«Аватар» на сцене: что пишут про второй фильм после появления «экранки» в рунете

С 16 декабря по российскому интернету ходят переведенные на русский язык «экранные» копии нового «Аватара». Первые отзывы тех, кто посмотрел пиратскую версию, диаметрально отличаются от комментариев зрителей IMAX и других современных кинозалов. «Путь воды» никому в России не нравится, в то время как зарубежные пользователи могут ругать сюжет, но всё же восхищены технологическим решением блокбастера. «Известия» сравнивают реакцию российских и иностранных киноманов.

Пустая коробка в подарок на Рождество

Фильм-событие, снимавшийся более 13 лет и сопоставимый со «Звездными войнами» и «Мстителями», вышел в мировой прокат 14 декабря и, как почти любой проект с внушительным маркетингом, был встречен неоднозначно. Если сюжет, в котором принявший облик синего гуманоида Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и вместе с детьми и женой Нейтири защищает «Пандору» от корыстных дельцов с Земли, показался откровенно банальным и предсказуемым, то визуальная и технологическая составляющая превознесена до небес .

«Аватар» на сцене Фото: 20th Century Studios

Впрочем, оценить технологический прорыв, призванный разделить историю кинематографа на «до» и «после», можно только в формате IMAX 3D — в ультрасовременных, оснащенных новейшим оборудованием залах. Российским зрителям пока приходится довольствоваться экранной копией на торрентах. Кинотеатры, решившиеся было прокатывать нелицензированную копию, заявили, что едва ли успеют запустить новинку до Нового года, вследствие чего были заподозрены в протекционизме.

Так, пользователь Павел444 уверен, что «в России по параллельному импорту из Казахстана «Путь воды» будут показывать с 12 января, поскольку на НГ киносети договорились придержать копию, чтобы не отбивать кассу у отечественных фильмов».

С ним вступает в полемику пользователь под ником ditagir, утверждающий, что «этим-то мусором кассу не отбить». «Фильм не смыслом берет, а спецэффектами, его только после 12 января и смотреть, к тому моменту после двух недель возлияний народ будет уже в таком состоянии, что и этот мусор на ура пройдет».

Ему подыгрывает Kexer, желающий посмотреть «Аватар» на казахском и на украинском. «После такого любой самый стремный ужастик покажется романтической комедией».

«Аватар» на сцене Фото: 20th Century Studios

Автор портала «Отзовик» Леникеш старается быть объективным и относит к числу достоинств «актерский состав, спецэффекты, трюки, саундтреки, пейзажи, монстров, роботов, рыб и зверей», а среди недостатков деликатно указывает на «легкую затянутость». Показательно, что заокеанские зрители, посмотревшие блокбастер, как и положено, в IMAX 3D, также сетовали на полное отсутствие динамики и меньше сдерживались в формулировках.

«Кэмерон ставит на спецэффекты и плюет на сценарий, они у него и так не слишком впечатляющие, а этот откровенно слаб и напичкан шаблонами», — пишет пользователь американского ресурса Rotten Tomatoes. И заключает: «Долгожданный второй «Аватар» напоминает старую конфетную коробку, преподнесенную в подарок на Рождество, — вся такая красивая, сияющая, с Сантой на оленьей упряжке. Открываешь, а там счета за электричество».

Ослепительная красота

«Вообще-то, фильм критиковали задолго до его выхода», — напоминает Леникеш. И уточняет: «Лично я очень интересовался любой информацией о новой части. И начитался столько негатива, что уже не особо хотел смотреть новую часть. Возможно, сами создатели фильма распускали эти слухи, чтобы люди многого не ждали. Ведь когда люди настроены на плохой результат, а он оказывается не таким плохим, как ожидалось, они получают намного больше радости, чем если просто ждали чего-то хорошего».

CreaTiv4ik предупреждает, что фильм «содержит несколько сцен с особыми вспышками света, которые могут оказать негативное влияние на зрителей, склонных к фоточувствительной эпилепсии или другим видам фоточувствительности». Он добавляет, что «Аватар. Путь воды» полон очень красивой графики, при просмотре которой зрачки расширяются чуть больше обычного.

«Аватар» на сцене Фото: 20th Century Studios

«Красоты на планете Пандора показаны от рассвета до заката и проработаны до самых мельчайших деталей. Шикарные спецэффекты и отличная музыка, аж дух захватывает», — пишет комментатор на «Отзовик».

Главный редактор портала Screen Zone Рауль Маджумдар считает, что «продолжение вышло столь же захватывающим, как и первый фильм франшизы. «Путь воды» открывает новые горизонты в кинематографе с помощью передовых технологий, и всё это в простой, но эффектной истории», — пишет он.

«Когда слышишь про «Аватар», вспоминаются юность, сугробы на улице, бесконечные рассуждения: «А ты уже посмотрел?», «Я третий раз завтра иду, н ичего лучше не видел!!»

Веган или милитарист

«Когда слышишь про «Аватар», вспоминаются юность, сугробы на улице, бесконечные рассуждения: «А ты уже посмотрел?», «Я третий раз завтра иду, ничего лучше не видел!!» Ко второму фильму остались только сугробы на улице. Ажиотажа, по крайней мере в нашей стране, фильм не вызвал. И, собственно, неудивительно», — заключает пользователь Twitter DarkSleeper.

Cкепсиса тоже хватает. «Теперь аватары черные и нетрадиционной ориентации», — пишет acsent8 на ixbt.com. «Радужные и страдают биполярочкой», — отвечает FANTASTIC PIG. «А то и одноногие», — добавляет pavelcd9.

«Аватар» на сцене Фото: 20th Century Studios

Не слишком комплиментарно высказывался даже респектабельный New Yorker. «У нас есть два Кэмерона — один такой «зеленый» веган, другой — закоренелый оружейник и технический фетишист, чьи работы перекликаются с грохотом оружия и жужжанием, шунтированием и щелканьем металла о металл. Это как если бы сэр Дэвид Аттенборо (британский ведущий шоу о природе. — «Известия») делил свое время между «райскими птицами» и грузовиками-монстрами, — пишет критик Энтони Лейн. — Аватары живут вместе в лесу, купаясь в блаженстве, пока однажды спускающиеся космические корабли не сигнализируют о возвращении Homo sapiens. Сцены разрушения напоминают ядерный ад, который Кэмерон инсценировал в «Терминаторе 2: Судный день», и они подтверждают странные — можно сказать, патологические — противоречия в его инстинктах».

Премьера первого «Аватара» состоялась в 2009 году. Действие блокбастера происходило в полностью синтетическом 3D-пространстве с применением самых передовых новых технологий и системой захвата движения (motion capture). По сборам Кэмерон побил собственный рекорд, поставленный «Титаником» в 1997 году, «Аватар» стал самым кассовым фильмом в истории — $2,7 млрд.