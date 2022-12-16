Трудно быть человеком: на что смотреть во втором «Аватаре»

Трудно вспомнить фильм, интерес к которому подогревали 13 лет и вокруг которого было бы столько шума. Впрочем, «Аватар 2: Путь воды» продолжает традицию, заложенную еще во времена «Титаника» и первого «Аватара». При всех творческих достоинствах этих фильмов студиям было критически важно, чтобы о блокбастере узнали все и в кинотеатры пришли также примерно все, иначе отбить бюджеты невозможно. И всё же Джеймс Кэмерон знает, как красиво и медленно потратить $200–300 млн. Кинокритик и режиссер Владимир Ходаковский специально для «Известий» посмотрел новый «Аватар» в IMAX и делится впечатлениями. (Внимание, спойлеры!)

Лучше один раз увидеть

«Известия» решили не полагаться на хвалебные рецензии первых критиков, а своими глазами посмотреть вторую часть «Аватара» в лучшем виде — на огромном экране в формате IMAX. И если первый «Аватар» был инопланетным Диснейлендом на три часа, с головокружительными горками, каруселями, тиром и комнатой страха, то сиквел — это всё то же самое плюс огромный аквапарк и океанариум с тысячами космических существ.

«Аватары» трудно сравнивать с другими фильмами хотя бы потому, что они сделаны ради опыта, ради необычного зрелища. Не каждый режиссер решится так смело двигать границы возможного в кино, приглашая зрителей в совершенно оторванный от реальности мир, где разглядывать очередную рыбку едва ли не интереснее, чем следить за сюжетом. В этом, кстати, был секрет миллиардных сборов первой части: мир фильма был настолько детально проработан, что идти на него по второму и третьему разу было всё равно интересно. Вот почему смотреть «Аватар 2: Путь воды» на экране смартфона (и даже телевизора) — всё равно что сравнивать большой рок-концерт и ту же музыку, но из слабеньких наушников в метро . Футбол по радио, опера в пересказе. Несмотря на мощный экологический и пацифистский месседж, «Аватар 2: Путь воды», в первую очередь, зрелищное мероприятие, событие, очередной технический прорыв, и лучше дождаться подходящих условий для его просмотра, чем смотреть на чем попало и не получать той гаммы ощущений, ради которой это и затеяли.

Трудно быть человеком 1 Кадр из фильма «Аватар 2: Путь воды» Фото: 20th Century Studios

По сюжету бывший морпех Джейк Салли (Сэм Уортингтон) живет в теле 3,5-метрового аватара, искусственно созданного представителя расы На'ви, обитающей на планете Пандора. Он женился на местной жительнице Нейтири (Зои Салдана), и теперь у них четверо детей. Главные злодеи в этой истории — снова люди .

Полковник Куоритч, убитый в первой части, неожиданно возрождается в виде аватара — оказывается, его сознание и ДНК были сохранены «на флешке» и переданы новому генетически сконструированному На'ви. Этот сюжетный ход смотрится немного неловко, потому что аватар до конца не понимает, кто именно он на самом деле, и все лишний раз напоминают ему, что он не тот самый полковник. Он с отрядом аватаров-плохишей десантируется на Пандору, чтобы найти Джейка Салли и отомстить. Джейк вынужден уйти из своего клана вместе с семьей, чтобы отвести опасность от всего народа.

Волки продолжают танцевать

Если первую часть справедливо упрекали в сюжете, похожем на «Танцы с волками» (сам Кэмерон в какой-то момент признался, что сходство неслучайно), то здесь снова не покидает ощущение, будто смотришь ремейк теперь уже второй серии знаменитого вестерна. Герой женится на туземке, уходит из племени, чтобы спасти людей. Бессмысленная охота на огромных диких животных. Дети-воины. Попытки вернуть героя, «предавшего родину», к своим и множество других узнаваемых мелочей.

В новой части на первый план выходят дети Салли — два мальчика Нетейам и Ло'ак и две девочки Тук и Кири. Кири — приемная, она странным образом родилась у доктора Грейс (Сигурни Уивер), после того как она в первой части погибла. С ними дружит Спайдер, сын Куоритча, которого когда-то забыли на Пандоре. Актерская игра юного Джека Чемпиона в этой роли, который с глазами навыкате изображает не то Маугли, не то Тарзана, здорово портит общее впечатление от фильма.

Трудно быть человеком 2 Джек Чемпион в фильме «Аватар 2: Путь воды» Фото: 20th Century Studios

Семья отправляется в поисках нового дома к племени Меткаина, которое живет на воде и много времени проводит под водой. В роли одного из лидеров этого племени звезда «Титаника» Кейт Уинслет, которая воссоединилась с Кэмероном столько лет спустя. Джейк и Нейтири вынуждены защищать то, что им дорого. Теперь они в роли беженцев, вынуждены приспосабливаться к новой среде, которая не всегда дружелюбна, и завоевывать доверие среди чужих.

Одновременно развивается сюжет о земном китобое, который прилетел на Пандору уничтожать тулканов, местных китообразных, ради уникального и очень дорогого вещества, которое предотвращает старение . Натуралистичная сцена методичной охоты на тулкана, где охотники равнодушно убивают красивое животное — одна из самых сильных во всем фильме, в такие минуты трудно быть человеком. Тем временем отряд безумного киборга Куоритча в поисках Салли нападает на детей и берет Спайдера в заложники. Вообще, эта странная армия только и может, что нападать на женщин и детей, используя террор ради достижения своей цели. При встрече с реальным противником они едва способны дать хоть какой-то отпор.

Но что такое сюжет, когда каждый кадр необычен и удивителен? Три часа перед глазами сменяются сотни совершенно невиданных вещей, словно инопланетяне сняли кинокартину и привезли ее нам из далекого будущего. Около часа в середине фильма посвящено практически документальному рассказу о быте и нравах жителей Пандоры, о том, где и как они живут в гармонии с природой. Камера свободно летит по бесконечному рифу. Наверняка найдется немало зрителей, которым эти минуты покажутся скучными, словно ничего не происходит, сюжет не двигается. Но остальные будут завороженно и с удовольствием наблюдать за невероятными скатами, китами и медузами всевозможных расцветок.

На это и рассчитывает Кэмерон, щедро рассыпая усладу для глаз по огромному экрану. Вот персонаж заплывает в глотку огромного тулкана, и во рту загораются звезды, вот персонаж плавает с существом, похожим на крылья бабочки, вот светящийся планктон размером с небольших котят! И когда уже думаешь, сколько еще можно смотреть это инопланетное «В мире животных», прилетают злодеи, и экшен уже не останавливается до последних минут.

В погоне за количеством измерений

Со времен первого «Аватара» много чего случилось. Например, десять лет киновселенной Marvel, развитие кинокомиксов DC, расцвет стримингов. 3D в 2010-м помогло кинотеатрам сохранить доходы и даже увеличить их, продавая «стереокино» дороже обычного. Стоит, перекрестясь, вспомнить перевыпуск заведомо двухмерного мультфильма «Король Лев» в 3D и пост-конвертацию в этот формат чуть ли не всех блокбастеров, которые шли в прокате в начале 2010-х. 3D-телевизоры разлетались как горячие пирожки, появлялись 3D-телеканалы. 3D в карманных игровых приставках (Nintendo 3DS), рекламные 3D-развороты в журналах (очки в комплекте). Но повторить магию, которая случилась в «Аватаре», мало кому удалось. Отлично смотрелись разве что мультики, изначально сделанные в трехмерном формате, что логично. И вот в какой-то момент 3D всем надоело, его стало скучно смотреть, количество стереосеансов значительно сократилось. 3D мало что добавляло фильму. Но «Аватар» снова повторяет эту магию — ты не смотришь 3D, а просто находишься внутри фильма, где-то на Пандоре.

Что же тут нового по сравнению с первой частью? Многие сомневались, что Кэмерон сможет снова удивить, создать невероятное зрелище, которого никто не видел раньше. Режиссер же если и сомневался в чем-то, то лишь в том, что кинотеатры сохранят 3D и смогут восстановить работу после пандемии. «Графика» заметно улучшилась, камера не устает показывать крупные планы, и на них даже в большом разрешении IMAX можно разглядеть каждую ресничку, каждую родинку На'ви, каждый плавничок даже у самой маленькой рыбки.

Также можно смело говорить о следующем поколении спецэффектов. Захват движения актеров делали в том числе и в воде, плавают персонажи настолько реалистично, что в какой-то момент забываешь, что это эффект, который требовал огромного труда и долгих недель съемок реальных актеров в сложных неудобных костюмах на глубине , годы обучения дайвингу, необходимость задерживать дыхание на несколько минут.

Трудно быть человеком 3 Кадр из фильма «Аватар 2: Путь воды» Фото: 20th Century Studios

Среди новинок не обошлось без ложки дегтя: это использование HFR — высокой частоты кадров. К сожалению, в мировом прокате он будет практически во всех проекторах, которые его поддерживают. Кэмерон посчитал, что 48 кадров в секунду помогут увеличить реализм и погружение, но увы: «кинематографичность» тоже ушла, и кино в эти секунды похоже на видео или телепередачу. В отличие от «Хоббита» или «Билли Линна» Энга Ли, Кэмерон решил ограничить использование HFR отдельными сценами с высокой интенсивностью происходящего в кадре. Лишь бы картинка не смазывалась и сохранялся объем. Но выглядит это решение спорно. Сцены с HFR глаз воспринимает будто слегка ускоренными, и эти моменты напоминают то ли компьютерную игру, то ли функцию «защиты глаз», TruMotion, которую тот же Кэмерон когда-то сам просил отключить на каждом телевизоре. В общем, как только скорость возвращалась к нормальной, «Аватар 2: Путь воды» снова становился похож на кино. Так уж мы, зрители, устроены.