«Фестиваль Bubble Comics Con будет комфортным и безопасным для всех»

18 и 19 декабря российские поклонники комиксов устремятся в московский Экспоцентр, на долгожданный фестиваль Bubble Comics Con. В ожидании праздника поп-культуры «Известия» поговорили с главным редактором издательства Bubble Романом Котковым о новом поколении любителей рисованных историй, феномене «Майора Грома» и соперничестве с Америкой.

«Спрос у народа есть»

— Bubble Comics Con — не единственный фестиваль комиксов в России. А зачем нам их так много, вроде, не народный вид искусства?

— Это только кажется, что много. Спрос у народа как раз есть, и очень большой. И мальчики, и девочки любят собираться, встречать знакомых по интересам, делиться новостями поп-культуры, которой во-многом наполнена их жизнь. Так что вопрос только в уникальном предложении, которое у каждого фестиваля свое. Да и вообще, людям хочется общаться и встречаться, а это в эпоху интернета вообще классно, согласитесь.

— Разумеется, но в наши дни, увы, вот так «общаться и встречаться» небезопасно. Вы как-то гарантируете безопасность собравшихся на вашем комик-коне? Comic Con Russia предпочли ведь перенести на 2022 год.

Фестиваль Bubble Comics Участницы Comic Con Russia 2019 Фото: агенство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко

— Мы надеемся, что пандемия рано или поздно закончится, а пока все — подчеркиваю, все — усилия организаторов направлены прежде всего на безопасность каждого посетителя. Фестиваль пройдет полностью в формате Covid Free. то есть для доступа на площадку необходимы будут либо QR-коды, либо ПЦР-тест. Безусловно, масочный режим, соблюдение необходимой дистанции. Наше мероприятие внесено в список разрешенных, а мы сделали все, чтобы фестиваль был комфортным и безопасным для каждого, кто к нам придет. Мы хотим, чтобы это было образцовое мероприятие.

— Западные фестивали часто напоминают своего рода фрик-шоу — а как это выглядит у нас?

— Я против такого термина. «фрик-шоу». Мы приветствуем любые способы самовыражения, это же прекрасно, что люди шьют костюмы, придумывают украшения, делают грим. Это же способ влиться в общество и найти единомышленников . У нас люди молодые, яркие, заряженные энергией. Для них это способность себя проявить по полной программе. Собственно, для этого мы и придумали эту площадку. В рамках законов Российской Федерации у нас все разрешено — и ничего не запрещено.

— А каков среднестатистический посетитель фестиваля?

— Трудно сказать. Все разные, все классные, все по-своему уникальные. Могу только сказать, что большой процент нашей аудитории — девушки, хотя часто считается, что комиксы — это чисто мужское увлечение, «для пацанов» . Начитанный, умные, любящие самовыражение, открытые ко всему новому.

«Сам факт проведения фестиваля в этом году — уже уникален»

— Расскажите, что уникального вы предлагает посетителям, в чем различие с западными комик-конами, с другими фестивалями в России? Что у вас есть такое, чего нет у других?

— Во-первых, сам факт проведения фестиваля в этом году — уже уникален. Просто сам факт, что фестиваль состоится. Но, конечно, мы предлагаем массу интереснейшего контента. И хотелось бы отметить, что молодая российская аудитория теперь очень хорошо воспринимает именно отечественный контент, будь то российские фильмы, российская музыка — или российские комиксы. Наше издательство занимается российскими комиксами уже десять лет, и мы знаем, что они могут быть крутыми, классными и интересными и мы хотим рассказать об этом людям, без всяких стереотипов.

Фестиваль Bubble Comics Кадр фильма «Майор Гром: Чумной доктор» Фото: Bubble Studio

— У вас на площадке будут актеры из «Майора Грома»?

— Да, в апреле вышел фильм по комиксам Bubble «Майор Гром: Чумной доктор». Мы и сами не ожидали, что фильм получит такой отклик, ажиотаж превзошел все наши надежды. И пусть прокат у него был не очень удачным, но в интернете, в соцсетях мы увидели такую поддержку, такое количество народной, фанатской любви... А уже потом, когда пришел успех на Netflix, фильм попал в топы по всему миру. Актеры и создатели фильма продолжают любить нас и мы, конечно, пригласили их пообщаться с фанатами. Так сказать, ударно закрыть этот победоносный «майоргромовский» год (смеется).

«Молодые больше не смотрят только на Запад»

— Сейчас и в России, и в других странах мира молодежь переключается на свою национальную поп-культуру. Это видно и в кино, и в музыке, и в комиксах...

— Да, молодые больше не смотрят только на Запад. Сменилось поколение, новая аудитория — очень открытая, лишенная предрассудков типа «местное, значит плохое». И нас это, конечно, не может не радовать. Очень хочется для этой аудитории побольше всего сделать!

— Но, с другой стороны, если раньше и мы могли рассчитывать, что заинтересуем своей поп-культурой — может, не Америку, но, скажем, Индию, Китай, Европу — то теперь все смотрят свое, слушают свое, читают свое. Нет ли в этом какой-то опасности для культуры в мировом масштабе?

— Я бы не стал делить контент на национальный и «чужой». По-моему, он делится только на качественный и не очень. Мы представляли наши материалы по «Майору Грому» на комик-коне в Сан-Диего, одном из старейших в мире, и видели, как американская публика реагирует на наше творчество. Невероятный, положительный отклик со стороны простых американцев, которые и не слышали, что в России вообще есть какие-то комиксы и снимают кино. Поэтому вопрос лишь в качественном контенте.

Сейчас, как мне кажется, по всему миру идет установка именно на производство качественного контента. Наверно, подросло именно то поколение, которое знает, как делать контент, что называется, «для своих» — понятный и близкий в эмоциональном плане. Они точно знают, что найдет отклик у аудитории — потому что они ровесники этой аудитории, они росли вместе с ней.

Фестиваль Bubble Comics Кадр фильма «Майор Гром» Фото: Bubble Studios

— Почему же случился такой взрыв популярности комиксов в России в 2010-е? Ведь и раньше были хорошие художники, рисовались комиксы — но особого ажиотажа не было?

— Выросло новое поколение, очень открытое, принимающее все виды поп-культуры поколение. Все, что можно попробовать. Конечно, все равно часто сталкиваешься с людьми со стереотипами — «комиксы это ерунда, для детей и дебилов, которые не любят читать» — но заметно, что отношение меняется . В первую очередь, благодаря юной аудитории — которая потихонечку приобщает к этому миру и взрослых.

Ведь мы все любим своих детей и хотим знать, чем они увлекаются. И чтобы найти с ребенком общий язык, надо заинтересоваться его увлечениями и разделить их. Очень круто, что поколения друг друга слушают, интересуются друг другом. Нам же очень важно искать пути продвижения своего контента, чтобы он мог попасть к большему числу потенциальных поклонник. Чем больше его будут потреблять, тем больше будет у нас возможностей делать новый классный контент.

«Наши комиксы продаются не хуже американских»

— Могут ли наши издательства конкурировать на равных с гигантами вроде Marvel и DC Comics?

— Marvel и DC, конечно, представлены на российском рынке. Но сейчас, судя по отчетам продаж магазинов комиксов, российские комиксы продаются лучше, чем переводные. В какой-то момент тот же Marvel просто перенасытил рынок. Когда заходишь в магазин, а там на полках 20-30 книжек про Человека-паука и Дедпула, то уже неохота с этим разбираться. А несколько томов про майора Грома сразу интригуют, потому что это новая вселенная, в которую приятно погрузиться. Так что, да — мы можем говорить о феномене российского контента. Наши комиксы действительно продаются не хуже американских. Громкое, может быть, заявление — но об этом говорят объективные данные.

Фестиваль Bubble Посетительница в магазине российских комиксов Bubble на территории дизайн-завода «Флакон» Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— Вы сами придумываете истории или берете какие-то готовые сюжеты?

— Первые четыре серии издательства Bubble шли от героев, от архетипов, которые мы придумали для их вселенной — «Майор Гром», «Бесобой», «Инок» и «Красная Фурия». А дальше уже разрабатывали их сюжетные линии, потому что герои существуют у нас в одной вселенной, и могут пересекаться. В издательстве работает целая сценарная комната, где сценаристы и художники между собой обсуждают идеи, персонажей. В наши дни комиксы — это большая коллективная работа, редко когда это делает кто-то один. Это и сценаристы, и художники, и редакторы, и верстальщики. Это большой, но благодарный труд.

— «Майор Гром» все же ориентирован на подростковую аудиторию. Но есть ли у нас что-то ориентированноe на взрослого читателя, в духе Фрэнка Миллера?

— Такой продукции тоже выходит немало. Но это, если можно так выразиться, авторские комиксы. У Bubble могу назвать из таких серию «Заговор Единорогов», которая поднимает совершенно не детские проблемы, несмотря на то, что он про эльфов и других фантастических существ . Есть взрослые комиксы в формате графического романа, когда издается сразу полная книга в твердом переплете. Вообще, в России сейчас выходит гигантское количество произведений, на любой вкус и возраст. Достаточно зайти в любой магазин комиксов, чтобы в этом убедиться. И супергеройские истории, и более взрослые работы, и самиздат, конечно. Очень интересно сейчас следить за рынком.

«Добро пожаловать во вселенную Bubble»

— А много ли сейчас в Москве магазинов комиксов?

— Пожалуй, нужно больше! У нас есть свой фирменный магазин на «Флаконе» и это такой маленький портал в другой мир. И в этом портале можно встретить единомышленников, что очень классно. Можно познакомиться с другими поклонниками комиксами, обсудить какие-то новинки. И, конечно, там масса сопутствующих товаров — фигурки, наклейки... Это большой пласт индустрии развлечений, который сегодня уже ни у кого не получится игнорировать. Потому что он занимает большую часть жизни у многих людей.

Фестиваль Bubble Comics Посетители в магазине российских комиксов Bubble на территории дизайн-завода «Флакон» Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— Комиксы — редкий случай «бумажной» молодежной культуры, к тому же «завязанной» на живое общение. Не погубит ли ее пандемия, если вдруг решит затянуться?