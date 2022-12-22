Парад планеты: в России начались показы «Аватара 2»

«Аватар: Путь воды» — самый красивый фильм в мире, он напоминает документалки Жака Ива Кусто и содержит аллюзии на легендарный «Титаник» Джеймса Кэмерона. Вторая картина о планете синих гуманоидов интереснее первой и немного смеется над людьми — об этом и не только рассказали «Известиям» первые российские зрители долгожданного блокбастера, который наконец добрался до отечественных кинозалов. Нашлись и недовольные, которым «Путь воды» показался откровенно скучным и даже банальным, до первой части «недотягивает». О том, где сегодня можно посмотреть самый обсуждаемый фильм декабря, сколько стоят билеты, на какие уловки идут прокатчики и при чем тут параллельный импорт, — в репортаже «Известий».

Премьера у МКАД

Как и сообщали «Известия», в ночь на 22 декабря начались показы «Аватар: Путь воды» по России. Пока юристы рассуждают о законности этих сеансов, мы обратились за разъяснениями к эксперту кинорынка, главе сети «Формула кино/Синема парк» Алексею Васясину: почему же показ «Аватара» якобы невозможен?

— Потому что на данный момент нет разрешения правообладателя на показ «Аватара» на территории России, — объяснил эксперт. — Соответственно, нет прокатного удостоверения. А прокат без этого документа сегодня считается нарушением закона. Это касается всех фильмов, правообладатели которых ушли с нашего рынка.

Правообладателем «Аватара» выступает студия «Дисней», которая покинула российские просторы. Но резкие движения сделали не все. Алексей Васясин разъяснил: некоторые голливудские студии работают в России через независимых дистрибьюторов. А значит, есть договор, может быть, прокатное удостоверение и, как следствие, права на законный показ.

Парад планеты Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Всех нас они не очень интересовали, а вот «Аватар» — очень. О том, где посмотреть в Москве новое кино Кэмерона, люди узнавали из «Известий», через соцсети и по сарафанному радио. Один из адресов — кинотеатр на «Щелковской». Второе место показа — кинотеатр «Атлантис». Это не в центре Москвы — нужно поехать в район метро «Аннино», что у МКАД. Конечно, для фанатов «Аватара» это не расстояние. Премьера назначена в ночь на 22 декабря.

— А вы просто не обращали внимания, все значимые премьеры показывают именно в это время и именно в четверг, — ввел в курс дела всезнающий зритель Сергей Иванов. — Уверен, что кино получилось супер. Меня всё устроит, я максимально пристрастен.

В кассах кинотеатра билеты на ночной сеанс продавались без особого ажиотажа. Зрителей не смущала высокая цена: от 1200 до 2700 рублей — на те самые «места для поцелуев». Попасть на сеанс можно было не из подполья, а вполне официально, приобретая билеты на сайте. Даже оформление страницы кинотеатра всем своим видом демонстрировало, что синие люди с зелеными глазами — главные герои проката.

— Я фанатка «Аватара», безумно хотела увидеть вторую часть, — поделилась с «Известиями» Кристина. — Еле нашла, где можно в Москве посмотреть. Наобум сюда приехала и попала. Надеюсь, это будет вау! Тем более что за билет отдала 2000 рублей.

Другая зрительница Луиза похвалилась, что смотрела первый фильм «Аватар» 11 (!) раз. Она ожидает от Кэмерона высоких технологий. Чтобы было не слабее. Еще девушка ждет вдохновения от картинки и сюжета. А Анна, которая приехала в кинотеатр сразу после косметолога, признается, что «Аватар» — самый красивый фильм в мире и ей всё равно, какое в нем будет содержание.

В Подмосковье «Аватар 2», по нашим данным, должны были показывать только в Ивантеевке. Рано утром мы отправились в кинотеатр Gagarin Cinema в торговом центре «Гагарин».

На сеанс в 10:30 билеты были на выбор. Цена не заоблачная — 380 рублей. До начала оставалось еще полчаса, в кассе продано всего шесть мест.

— Вы из Москвы приехали? Не пойму, что вы так удивляетесь, — спросил кассир.

Парад планеты Кадр из фильма «Аватар: Путь воды» Фото: 20th Century Studios

— Да вроде фильм в России официально не должны показывать, — объясняем.

— В России много чего не должны.

— Это же не «экранка»? Нормальное качество?

— Конечно. Вы же из Москвы приехали. А что, там у вас импортные фильмы не крутят?

— Есть, но «Аватара» мало.

— Ну и у нас точно такая же схема. Просто кто-то раньше, кто-то позже покажет, — спокойно объясняет кассир.

Первых зрителей в подмосковном кинотеатре оказалось немного, в зале было человек 20. Посмотрев долгожданный фильм, люди выходили в основном довольные.

— Хорошо, что показали, не уступает первой части нисколько, — хвалила впечатлительная Людмила.

— Скучно, — вышел из зала разочарованный мужчина . — В два раза хуже, чем оригинал.

Спешить увидеть

В Якутске –37 °C и пурга. Но народ, укутавшись в меха, с упорством киномана шел в «Синема-Центр». В афише официально значится «Avatar». Возрастной ценз 16+. На сеансы в 2D раскуплены все билеты. Сеансы идут один за другим в двух залах по 170 мест. Цена входного — от 500 до 1000 рублей. В кинотеатре перед сеансом царит явное оживление. Зрители входят с мороза в тепло, снимая с лица шарфы с коркой изморози.

— Шли просто погулять, заодно кино посмотреть, — улыбаются два друга, предвкушая зрелище.

— Мне дочка купила билет, пришлось идти смотреть «Аватар 2» на большом экране, — поделился Эдуард. — Дома смотреть или в кинотеатре — разница есть. Пока еще не закрыли, надо спешить увидеть.

После просмотра мнения и здесь полярные. Одним фильм понравился, другие оказались разочарованы.

Парад планеты Кадр из фильма «Аватар: Путь воды» Фото: 20th Century Studios

— 15 лет мы ждали этого фильма. Может, в 3D или IMAX это было бы и хорошо, ну а так — одна банальность . Я понимал, что это пиратская копия, но всё же такой фильм надо смотреть в кинотеатре, — признался выходивший после сеанса Андрей.

— Отличный фильм, лучший! — улыбался другой зритель. — Я фанат Джеймса Кэмерона. Мне и качество понравилось и озвучка хорошая.

Мама с дочерью тоже вышли восторженными из зала. Они преданные поклонники «Аватара».

— Да нам всё равно, пиратская копия или нет. Съемки, спецэффекты у Кэмерона на высоте! Всем рекомендуем , — поделилась впечатлениями представительница младшего поколения.

А подготовленный зритель Игорь читал критику о продолжении «Аватара», но его это не остановило.

— Мне нравится, как снята природа. На этот раз действие разворачивается в водной стихии, так и вспомнил фильмы Кусто. Киты, морские животные... Мне понравилось, даже немного растрогало в конце. Показалось, что Кэмерон посмеялся над людьми. Там есть аллюзия на «Титаник» — тоже тонет корабль и становится на нос.

— А вас не смущает, что это пиратская копия? — поинтересовались «Известия» у зрителя.

— Да? А я и не знал, — смеется Игорь. — Ну, может, если бы знал, что пиратская, не пошел бы. Бывает, сиквел лучше оригинала. В этом случае мне показалось, что фильм недотягивает до первого «Аватара». Но всё равно интересно.

«Будут правы»

Прокатчики «Аватар 2» запрещенным к показу не считают.

— Да и вообще, запретный плод сладок, тем более в режиме санкционных ограничений, — поделился с «Известиями» адвокат Игорь Ким. — Наши кинопрокатные компании умудряются показывать новые релизы на следующий день, а то и в один день с мировой премьерой. Всё зависит от качества копий. Есть определенная градация. Менее качественную мы можем увидеть за вменяемые деньги где-нибудь в Подмосковье или в глубинке. Это безрисковый вклад, когда прокатчик покупает копию, оцифровывает ее, убирает запрещенные законодательством сцены ЛГБТ и прочее и выпускает в прокат новинку.

Если говорить о законности показа кинокопий, то тут нарушаются права правообладателя. В спокойное, досанкционное время можно было взыскать внушительные суммы. По Административному кодексу нарушение тянуло наказание штраф до 200 тыс. рублей. А можно было и сесть на два года, в зависимости от суммы ущерба и состава лиц.

Уловки, к которым прибегают прокатчики, разнообразны.

Парад планеты Кадр из фильма «Аватар: Путь воды» Фото: 20th Century Studios

— Например, предпросмотровый показ, — рассказывает Игорь Ким. — Когда официально показывают российскую короткометражку на пять минут, а перед этим идет на три с лишним часа «Аватар».

В Хабаровске в девятизальном мультиплексе IMAX Cinema 9 (правда, там всё же 2D) эта схема называется «беспутное предсеансовое обслуживание». Зрителей так и предупреждают на сайте: сначала идет показ «Аватара: Путь воды» (3 часа 12 минут), затем перерыв 7 минут и следом мультфильм «Вижу» на 17 минут.

Вторая уловка, которой пользуются прокатчики, — сдача зала со всем оборудованием и экраном в аренду.

— Даже при большом желании правообладателя взыскать средства с прокатчика, это просто невозможно будет сделать , — считает Игорь Ким. — Поскольку фирма будет «однодневкой», которая спустя пару месяцев ликвидируется.