Названы самые популярные книги среди детей в России

Российские дети стали больше читать классику, фантастику и книги, рассказывающие о религии. Продажи произведений из этих категорий на маркетплейсе Ozon в период с апреля по мая 2022 года выросли в 2,5–3,5 раза год к году. Это следует из данных исследования, которое имеется в распоряжении «Известий».

В апреле-мае быстрее всего рос спрос на классическую литературу для детей. На втором месте по популярности книги для детей о религии (рост в три раза), на третьем — фантастика и фэнтези (рост в 2,4 раза). Большой интерес пользователи маркетплейса проявляют к молодежной художественной литературе, к музыкальным книгам для малышей и к познавательной литературе. Еще одним популярным жанром у детей и молодежи являются комиксы и манга. В топ самых популярных попали такие манги, как «Человек-бензопила», «Токийский гуль», «Атака титанов» и «Наруто». Самыми покупаемыми комиксами стали комиксы из серии «Земля Королей».

Больше всех в России книги для детей покупают жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, Свердловской, Ленинградской, Ростовской, Нижегородской и Самарской областей. Чаще всего россияне заказывают книги в рамках большого семейного заказа, куда помимо них входят товары для детского творчества, игрушки, школьные канцелярские принадлежности, детское питание и одежда. Доля книг в таких заказах составляет 66%.

Топ 10 самых покупаемых детских книг в апреле-мае включает в себя как книги по воспитанию, так и книги для малышей и энциклопедию. Традиционно в топ входит и книга о Гарри Поттере. Так, самой покупаемой книгой стала «Тайная опора: привязанность в жизни ребенка» Людмилы Петрановской, на втором месте — «Пес по имени Мани» Бодо Шефера, а на третьем — традиционно покупаемая книга «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг. Кроме того, популярностью пользуются такие произведения, как «Самый лучший папа» Татьяны Коваль, «Большая энциклопедия школьника», «Интимный ликбез с родителями и без» Юлии Ярмоленко, «Невероятная история о гигантской груше» Якоба Мартина Стрида, «Мама меня любит» Коваль, «Зайчик Сева обиделся! Полезные сказки» Елены Кралич, а также «Энциклопедия. Мое тело меняется» Джерри Бейли.

В мае прошлого года детский психолог Наталья Наумова рассказала о способах привить детям любовь к чтению. По ее словам, с самого раннего возраста необходимо читать ему книги, рассматривать с ним картинки и воодушевленно преподносить материал, чтобы он понимал, что книга — это интересно.

Психолог отметила, что польза чтения велика. В процессе него у человека развивается воображение, улучшается память и зрительное восприятие. Это занятие является колоссальной тренировкой для мозга.