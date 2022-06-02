Твоя оборона: защищать дом от незваных гостей разрешили по новым правилам

Верховный суд России расширил пределы допустимой самообороны при защите дома от налетчиков. Об этом говорится в постановлении пленума суда от 31 мая. Прежде защита допускалась только при побоях, грабежах или насилии. Теперь дать отпор злоумышленникам разрешается даже в том случае, если грабители не избивают жильцов и не угрожают им расправой. Однако юристы не считают постановление революционным. По их мнению, грань превышения самообороны по-прежнему остается размытой, из-за чего за решеткой оказываются добросовестные граждане. Почему возникла необходимость судебного разъяснения и в каком случае самооборона становится преступлением, разбирались «Известия».

Что изменилось в законе о самообороне

Изменения не затронули Уголовный кодекс, Верховный суд РФ внес коррективы в свои собственные разъяснения в постановлении пленума ВС, которыми следует руководствоваться нижестоящим судам при рассмотрении дел, пояснила в беседе с «Известиями» член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина.

Так, жильцам разрешили защищаться, если в их квартиру попал посторонний человек, не угрожающий им применением насилия. Ответственность также не будет наступать, когда угроза не соответствовала средству обороны. Кроме того, россияне могут прибегнуть к самообороне и в случае реальной угрозы со стороны грабителей, например, если преступник направляет на жертву оружие. При этом судам рекомендуется трактовать все сомнения в превышении пределов самообороны в пользу обвиняемого. Всё же эта грань остается размытой, и даже во внесенных изменениях сложно сказать, где она проходит теперь.

— Формулировка об «обстоятельствах, свидетельствующих о наличии реальной угрозы совершения общественно опасного посягательства» всё еще не дает конкретики, — отмечает Наталия Скрябина. — С точки зрения юридической техники точно определить, где проходит грань самообороны, практически невозможно, поскольку каждое дело будет уникально по своим обстоятельствам, и суду необходимо анализировать их в совокупности.

Твоя оборона Фото: Global Look Press/imageBROKER/Jochen Tack

Уже сейчас можно сказать, что практика применения ст. 37 УК РФ, регулирующей последствия причинения вреда в состоянии необходимой обороны, кардинально не поменяется, соглашается адвокат Кирилл Акборисов. Вместе с тем Верховный суд уделил особое внимание конституционному праву граждан на неприкосновенность жилища.

Проблема игнорирования судебной системой закрепленного в законе права граждан на самооборону по-прежнему актуальна, считает адвокат Константин Кудряшов. По его словам, в обществе регулярно вызывают резонанс ситуации, когда человек защищал себя от бандитов или помогал спастись окружающим, но в результате подвергся уголовному преследованию. В декабре 2021 года на одном из совещаний на проблему обратили внимание президента, который в ответ поручил Верховному суду обобщить судебную практику по этому вопросу.

Будут ли свежие разъяснения применяться на практике — зависит от самих граждан и адвокатов. По мнению Кудряшова, на изменение правоприменительной практики уйдут годы.

— Хотя основные положения ст. 37 Уголовного кодекса о праве граждан на самооборону были сформулированы еще 20 лет назад, эта норма часто игнорируется судами до сих пор. Считаю, что виновата в этом именно судебная система. С одной стороны, Верховный суд не мог ослушаться президента, который дал ему соответствующее поручение. С другой стороны, этот же суд всего три месяца назад направил в Госдуму официальный отрицательный отзыв на законопроект о расширении для граждан права на самозащиту в своих квартирах, — указал адвокат.

Чем грозит превышение самообороны

Подводные камни при самообороне остаются прежними — защищаясь от преступников, важно вовремя остановиться, как только вы устранили опасность, говорит Константин Кудряшов. Закон дает право на самозащиту, но в момент когда человек перестает это делать и начинает наказывать нападавшего «на месте», подменяя государство, он сам совершает преступление.

Твоя оборона Фото: Global Look Press/imageBROKER/Michaela Begsteiger

За убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, предусматривается наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет (ч. 1 ст. 108 УК РФ), а за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — до одного года (ч. 1 ст. 114 УК РФ).

Почему суд встает на сторону нападавшего

Уголовные дела за превышение самообороны возбуждаются достаточно часто , так как у каждого человека свои пределы самозащиты, говорит Наталья Скрябина.

— Судебная практика показывает, что суды чаще занимают сторону обвинения, поэтому напоминание в постановлении пленума о существовании презумпции невиновности и о том, что подсудимый не обязан доказывать свою невиновность или наличие в его действиях признаков менее тяжкого преступления, нельзя назвать бесполезным дублированием закона, — считает собеседница «Известий».

Эксперты отмечают, что на практике встречаются откровенные перекосы, когда законодательство охотнее защищает нападавшего, чем того, кто оборонялся.

— Сколько судеб граждан было поломано из-за разночтений в судебной практике, — обращает внимание адвокат коллегии «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев. — Скажем, на месте посягательства в своем доме гражданин обнаруживает непрошеного «гостя», который с явными преступными намерениями угрожает расправой. У гражданина имеется оружие самообороны — травматический пистолет. Может ли хозяин квартиры применить его к преступнику на поражение? Закон «Об оружии» это категорически запрещает. Значит, гражданин, согласно тому же закону, может остановить злоумышленника исключительно стреляя в конечности, но не в жизненно важные органы преступника, включая в первую очередь область головы.

Твоя оборона Фото: Global Look Press/imago-images

Адвокат уточнил, что стрельба из травматического оружие по жизненно важным органам, в том числе шее и голове, может повлечь за собой ответственность вплоть до уголовной. По его мнению, не должно быть альтернативы в отношении нападающего на гражданина преступника — стрелять или не стрелять на поражение, использовать ли для этих целей другое оружие или предметы. Если на тебя напали, пусть даже в собственной квартире, говорит Шугаев, должно быть право пресечь преступное нападение любыми способами, включая и лишение злоумышленника жизни.

Зачастую инциденты с обвинением владельцев жилья происходят потому, что состояние необходимой обороны доказывается весьма сложно, поясняет Кирилл Акборисов. По его словам, постановления пленума не конкретизируют, как оценивать реальность угрозы опасного посягательства в моменте. Выяснить действия и намерения нападающего, оценить угрозу такого нападения для собственных жизни и здоровья даже с учетом установления всех обстоятельств очень трудно.

При этом какой-либо официальной статистики по обвинительным приговорам для хозяев жилья не ведется, отмечает Константин Кудряшов.

— Если система не видит ошибки в своих действиях, она никак не отражает это в отчетности, — заключил адвокат.