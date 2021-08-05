Кинокритик объяснил причину популярности «Майора Грома» на Netflix

Кинокритик Василий Корецкий рассказал, в чем причина популярности российского фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» на американском стриминговом сервисе Netflix.

В беседе с News.ru в четверг, 5 августа, Корецкий отметил, что однообразная продукция от Marvel и DC способствует тому, что любой свежий взгляд на супергеройскую тему оказывается востребованным и нравится зрителям.

Критик добавил, что российская лента режиссера Олега Трофима в целом стала популярной на платформе Netflix из-за своего американского формата. Он пояснил, что в фильме много чисто российской специфики и фактуры, но содержание абсолютно интернациональное, по сути — американский формат.

Корецкий напомнил о проектах «Ночной дозор» (2004) и «Дневной дозор» (2005), которые также завоевали сердца зрителей за рубежом, пишет НСН.

Накануне, 4 августа, сообщалось, что фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» стал лидером просмотров стриминговой платформы Netflix. Как пишет «Газета.ру», в июле лента вошла в десятку самых популярных картин стримингового сервиса в 2021 году.

Премьера фильма на Netflix состоялась 7 июля. Вскоре после этого он попал в десятку самых популярных картин стримингового сервиса в 65 странах, в некоторых из них он был на первом месте.

9 июля картина возглавила мировой рейтинг Netflix.

Картина основана на одноименной серии комиксов российского издательства Bubble. В центре сюжета — санкт-петербургский сыщик Игорь Гром, который пытается остановить преступника по кличке Чумной Доктор: злодей, в костюм которого встроен огнемет, осуществляет самосуд над коррупционерами города.

27 июля в Москве состоялось официальное открытие магазина комиксов о Майоре Громе и других российских героях аналогичного жанра. Новинки комиксов будут появляться в магазине в день их непосредственного анонса. Bubble также представляет весь ассортимент издательства, который был создан за всё время его существования.