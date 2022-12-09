Со своей «Колокольни»: Балабанов, Дон-Жуан, Санта и русский Робин Гуд

Новая кинопрокатная неделя щедра на разноплановые релизы, что называется, на любой вкус. Синефилов заинтересует притча о человеке и его уязвимости перед лицом истории «Призрачно-белый» и документальная фреска Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием». Поклонникам ромкомов предстоит выбирать между легким отечественным служебным романом «Тайный Санта», эксцентричным хитом Берлинале «Быстрый словарик любви» и киномюзиклом «Дон Жуан» Сержа Бозона. Еще одна долгожданная новинка — фильм-размышление о рок-легенде Янкой Дягилевой, где 23-летняя екатеринбургская певица оборачивается мифологической лесной нимфой.

«На тебе сошелся клином белый свет»

Режиссер: Игорь Поплаухин. В ролях: Кира Пиевская, Екатерина Ермишина, Георгий Кудренко, Максим Козлов, Валерий Соловьев, Гала Самойлова, Игорь Волков

18+

Лента Игоря Поплаухина повествует о последних днях рок-легенды Янки Дягилевой, таинственно погибшей в возрасте 24 лет. Фильм-прощание с Янкой — не попытка выяснить обстоятельства ее загадочной смерти, скорее размышление о ней. Певица из Новосибирска, подруга Александра Башлачева и Егора Летова, оборачивается в фильме лесной нимфой, живой стихийной силой, святилище которой находилось в самой чаще, откуда она однажды не вернулась.

«А ты кидай свои слова в мою прорубь…», – звучит знакомый голос на финальных титрах. Этот фильм о пропасти между человеком и внешним миром. Даже ее уход становится мифологическим — утопленница майской ночью кажется мученицей с картины Поля Делароша. Главную роль в фильме исполнила Кира Пиевская — художница из Петербурга, для которой эта работа стала первой в большом кино.

«Тайный Санта»

Режиссер: Александр Бабаев, В ролях: Роман Курцын, Зоя Бербер, Борис Дергачев, Снежана Самохина, Юлия Сулес, Михаил Орлов, Катрин Асси

12+

Обаятельное, а для придирчивой публики сладковатое, производственно-корпоративное прочтение «Иронии судьбы», развивающее линию отторжения и притяжения противоположностей. Замес сюжета с точки зрения бытовой логики несколько натянут — юрист Светлана (Зоя Бербер) работает в компании Максима (Роман Курицын) с самого ее основания и столько же времени начальник и подчиненная друг друга терпеть не могут. Педант и сухарь Максим мог бы попросту избавиться от темпераментной и нагловатой девушки, но ей не так-то просто найти замену.

В этот Новый год Светлана принимает решение устроить личную жизнь и придумывает рискованный план — подсунуть одному из коллег, симпатичному и брутальному Стасу (Борис Дергачев) подарок от «Тайного Санты» — поездку для себя и для него на базу отдыха в лесу. Однако «магический помощник», возрастная офисная сводница (Юлия Сулес) все путает и приглашение достается Максиму. Светлана и хотела бы сбежать, но Максим намерен как следует отдохнуть, а она, в свою очередь, принимает решение испортить ему праздник.

«Быстрый словарик любви»

Режиссер: Николетт Кребитц. В ролях: Софи Ройс, Удо Кир, Милан Хермс, Николя Бриде

18+

Провокационный и стильный фильм с экстравагантной Софи Райс и звездой «Королевства» Ларса фон Триера Удо Киром оказался самым веселым фильмом конкурсной программы Берлинале. Ленту, жанр которой программный директор «Художественного» Стас Тыркин определил как «легкий репортаж о неожиданной любви, сбивающий с ног не только героя, но и зрителей», можно порекомендовать тем, кто устал от шаблонных ромкомов.

Формально эту историю можно было бы отнести к бешено популярной в Европе милф-тематике, где женщина годится своему возлюбленному в матери. Анна — эксцентричная актриса под 60 со сложным характером и резкими чертами лица страдает от дефицита предложений, чтобы подзаработать она соглашается на необычную работу — давать уроки по технике речи юноше из приюта. Она знает, что парень — вор, однако это не мешает их сближению. За встречами, общими разговорами, прогулками и обедами приходит влюбленность. Она кружит голову и заставляет совершать безумные поступки. Так, без гроша в кармане они покидают Западный Берлин и отправляются во Францию к морю.

«Дон Жуан»

Режиссер: Серж Бозон. В ролях: Виржини Эфира, Тахар Рахим, Ален Шамфор, Дэмиен Шапель, Дженни Бет

16+

Главная задумка Бозона состояла в том, чтобы показать «перевернутую» версию Дон Жуана — покорителя женских сердец, которого, согласно легенде, ни разу не бросала ни одна из многочисленных возлюбленных. Главный герой Лоран (Тахар Рахим) — влюбленный, чье сердце разбито: его невеста Жюли (Вирджиния Эфира) бросила его прямо у алтаря: в последний момент она передумывала связывать себя узами брака и сбежала. Брошенный и разбитый, Лоран начинает видеть бывшую возлюбленную в каждой встречной женщине, что напрочь лишает его душевного покоя.

Последняя фраза — не метафора. Как это было в недавнем «Роде мужском» Алекса Гарленда, где все персонажи мужского пола носили лицо Рори Киннира, большую часть встречающихся Лорану женщин играет всё та же Вирджини Эфира, из раза в раз меняющая наряды, причёски и цвет глаз. Именно в сценах неловкого взаимодействия главного героя с этими женщинами сосредоточены основные комедийные элементы ленты.

«Балабанов. Колокольня. Реквием»

Режиссёр и автор сценария: Любовь Аркус

16+

Работа над документальной картиной началась за два года до гибели мастера как хроника производства его фильма «Я тоже хочу» и продолжилась спустя почти десять лет после его ухода. Это документальное полотно, киноведческое эссе и трагическое свидетельство жизни и смерти бескомпромиссного автора, кинорежиссера, который и сегодня остается одним из главных.

Балабанов, бывший для Аркус просто Лешей — «человек-остров, окруженный скалами», не любил публичности. Его интервью были редкими и резкими, ответы — короткими, односложными и скупыми на детали. Однако в фильме он предстает совершенно иным человеком. Снятые на правах дружбы, полные интимной доверчивости разговоры за семейным столом о литературе, болезни и планах на день — вот тот лишенный вялой документальной объективности взгляд Аркус, под которым с Балабанова слетает вся наносная шелуха и зрителю открывается чрезвычайно заботливый, забавный, ранимый и чуткий человек. В фокус наблюдения попал не только Алексей Октябринович, но и его родные и близкие. Прежде всего, его жена и многолетний соратник Надежда Васильева, работавшая на его фильмах художником по костюмам. Рисуя портрет «другого» Балабанова-человека, Аркус раскрывает главный принцип его творчества. «Я всё снимаю о себе», — говорит он в одной из сцен. Его герои — отщепенцы и одиночки, изгои — и по иронии, правда не всегда на их стороне.

«Данила Багров — русский Робин Гуд, борец с несправедливостью. В заступники этой многомиллионной, погруженной в тотальную нищету России, Балабанов дал мальчишку с ясной улыбкой и детским взглядом», — говорит за кадром своей картины Аркус.

«Призрачно-белый»

Режиссёр: Мария Игнатенко. В главных ролях: Георгий Бергал, Клавдия Коршунова, Андрей Кривенок, Надежда Лертуло

18+

Вторая полнометражная работа Марии Игнатенко, участник основной конкурсной программы Tiger Competition Международного кинофестиваля в Роттердаме — притча о человеке и его уязвимости перед лицом истории. Главный герой фильма, Марис, дурачок из безмятежной деревни, поступает на военную службу и попадает в мир, живущий совершенно по другим законам, на территорию войны, где человеческая жизнь ничего не стоит, а преступления совершаются словно во сне: днем солдаты убивают, а по ночам грабят живых и мертвых.

Среди этого морока, в подвале тюремной камеры Марис встречает Лию, молодую женщину, осужденную на смерть. Ее глазами Марис видит себя. Для Лии и для всех, кто в будущем встретит его имя в архиве, Марис останется убийцей, независимо от того, убивал ли он. С него будут стерты все черты, кроме одной: он виновен. Фильм вдохновлён нашумевшей книгой литовской писательницы Руты Ванагайте «Свои». Глубоко поэтическая, визионерская, авторская картина отсылает к таким военным шедеврам, как «Иваново детство», «Иди и смотри» и громким современным лентам, ставшим фаворитами множества кинофестивалей — «Ида», «Сын Саула» и «Война Анны».