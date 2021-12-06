В Москве пройдет фестиваль современной культуры Bubble Comics Con

В Москве состоится фестиваль современной культуры, комиксов и игр Bubble Comics Con. Мероприятие пройдет 18 и 19 декабря. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе фестиваля.

В мероприятии примут участие авторы и художники комиксов, а также приглашенные звезды кино. Исполнитель роли Драко Малфоя в кинофраншизе «Гарри Поттер», британский актер Том Фелтон станет хэдлайнером фестиваля.

Фелтон посетит оба дня мероприятия — 18 и 19 декабря, выступит на сцене, ответит на вопросы фанатов, раздаст автографы, а также примет участие в фотосессиях.

Также на Bubble Comics Con будут представлены стенды с новинками от издателей комиксов.

Отмечается, что фестиваль пройдет в COVID-FREE-формате. Для участия в фестивале всем лицам старше 7 лет понадобится QR-код о вакцинации от коронавируса, ПЦР-тест или справка о перенесенном заболевании.