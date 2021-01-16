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Рисунок Эрже для обложки «Тинтина» продали за €3,2 млн

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Рисунок бельгийского художника Эрже (псевдоним Жоржа Проспера Реми) для обложки комикса «Голубой лотос» 1936 года про журналиста Тинтина был продан на аукционе Artcurial в Париже за рекордную для комиксов сумму в €3,2 млн. Об этом в субботу, 16 января, сообщает The Guardian.

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Рисунок выполнен с использованием туши, гуаши и акварели. Он предназначался для одноименной обложки его пятой книги «Тинтин», в которой мальчик-репортер отправляется в Китай, чтобы ликвидировать сеть по торговле опиумом. Издательство посчитало его слишком дорогим для массового производства, потому что в нем было слишком много цветов, и художник подарил его семилетнему сыну издателя Луи Кастермана Жану-Полю Кастерману. Для печати был создан другой вариант с черным драконом на красном фоне.

Рисунок пролежал в доме Кастерманов до 1981 года, когда Жан-Поль попросил Эрже его подписать.

Произведение искусства, выставленное на аукцион детьми Жан-Поля должно было привлечь ставки до €3 млн, и достигло €2 млн в течение нескольких секунд торгов.

Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда фанат из США купил за €2,6 млн оригинальные рисунки для форзацев всех книг про Тинтина, издававшихся с 1937 по 1958 годы.

В ноябре 2017 года редкий рисунок из комикса 1939 года под названием «Скипетр короля Оттокара», входящего в серию «Приключения Тинтина», был продан на аукционе в Париже за €505 тыс.

С 1929 по 1976 год Эрже выпустил 24 альбома с комиксами о Тинтине. Их перевели минимум на 70 языков, а тираж альбомов превысил 200 млн копий. Истории Эрже легли в основу многочисленных сериалов и фильмов. В 2011 году комиксы экранизировал режиссер Стивен Спилберг. Фильм вышел под названием «Приключения Тинтина: Тайна Единорога».

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