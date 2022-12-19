Дважды в одну воду: «Аватар-2» покажут в кинотеатрах России с 22 декабря

Кинотеатры в нескольких российских городах начнут показы блокбастера «Аватар: Путь воды» уже 22 декабря, выяснили «Известия». Обещают, что будет полноценная кинотеатральная копия отличного качества — в 4К и с идеальным дубляжом. Проблема только в том, что это будет 2D, без очков и эффекта погружения. Мы обнаружили только один кинотеатр, который обещает полноценное 3D, но далеко не каждый сможет насладиться этим зрелищем: сеансы будут в Красноярске.

Сигнал к действию

Многие кинотеатры страны разместили у себя на сайтах и в вестибюлях постеры долгожданного блокбастера «Аватар: Путь воды». Соцсети отреагировали бурно: «Аватар» будто бы уже показывают в кино, надо смотреть. Однако подавляющее большинство кинотеатров либо еще не открыли продажи билетов на фильм, либо вот-вот откроют, но на самом деле он начнется у них только с 12 января.

Дважды в одну воду_1 Фото: 20th Century Studios

«Известия» уже писали о том, что Ассоциация владельцев кинотеатров опровергла сообщения о «джентльменском соглашении» не показывать этот блокбастер до окончания новогодних каникул. Но глава Ассоциации отметил, что сети будут, скорее всего, руководствоваться здравым смыслом: в январе ожидается дефицит больших российских релизов, и как раз в этот момент уместнее выпускать «Аватар», чтобы кинотеатры не стояли пустые.

Еще до мирового старта фильма «Известия» обзвонили кинотеатры и выяснили, что многие из них все же намерены не ждать Нового года и выпустить у себя «Аватар» настолько быстро, насколько это будет возможно. На прошлой неделе в рунете появились пиратские копии-«экранки» с фильмом, который можно было посмотреть бесплатно, пусть и в очень низком качестве изображения и звука и с рекламой, которая постоянно прерывала действие. Для кинотеатров это, очевидно, стало сигналом к действию: появился риск, что зритель не дождется старта «Аватара 2» в кино и удовлетворит свой интерес без финансовых затрат.

Дважды в одну воду_2 Фото: 20th Century Studios

19 декабря сразу несколько кинотеатров объявили, что начнут показы «Аватар: Путь воды» уже с четверга, 22 декабря. Это не залы Москвы и Санкт-Петербурга (по крайней мере, данных о показах в двух столицах пока нет). Более того, большинство кинотеатров, которые планируют крутить у себя «Аватар: Путь воды», находятся довольно далеко от центра, чтобы задача увидеть долгожданный фильм для москвичей стала практически невыполнимой.

В Ивантеевку

Раньше всех начнет показывать «Аватар: Путь воды» сеть кинотеатров «Иллюзион» во Владивостоке. На сайте сети указано, что фильм будут демонстрировать уже 22 декабря, но точного времени сеансов пока нет. На звонки «Известий» никто не ответил. Зато интересный факт: сеть сама присвоила фильму возрастной рейтинг 12+. В Хабаровске сообщений о раннем показе фильма найти не удалось.

В Сибири «Аватар 2» будут показывать далеко не везде. Но, например, в кинотеатре «Киноатлас» в Новосибирске Все сеансы будут только в 2D. А вот в Красноярске «Луч» уже 22 декабря покажет пять сеансов в 3D, и это единственный кинотеатр в России, который подтвердил «Известиям» такую опцию. Цена билетов варьируется от 130 до 500 рублей, и на сайте видно, что билеты на четверг уже почти все распроданы. В Якутске Cinema-Center гарантирует высокое качество копии , но, к сожалению, только в 2D.

Дважды в одну воду_5 Фото: 20th Century Studios

Уральские кинотеатры тоже готовы ставить «Аватар». «Гринвич Синема» в Екатеринбурге уже 22 декабря распланировал 13 сеансов трехчасового блокбастера — последний из них закончится почти в 4 утра. При этом в Перми, например, «Аватар 2» раньше 12 января, скорее всего увидеть, не получится, он не анонсирован.

Казанский кинотеатр «Киноград (Осиново)» будет показывать «Аватар» уже в четверг и тоже только в 2D — об этом в кассе «Известиям» сообщили, несмотря на то, что на сайте об этом не сказано ни слова.

Во всей этой схеме есть определенная закономерность. Чем меньше в городе сетевых кинотеатров, тем выше шанс, что там будет показываться «Аватар: Путь воды». И наоборот: если лучшие кинозалы в городе принадлежат крупнейшим игрокам рынка, то «Аватара» там не будет либо до 12 января, либо вовсе, так как прокатного удостоверения у этой картины нет и быть не может: правообладатель «Дисней» не работает в России, а больше получить ПУ никто не может.

Дважды в одну воду_3 Фото: 20th Century Studios

Что касается жителей Москвы, то для них практически единственная возможность увидеть блокбастер Джеймса Кэмерона, не тратясь на железнодорожные или авиабилеты, — это присмотреться к подмосковным кинотеатрам в небольших городах. «Известия» попытались связаться с ними, и хотя большинство прокатчиков пока даже точно не знают, когда у них появится копия хорошего качества, пусть даже в 2D, одна площадка все же нашлась.

На сайте кинотеатра «Гагарин Синема» в Ивантеевке (полчаса на автомобиле от МКАД) висит баннер с «Аватаром 2», и «Известиям» в кассе подтвердили, что уже в четверг фильм будет показываться в 4К и без 3D. Правда отметили, что билеты через сайт купить не получится: придется приобретать в кассе или бронировать по телефону . Причину назвать отказались.

Дважды в одну воду_4 Фото: 20th Century Studios