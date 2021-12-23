Злачное вместо: в Сети зафиксировали предновогодний бум фишинговых сайтов

В преддверии Нового года в Сети возросло число фишинговых сайтов, рассказали «Известиям» в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и крупнейших банках . Речь о ресурсах мошенников, которые копируют названия популярных продавцов. В июне этого года АКИТ заключила соглашение с ЦБ, с помощью которого специалисты начали во внесудебном порядке блокировать фишинговые сайты. За год удалось нейтрализовать около сотни ресурсов мошенников. Хотя в прошлом году блокировок практически не было.

Новые подходы

В преддверии Нового года подскочило число фишинговых сайтов , рассказал «Известиям» президент АКИТ Артем Соколов. Это страницы мошенников, которые копируют ресурсы известных компаний, — продавцов или банков . При этом доменное имя фишингового ресурса в браузерной строке отличается от настоящего на одну или несколько букв. Сайты-подделки позволяют мошенникам получить конфиденциальную информацию пользователей (логин, пароль, данные пластиковой карты и т.д.) или лишить их средств. В АКИТ утверждают, что столкнулись с увеличением числа фишинговый страниц во время пандемии.

Артем Соколов заметил, что действия мошенников серьезно подрывают доверие к интернет-сервисам. Поэтому в июне АКИТ присоединилась к информационному обмену с Центром взаимодействия и реагирования Банка России — ФинЦЕРТу. Ему организация передает информацию о фишинговых сайтах, после чего их блокируют . В 2021 году АКИТ удалось выявить около 100 опасных ресурсов, доступ к которым был ограничен. Часть страниц заблокировали в рамках сотрудничества с ЦБ, часть — с помощью интернет-провайдеров. При этом в прошлом году к таким мерам прибегать практически не приходилось, отметил Артем Соколов.

ЦБ действительно блокирует фишинговые сайты в соответствии со своими полномочиями, подтвердили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

У регистраторов доменных имен нет обязанности блокировать сайты, отметил Артем Соколов. Но если речь идет о доменах .RU и .РФ, то они помогают компаниям пресечь мошеннические действия практически в день обращения, ведь речь о нарушении интеллектуальных прав и прав на товарные знаки. Блокировка фишинговых сайтов при обращении к зарубежным хостингам обычно занимает больше времени.

В Роскомнадзоре «Известиям» подтвердили, что в этом году в РФ фиксируют увеличение числа фишинговых сайтов. Так, на основании решений судов в 2021-м заблокировали или удалили 52 ресурса, в 2020-м — 24. На основании требований Генпрокуратуры в этом году заблокировали 2 940 ресурсов, в прошлом – 368. В Роскомнадзоре напомнили: с 1 декабря этого года ввели механизм блокировки мошеннических сайтов в финансовой сфере по инициативе Банка России. ЦБ передает материалы в Генпрокуратуру для подготовки необходимых требований.

Плоды пандемии

Число кибератак мошенников серьезно выросло в период пандемии, рассказал «Известиям» управляющий директора центра развития сотрудничества клиентов УБРиР Александр Дарданов. Клиенты всё чаще осваивают интернет, совершают покупки в онлайн-магазинах, используют порталы ведомств. Это замечают злоумышленники, и фишинговых сайтов становится больше. С коллегой согласился директор по безопасности «Почта Банка» Станислав Павлунин: логично, что в преддверии новогодних праздников и увеличения покупательской активности мошенники тоже активизировались, добавил он.

В банке «Открытие» добавили, что раньше попытки списания денег происходили за счет собственных средств клиента , но сейчас мошенники меняют тактику. Всё чаще людей пытаются заставить взять заемные средства, которые затем похищают. В итоге клиент не только теряет деньги, но и остается должен кредитору, подчеркнули в «Открытии».

Фишинг Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Защити себя сам

Срок «жизни» фишинговых и других мошеннических сайтов небольшой , рассказал «Известиям» руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко.

— Согласно нашему исследованию, жизненный цикл более трети из проанализированных 5,3 тыс. фишинговых страниц не превышал 24 часов , — отметил эксперт.

Но этого времени бывает достаточно, чтобы навредить людям. Екатерина Докучаева из Ульяновска купила к празднику двухметровую елку, которую компания должна была доставить ей на дом. Всего она потратила 20 тыс. рублей, рассказала Екатерина «Известиям». Средства оказались у мошенников. После чего они перестали выходить на связь. О магазине Екатерина узнала из рекламы в социальных сетях, рассказала она. На страничке маркета было много фотографий, девушка сама общалась с персоналом. Всё это расположило ее к покупке, которая обернулась потерей денег.

Вернуть украденные средства возможно, но стоит учитывать различные схемы, которые используют мошенники , сказал «Известиям» партнер Legal Group Novator, адвокат Александр Катков. Если средства ушли за границу, то вернуть их будет крайне сложно.

— Если вы уже попали на такой сайт и ввели свои данные, то первым делом стоит постараться заблокировать операцию по переводу средств либо всю карту . Это позволит исключить любое движение денег, — сказал эксперт. — Также можно написать заявление в правоохранительные органы по факту хищения средств или попытки.

Фишинг Фото: агентство городских новостей «Москва»/Антон Кардашов

Если деньги уже списали со счета клиента, то можно устно или письменно обратиться в банк с жалобой и попытаться оспорить транзакцию, сказал «Известиям» старший юрист BGP Litigation Дмитрий Мещеряков.