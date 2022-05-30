С образами мышление: как будет развиваться российский рынок комиксов

С уходом Marvel и издателей японской манги на новый виток переходит производство русских графических новелл . От импортного продукта российские комиксы отличаются самобытностью художественных образов и тем, что герои больше похожи на обычных людей и ближе читателю: у них нет суперспособностей, но есть свои проблемы и чувства. Эксперты рассчитывают, что спрос на отечественные истории в картинках будет расти. «Известия» выяснили, каковы объемы рынка и его потенциал.

Мы это переросли?

В отличие от кино и книгоиздания, комикс окутан множеством мифов. Главный из них касается того, что все эти «веселые картинки» полностью завязаны на продукцию американских и японских студий, а если есть наши, то они подражательные, и вообще, комикс — это для детей .

На ярмарках нередко приходится слышать недоуменные возгласы посетителей: «Фу, это комиксы!» — или реплики родителей, оттаскивающих детей от стендов с картинками: «Мы пришли за нормальными книгами, а это мы переросли», рассказала «Известиям» главный редактор издательства «ТриМаг» Юлия Остапенко. Она представила на недавно прошедшем Петербургском книжном салоне ретроспективный четырехтомник «Наши комиксы. 1911–2022», который вскоре поедет на московскую «Красную площадь».

— Комиксы — это очень сложный и трудоемкий вид искусства, имеющий у нас долгую традицию, — пояснила эксперт. — Официально первые комиксы появились в периодике в 1911 году, когда культовый петербургский альманах «Сатирикон» и Аркадий Аверченко запустили первый детский сатирический журнал, щедро снабженный забавными рисованными историями о современной городской жизни .

С образами мышление Обложки журналов «Мурзилка» за ноябрь 1947 года и июль 1948 года Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Символично, что следующий этап развития комиксов пришелся на годы Гражданской войны. Вожди революции справедливо предположили, что безграмотный народ лучше проникнется идеями, которые будут поданы через яркие картинки. Поэтому и появились «Окна РОСТА» — серия агитационных плакатов, состоящих из одного или нескольких графических изображений, где была показана разница жизни при буржуях и при диктатуре пролетариата . Над ними работали лучшие авангардисты, такие как Дмитрий Моор (автор плаката «Ты записался добровольцем?»), Иван Малютин, Александр Дейнека, Владимир Лебедев.

В четырехтомнике «ТриМага» представлены советские комиксы из «Мурзилки», «Костра», «Юного техника» и других советских журналов . Среди персонажей — оригинальные ребята, способные дать фору Микки-Маусу и Дональду Даку. Например, любимец школьников пятидесятых Тут-и-Там, косматый и добродушный старший брат Мурзилки.

— Вот, например, серия, где Тут-и-Там пошел в школу, его ощипали на перемене, а он сидит и радуется. Он вообще очень позитивный и не обидчивый — ощипали и ощипали, перемена же, ­— отметила Юлия Остапенко.

Мурзилка VS Спайдермен

Юлия Остапенко отметила: помимо развлекательного контента в советских детских журналах было много познавательного . Например, в комиксах рассказывалось, как правильно вести себя рядом с водителем, как починить розетки, а в «Юном технике», ориентированном на будущих физиков, комиксы иллюстрировали актуальные вопросы науки.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев Один из выпусков журнала «Юный техник»

— Были даже комиксы по сборнику научно-популярных и научно-фантастических работ Константина Циолковского «Вне земли». Сложная, требующая подготовки книга в такой подаче становилась доступной для детского восприятия и популяризировала науку, — пояснила эксперт.

Как рассказал «Известиям» администратор сообществ «Коллекционеры макулатуры», «Комиксы журнала «Миша» и веселуха из 90-х» Максим Сергеев, рынок комиксов возник в 1990-е .

— Тогда было два основных направления: переводные комиксы и авторские . Переводными занимались «Эгмонт Россия» и «Махаон», в основном они издавали диснеевские комиксы и комиксы скандинавских стран на детские сюжеты — о Микки-Маусе, Дональде Даке, черепашках-ниндзя . Это происходило одновременно с развитием детского телевидения, — отметил он.

Что же касается авторских русских комиксов, то ими занимались три крупных студии в Москве, в Уфе и Екатеринбурге.

— Рисунки были действительно очень художественные, но, к сожалению, из-за нестабильной экономической ситуации многие издательства закрывались, — напомнил Максим Сергеев.

С образами мышление1 Коллекция комиксов и графических романов различных жанров в библиотеке комиксов Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Не супергерои, зато душевные

По данным платфром «ЛитРес» и Ozon, в последние три года спрос на комиксы стабильно растет на 6–11% в год . Пик популярности пришелся на первый локдаун весной 2020-го. После того как власти объявили самоизоляцию, продажи комиксов увеличились на 16%.

Самый популярный вид комиксов у россиян — манга . По данным Ozon, 11% всех просмотров книг приходится именно на японские комиксы. На втором месте — приключения с долей 24%. Это, например, иллюстрированные рассказы о Шерлоке Холмсе. На третьем — исторические и классические комиксы с показателем 18%. Например, отмеченная Пулитцеровской премией серия «Маус» — знаменитый графический роман, написанный Артом Шпигельманом и рассказывающий о жизни его отца Владека Шпигельмана, польского еврея, пережившего холокост, где евреи представлены в образе мышей, а немцы — кошек.

Пик популярности национальной продукции пришелся на весну 2021 года. Тогда после успеха экранизации российского комикса «Майор Гром: Чумной доктор», собравшей в прокате 317 млн рублей, продажи отечественных графических новелл выросли в 16 раз.

С образами мышление3 Премьера фильма «Майор Гром: Чумной доктор» в Москве Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Российских авторов отличает креативный подход, наполненный близкими для нас темами и сюжетными поворотами , объяснил «Известиям» главный редактор издательства Bubble Роман Котков.

— Специфика российского комикса — в том, что он изготавливается с нуля командами художников в самобытном авторском стиле, в отличие от продукции Marvel и DC, которая приходит к нам уже в готовом виде — остается только перевести, — отметил специалист. — Наши художники не стремятся к суперактуальности и не населяют свои вселенные героями с суперспособностями . Их персонажи — это обычные люди со своими чувствами, принципами, мировоззрением, искренние и реалистичные .

Он добавил, что именно этот подход поможет развивать отечественные комиксы, которые смогут конкурировать с переводными франшизами .

— Комиксы — это оригинальный способ рассказать историю, донести ее до читателей. В этом смысле этот вид искусства похож на кино: он раскрывает сюжет не только в текстовом, но и в визуальном формате. Важно, что действие русских комиксов происходит в России, знакомый сеттинг радует аудиторию , — подчеркнул Роман Котков.

В августе может быть выпущен комикс по дилогии «Брат» к 25-летию первой части фильма Алексея Балабанова.

Издатели сходятся в том, что русский комикс пока не может похвастаться такими охватами, как манга или продукция DC и Marvel, но это дело времени и привычки.

— Хороший тираж для нашего комикса — 5–10 тыс., у бестселлера, как «Майор Гром», — 15 тыс., тогда как комиксы Marvel достигали 50 тыс. экземпляров, — отметил Роман Котков.