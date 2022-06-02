Твоя оборона: защищать дом от незваных гостей разрешили по новым правилам
Верховный суд России расширил пределы допустимой самообороны при защите дома от налетчиков. Об этом говорится в постановлении пленума суда от 31 мая. Прежде защита допускалась только при побоях, грабежах или насилии. Теперь дать отпор злоумышленникам разрешается даже в том случае, если грабители не избивают жильцов и не угрожают им расправой. Однако юристы не считают постановление революционным. По их мнению, грань превышения самообороны по-прежнему остается размытой, из-за чего за решеткой оказываются добросовестные граждане. Почему возникла необходимость судебного разъяснения и в каком случае самооборона становится преступлением, разбирались «Известия».
Что изменилось в законе о самообороне
Изменения не затронули Уголовный кодекс, Верховный суд РФ внес коррективы в свои собственные разъяснения в постановлении пленума ВС, которыми следует руководствоваться нижестоящим судам при рассмотрении дел, пояснила в беседе с «Известиями» член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина.
Так, жильцам разрешили защищаться, если в их квартиру попал посторонний человек, не угрожающий им применением насилия. Ответственность также не будет наступать, когда угроза не соответствовала средству обороны. Кроме того, россияне могут прибегнуть к самообороне и в случае реальной угрозы со стороны грабителей, например, если преступник направляет на жертву оружие. При этом судам рекомендуется трактовать все сомнения в превышении пределов самообороны в пользу обвиняемого. Всё же эта грань остается размытой, и даже во внесенных изменениях сложно сказать, где она проходит теперь.
— Формулировка об «обстоятельствах, свидетельствующих о наличии реальной угрозы совершения общественно опасного посягательства» всё еще не дает конкретики, — отмечает Наталия Скрябина. — С точки зрения юридической техники точно определить, где проходит грань самообороны, практически невозможно, поскольку каждое дело будет уникально по своим обстоятельствам, и суду необходимо анализировать их в совокупности.
Уже сейчас можно сказать, что практика применения ст. 37 УК РФ, регулирующей последствия причинения вреда в состоянии необходимой обороны, кардинально не поменяется, соглашается адвокат Кирилл Акборисов. Вместе с тем Верховный суд уделил особое внимание конституционному праву граждан на неприкосновенность жилища.
Проблема игнорирования судебной системой закрепленного в законе права граждан на самооборону по-прежнему актуальна, считает адвокат Константин Кудряшов. По его словам, в обществе регулярно вызывают резонанс ситуации, когда человек защищал себя от бандитов или помогал спастись окружающим, но в результате подвергся уголовному преследованию. В декабре 2021 года на одном из совещаний на проблему обратили внимание президента, который в ответ поручил Верховному суду обобщить судебную практику по этому вопросу.
Будут ли свежие разъяснения применяться на практике — зависит от самих граждан и адвокатов. По мнению Кудряшова, на изменение правоприменительной практики уйдут годы.
— Хотя основные положения ст. 37 Уголовного кодекса о праве граждан на самооборону были сформулированы еще 20 лет назад, эта норма часто игнорируется судами до сих пор. Считаю, что виновата в этом именно судебная система. С одной стороны, Верховный суд не мог ослушаться президента, который дал ему соответствующее поручение. С другой стороны, этот же суд всего три месяца назад направил в Госдуму официальный отрицательный отзыв на законопроект о расширении для граждан права на самозащиту в своих квартирах, — указал адвокат.
Чем грозит превышение самообороны
Подводные камни при самообороне остаются прежними — защищаясь от преступников, важно вовремя остановиться, как только вы устранили опасность, говорит Константин Кудряшов. Закон дает право на самозащиту, но в момент когда человек перестает это делать и начинает наказывать нападавшего «на месте», подменяя государство, он сам совершает преступление.
За убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, предусматривается наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет (ч. 1 ст. 108 УК РФ), а за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — до одного года (ч. 1 ст. 114 УК РФ).
Почему суд встает на сторону нападавшего
Уголовные дела за превышение самообороны возбуждаются достаточно часто, так как у каждого человека свои пределы самозащиты, говорит Наталья Скрябина.
— Судебная практика показывает, что суды чаще занимают сторону обвинения, поэтому напоминание в постановлении пленума о существовании презумпции невиновности и о том, что подсудимый не обязан доказывать свою невиновность или наличие в его действиях признаков менее тяжкого преступления, нельзя назвать бесполезным дублированием закона, — считает собеседница «Известий».
Эксперты отмечают, что на практике встречаются откровенные перекосы, когда законодательство охотнее защищает нападавшего, чем того, кто оборонялся.
— Сколько судеб граждан было поломано из-за разночтений в судебной практике, — обращает внимание адвокат коллегии «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев. — Скажем, на месте посягательства в своем доме гражданин обнаруживает непрошеного «гостя», который с явными преступными намерениями угрожает расправой. У гражданина имеется оружие самообороны — травматический пистолет. Может ли хозяин квартиры применить его к преступнику на поражение? Закон «Об оружии» это категорически запрещает. Значит, гражданин, согласно тому же закону, может остановить злоумышленника исключительно стреляя в конечности, но не в жизненно важные органы преступника, включая в первую очередь область головы.
Адвокат уточнил, что стрельба из травматического оружие по жизненно важным органам, в том числе шее и голове, может повлечь за собой ответственность вплоть до уголовной. По его мнению, не должно быть альтернативы в отношении нападающего на гражданина преступника — стрелять или не стрелять на поражение, использовать ли для этих целей другое оружие или предметы. Если на тебя напали, пусть даже в собственной квартире, говорит Шугаев, должно быть право пресечь преступное нападение любыми способами, включая и лишение злоумышленника жизни.
Зачастую инциденты с обвинением владельцев жилья происходят потому, что состояние необходимой обороны доказывается весьма сложно, поясняет Кирилл Акборисов. По его словам, постановления пленума не конкретизируют, как оценивать реальность угрозы опасного посягательства в моменте. Выяснить действия и намерения нападающего, оценить угрозу такого нападения для собственных жизни и здоровья даже с учетом установления всех обстоятельств очень трудно.
При этом какой-либо официальной статистики по обвинительным приговорам для хозяев жилья не ведется, отмечает Константин Кудряшов.
— Если система не видит ошибки в своих действиях, она никак не отражает это в отчетности, — заключил адвокат.