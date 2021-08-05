Прямой эфир
Мир
Украина арестовала 13 российских самолетов за полеты в Крым
Экономика
Соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло не будут продлевать
Экономика
Минсельхоз зафиксировал снижение цен на «борщевой набор»
Наука
ФМБА зарегистрировало вакцину от гриппа
Политика
Путин 6 августа посетит Башкирию и Челябинскую область
Мир
Власти Греции ввели в двух районах комендантский час из-за COVID-19
Общество
Жара до +30 градусов ожидается в Московском регионе в выходные
Наука
В России разработали устройство ранней диагностики рака
Общество
Трудовых мигрантов обяжут проходить дактилоскопию для пребывания в России

Кинокритик объяснил причину популярности «Майора Грома» на Netflix

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кинокритик Василий Корецкий рассказал, в чем причина популярности российского фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» на американском стриминговом сервисе Netflix.

В беседе с News.ru в четверг, 5 августа, Корецкий отметил, что однообразная продукция от Marvel и DC способствует тому, что любой свежий взгляд на супергеройскую тему оказывается востребованным и нравится зрителям.

Улицы сожженных фонарей: Майор Гром не побил Годзиллу
Низкие результаты российского блокбастера обескураживают, но не лишают оптимизма

Критик добавил, что российская лента режиссера Олега Трофима в целом стала популярной на платформе Netflix из-за своего американского формата. Он пояснил, что в фильме много чисто российской специфики и фактуры, но содержание абсолютно интернациональное, по сути — американский формат.

Корецкий напомнил о проектах «Ночной дозор» (2004) и «Дневной дозор» (2005), которые также завоевали сердца зрителей за рубежом, пишет НСН.

Накануне, 4 августа, сообщалось, что фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» стал лидером просмотров стриминговой платформы Netflix. Как пишет «Газета.ру», в июле лента вошла в десятку самых популярных картин стримингового сервиса в 2021 году.

Премьера фильма на Netflix состоялась 7 июля. Вскоре после этого он попал в десятку самых популярных картин стримингового сервиса в 65 странах, в некоторых из них он был на первом месте.

9 июля картина возглавила мировой рейтинг Netflix.

Картина основана на одноименной серии комиксов российского издательства Bubble. В центре сюжета — санкт-петербургский сыщик Игорь Гром, который пытается остановить преступника по кличке Чумной Доктор: злодей, в костюм которого встроен огнемет, осуществляет самосуд над коррупционерами города.

27 июля в Москве состоялось официальное открытие магазина комиксов о Майоре Громе и других российских героях аналогичного жанра. Новинки комиксов будут появляться в магазине в день их непосредственного анонса. Bubble также представляет весь ассортимент издательства, который был создан за всё время его существования.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021