует»: под Новый год в России растет число преступлений

В канун Нового года в России активизировались мошенники. Большая их часть орудует в Сети, рассылая пользователям сообщения о «сказочно щедрых» акциях и распродажах. Некоторые обманывают людей вживую, наряжаясь в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек. Кроме того, аниматоры нередко промышляют квартирными кражами. Как не стать жертвой преступников во время праздников — в материале «Известий».

Предложение со скидкой

Перед Новым годом в России активизировались мошенники. Многие стали получать сообщения с предложениями о «сказочно щедрых» праздничных акциях и распродажах якобы от известных брендов. Авторы заманивают покупателей, предлагая товары по невероятно низкой цене, например дорогие подарки со скидкой 90%.

Зачастую такие письма рассылают аферисты, которые размещают в них ссылки на поддельные сайты крупных торговых сетей, предупредили эксперты платформы ОНФ «Мошеловка», запущенной «Общероссийским народным фронтом» для борьбы с мошенниками.

С середины декабря в организацию поступило несколько сотен обращений о рассылке сообщений, похожих на традиционные предпраздничные рассылки. Однако, переходя по ссылке, получатель оказывался на странице, где можно было только оплатить покупку. При попытке перейти в другой раздел сайт выдавал ему ошибку, а адрес ссылки мог даже не содержать названия бренда или продавца.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева призвала россиян быть бдительными и, перед тем как купить товар с подозрительно большой скидкой, всегда уточнять проведение акций на сайтах магазинов и по телефонам горячих линий.

Директор департамента информационной безопасности компании Oberon Евгений Суханов объяснил такую активность мошенников увеличением числа покупок в интернет-магазинах перед праздниками.

— Многие пользователи в суете праздников забывают о рисках и указывают данные своих платежных карт, не убедившись в легитимности площадки и платежных страниц, — отмечает Суханов в беседе с «Известиями». — Не посещайте непроверенные сайты, при оплате пользуйтесь только инфраструктурой магазина и не переводите средства на личные счета. Обращайте внимание на предоплату — спрашивайте, есть ли возможность обойтись без нее. При любых сомнениях лучше оплатить покупку наличными курьеру.

По словам ведущего юриста Европейской юридической службы Олега Черкасова, в преддверии Нового года обычно активизируются сайты-«однодневки» с предложениями о покупке сувениров или предоставлении услуг, например поздравления Деда Мороза и Снегурочки. При этом, как правило, человеку необходимо заранее внести оплату на сайте — однако после этого ни товара, ни услуги он не получает.

На каждом шагу

О мошенниках, подстерегающих на каждом шагу, предупреждает и адвокат Галина Гузаева. С приближением новогодних праздников людям часто поступают звонки с розыгрышами, скидками и подарками — чаще всего эти предложения являются обманом.

— В юридической сфере тоже хватает попыток мошенничества. Особенно при огромной закредитованности населения. Когда вам поступает звонок с предложением купить волшебную таблетку для списания всех долгов, необходимо как минимум задуматься: а есть ли такая волшебная таблетка? — говорит она.

По словам юриста, во время таких звонков людей обычно просят зайти в онлайн-банк с просьбой посмотреть их кредиты, сказать данные по кредитам, данные карты или назвать код, который пришел по СМС. Однако сообщать никаких платежных и личных данных по телефону ни в коем случае нельзя.

— Если вас приглашают на консультацию о банкротстве, то и здесь необходимо быть внимательным. Вас должно насторожить, если собеседник обещает всё «списать» и дает 100-процентную гарантию — никаких гарантий не может быть, — отмечает Галина Гузаева. — С вами должна быть проведена развернутая консультация по объему всего имущества и кредитных обязательств, для того чтобы оценить, какое имущество будет продано с целью расчетов с кредиторами, а какое может быть сохранено как единственное имущество должника.

Вор в костюме Деда Мороза

Несмотря на то что многие мошенники орудуют в Сети, нельзя забывать и о преступлениях, совершаемых в реальном мире. Например, перед Новым годом традиционно возрастает число квартирных краж — и порой к ним бывают причастны «Деды Морозы» и «Снегурочки».

— Преступники ходят в праздничных костюмах по этажам домов и дергают ручки дверей — если какая-то будет открыта, пытаются украсть ценные вещи из прихожей. Некоторые заходят в квартиры и выносят всё что найдут. Или поздравляют хозяев с Новым годом — пока один танцует, другой ворует, — рассказывает «Известиям» источник в правоохранительных органах.

По этой причине, по его словам, никогда не стоит пускать в дом подозрительных гостей — если те утверждают, что выступают по заказу кого-то из друзей или родственников, лучше позвонить этому человеку и удостовериться в этом лично. Кроме того, аниматоров не стоит ни на мгновение выпускать из виду или оставлять одних в комнате или прихожей, где может находиться одежда, сумки и деньги.

— Если вы сами заказываете поздравление, сразу проговаривайте цену — бывает, что стоимость указана за единицу времени, и человек думает, что должен тысячу рублей, а ему «выставляют» пять. В идеале лучше заключить договор и не вносить большую предоплату. Несмотря на расслабленное праздничное настроение, в это время стоит быть особенно осторожными, — советует сотрудник полиции.

В свою очередь, Олег Черкасов напоминает о карманниках, которые тоже активизируются во время Нового года — ведь праздники сопровождаются массовыми гуляньями, скоплением людей.

— Преступники пользуются подобными ситуациями. Будьте внимательны, старайтесь держать ценные вещи во внутренних карманах одежды , — призывает ведущий юрист Европейской юридической службы.

Как заказать аниматоров?

Правила безопасного заказа аниматоров напоминает и юрист Венера Шайдуллина. По ее словам, чаще всего встречаются две схемы обмана с их участием: «Дед Мороз не пришел или пришел, но ушел с хозяйским добром».

— Для того чтобы защитить себя и свое имущество, лучше не связываться с незнакомыми организациями. Если вы вызываете Деда Мороза и Снегурочку домой, пользуйтесь исключительно проверенными контактами. Прочитайте отзывы в интернете. Если кто-то в прошлых годах столкнулся с подобными проблемами, то это обязательно будет отражено, — говорит она.

Кроме того, юрист, как и полицейский, советует заключить с аниматорами письменный договор, где должны быть указаны данные как организации, так и приходящих артистов. В таком случае они сами, вероятно, будут вести себя порядочно, понимая, что в случае чего найти их полиции не составит труда.

— Если же вы заказываете артистов, минуя организацию (например, через сайт фрилансеров), то смотрите на наличие отзывов и оценок. Зачастую фрилансерские сайты при регистрации потенциальных исполнителей требуют предоставлять документы, то есть паспортные данные будут выданы полиции без проблем, — отмечает собеседница «Известий».