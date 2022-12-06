Создать настроение: 10 лучших детских фильмов про Новый год

До нового года осталось меньше месяца. Эксперты напоминают, что главное в празднике — хорошо провести время в кругу близких и поймать «то самое настроение». Помогут в этом книги и фильмы про новый год для всей семьи. Подборку самых интересных отечественных и зарубежных фильмов собрали «Известия».

5 лучших детских иностранных фильмов про Новый год

«Один дома» и «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»

Который год самым популярным новогодним фильмом у россиян становится «Один дома». Его выбирают в три раза чаще, чем другие зарубежные фильмы. История о светловолосом сорванце, которого из раза в раз забывают родители, стала гарантом новогоднего настроения с момента своего выхода в 1990 году.

«Рождественская история» (2009)

Мультфильм Роберта Земекиса по роману Чарльза Диккенса был включен Fox News в список лучших фильмов всех времен для просмотра в период новогодних праздников. В содружестве с Walt Disney Земескис добился красочного объемного изображения, а благодаря знакомому классическому сюжету история остается актуальной во все времена. Еще один новогодний мультфильм Земескиса, «Полярный экспресс», вернул на экраны гипнотическую красоту праздничного кино. Главные герои этого фильма — дети, которые, хотя и стали старше, все еще верят в Санту и в чудеса.

Создать настроение Фото: Global Look Press/Walt Disney Pictures

«Рождественские хроники» (2018) и «Рождественские хроники-2»

Этот фильм от режиссера «Один дома-2» отлично подойдет для просмотра всей семьей. Курт Рассел за эту роль был признан лучшим Сантой в истории американского кинематографа. У фильма есть продолжение, в котором подросшие главные герои снова оказываются в новогодней сказке.

«Санта-Хрякус: Страшдественская сказка» (2006)

Удивительная экранизация романа Терри Пратчетта о Страшдестве и Плоском мире подойдет для детей постарше. Фильм выделяется на фоне других рождественских сказок необычным запоминающимся сюжетом и своеобразными «страшдественскими» мотивами, но сохраняет неизменную для писателя атмосферу волшебного города.

Секретная служба Санта-Клауса (2011)

Новогодний мультфильм от создателей «Бората» и студии Aardman, подарившей всему миру легендарного «Барашка Шона». Фильм приоткрывает завесу тайны над тем, каким образом Санта-Клаусу удается привезти подарки всем детям на Земле всего за одну ночь. Кино сочетает в себе образец тонкого британского юмора и атмосферу новогодней елки, а невероятные приключения главных героев никого не оставят равнодушными.

Также зрители в новогоднюю ночь ищут мультфильмы «Холодное сердце (2013) и «Гринч» (2018), фильмы «Морозко» (1964) и «Гарри Поттер и тайная комната» (2002).

5 лучших детских российских фильмов про Новый год

Список российских фильмов и мультфильмов на Новый год бесконечен, а с его непреходящими хитами знаком каждый житель страны. Поэтому предлагаем разбавить классическую подборку новыми фильмами и мультфильмами отечественного производства.

«Тайна Сухаревой башни. Чародей равновесия» (2015)

Одно из лучших произведений современной отечественной анимации переносит зрителя в петровскую эпоху. Царь издает указ о праздновании нового года в январе. Ко двору под видом ученого-механика приезжает Магистр темной магии. Необычный сюжет и красивые зимние пейзажи — не единственное достоинство картины. Многим после просмотра станет интересно почитать, кто же такой Яков Брюс и что на самом деле случилось с Сухаревой башней.

«Серебряные Коньки» (2020)

Сказочная новогодняя история по роману Мэри Мэйпс Додж переносит зрителя в рождественский Петербург 1899 года. На скованных льдом реках и каналах столицы бурлит жизнь. Героев ждут волшебное романтическое приключение и серьезные испытания, но добро обязательно победит.

Создать настроение Фото: Централ Партнершип

Бедная Саша (1997)

Доброе и незаслуженно забытое кино с Верой Глаголевой и Александром Збруевым в главных ролях отлично подойдет для совместного просмотра. Накануне Нового года девочка хочет ограбить банк своей мамы, чтобы та перестала так много работать и начала уделять время дочке. На помощь героиням приходит настоящий Дед Мороз.

«Снежная Королева» (2016-2019)

«Снежная Королева» стала одним из главных прорывов в отечественной анимации последних лет. Франшиза в исполнении студии Wizart Animation и режиссера Алексея Цицилина в серии фильмов рассказывает о волшебных приключениях девочки Герды в сказочной стране. Чтобы спасти близких, ей даже приходится объединиться с главным врагом — Снежной Королевой. Привычные герои и анимация на уровне «Холодного Сердца» сделали эти мультфильмы одними из самых популярных у российских детей.

«Чук и Гек. Большое приключение» (2022)

Два дружных, но озорных брата Чук и Гек живут с любящей мамой в Москве и скучают по папе, который работает далеко на Севере. Решив во что бы то ни стало встретить наступающий Новый год вместе, они отправляются в захватывающее путешествие к таинственным Синим горам.

Что подарить ребенку на Новый год?

Почти половина российских школьников хотят получить в подарок деньги, смартфон, «умные» часы или беспроводные наушники, а также мечтают о котенке и билете на концерт любимого исполнителя. При этом 12% учащихся выбирают косметику и уходовые товары, за одежду и обувь проголосовали 9% школьников, а еще 6% хотят, чтобы им подарили образовательные курсы или обучение. Отметим, что 70% школьников планируют покупать подарки на самостоятельно накопленные деньги.

Создать настроение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

У детей помладше в приоритете гаджеты, игрушки, развивающие игры и наборы для творчества (23%). В «десятку» лучших подарков входят и книги. Особенно ценным такой подарок, по мнению психологов, станет для младших школьников. В процессе чтения у человека развивается воображение, улучшается память и зрительное восприятие. Это занятие является колоссальной тренировкой для мозга.