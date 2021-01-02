Кто подарки все унес: как защитить свой дом от воров в Новый год

Тех, кто планирует провести праздник на даче или у родственников, по возвращении домой может ждать неприятный сюрприз — пустые стены и шкафы родного дома. Увы, пока все добрые люди отдыхают, воры-домушники «горят на работе» — такова давняя традиция. Однако не каждый замок можно взломать и не в каждую квартиру уголовники рискнуть забраться. «Известия» выяснили у специалистов, как уберечь свое жилище от незваных гостей.

Число квартирных краж, особенно в крупных городах, ежегодно уменьшается. За этим фактом стоит и работа полиции, и бдительность самих граждан. Тем не менее домушники и форточники продолжают свою «работу» — особенно в дни, когда многие люди покидают жилища и уезжают на дачу или в гости.

Автор цитаты 30497 квартирных краж было совершено за 10 месяцев 2020 года по данным МВД. В прошлом году подобных преступлений было совершено на 22% больше.

Советы бывалого

По словам источника в правоохранительных органах, сегодня одни воры долго наблюдают за жилищем, выбирают богатые квартиры. Другие — действуют топорно, влезая наобум в окна квартир первых этажей.

— Рольставни на окнах для жителей первого и второго этажей — удачное решение для защиты от непрофессиональных домушников. Это, как правило, наркоманы или нелегальные мигранты. У них низкий уровень «профмастерства». Такие преступления больше актуальны для небольших городов, так как в Москве и других мегаполисах все утыкано камерами. Напомню, что квартирная кража — особо тяжкое преступление, поэтому всегда на контроле, по нему проще получить разрешение на специальные техническое мероприятия. Иными словами, шансы у вора уйти от ответственности минимальны. При задержании на подписку о невыезде можно не рассчитывать, сроки в суде дают очень серьезные. Люди с криминальным опытом это прекрасно понимают и сторонятся такого ремесла, — говорит оперативник профильного подразделения МВД.

Под крылом у охраны

Согласно аналитическим данным компании «Delta Системы безопасности», за две недели зимних праздников (с 25 декабря по 10 января), в среднем на пульт охраны приходит 30 000 тревожных вызовов, что сопоставимо с обычной месячной нормой. Почти треть вызовов поступает из частного жилья. К слову, такое же соотношение наблюдается и в обычные периоды.

— Примечательно, что 69% тревог происходит в дневное время. Чаще всего (43% случаев) сигнал поступает в результате срабатывания датчиков, например, датчика открытия двери. Гораздо реже тревога происходит в связи с нажатием клиентом тревожной кнопки, всего 5% случаев, — говорит гендиректор компании Андрей Цыбаков.

Статистика компании говорит, что самая распространенная причина вызова — попытка кражи, 96% случаев. На втором месте — хулиганство и другие нарушения общественного порядка, 3% случаев, и всего один процент остается на разбойные нападения.

Кто подарки все унес: Фото: Global Look Press/Tino Plunert/dpa-Zentralbild/ZB

— Подавляющее большинство квартирных краж, порядка 80%, все же происходит на объектах, где не установлена сигнализация. Злоумышленники, особенно опытные, достаточно легко могут понять, есть в квартире сигнализация или нет, и всегда предпочтут вариант без. Поэтому важно помнить не только о традиционных методах защиты своего имущества, таких как решетки на окнах, если вы живете на первых этажах, крепкие двери и качественные замки, но и о современных, — говорит Цыбаков.

Стандартный пакет безопасности для частного жилища — панель управления с тревожной кнопкой, датчик открытия двери и датчик движения. Сегодня на рынке появляются новые технологические решения — камеры видеонаблюдения и фотофиксации с высоким разрешением. Этими системами можно управлять с телефона, также через мобильное приложение можно активировать и тревожную кнопку, или в режиме реального времени увидеть картинку, что происходит у вас дома.

Кто подарки все унес: Фото: Global Look Press/Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB

Кроме частных компаний, защитой имущества граждан занимается на коммерческой основе Росгвардия — подразделения вневедомственной охраны берут под охрану квартиры на основании заключенного договора. В территориальных подразделениях можно поставить на охрану свою квартиру или коттедж, а также целые подъезды.

Броня, осторожность и дружба с соседями

Нередко хозяин сам выступает невольным наводчиком на свое жилище. Не стоит рассказывать кому попало, что квартира в праздники будет пустовать.

— Мы сталкивались с группами воров, которые изучали соцсети людей, которых обворовывали. Владельцы отмечали геотеги мест, где находятся фактически в режиме реального времени. Так что, когда воры проникали в жилище, у них было предостаточно времени, чтобы обыскать все досконально. Выносили даже обувь известных брендов и сумочки престижных марок, — пояснил собеседник из профильного подразделения полиции.

Росгвардейцы советуют плотно закрывать окна перед отъездом, особенно тем, кто живет на нижних этажах. Жителям последних этажей стоит проверять, не открыт ли выход на чердак или на крышу. Лучше всего, если за квартирой будет приглядывать кто-то из знакомых. Во всяком случае, они помогут раньше обнаружить сам факт хищения, что способствует раскрытию преступления. Оставленный в квартире включенным источник света (торшер в комнате или светильник в кухне) может создать иллюзию присутствия хозяев и убережет от вора, по крайней мере, неопытного. Нелишним будет и подчистить от рекламных буклетов почтовый ящик перед отправлением в путешествие.