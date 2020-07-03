В Японии стал популярен комикс о советских женщинах в годы ВОВ

Подвиг советских женщин в годы Великой Отечественной неожиданно покорил сердца японцев, где стремительно набирает популярность комикс-манга «У войны не женское лицо», который основан на одноименном сборнике рассказов белорусской писательницы Светланы Алексиевич.

Комикс впервые появился на полках японских магазинов в апреле 2019 года, но сейчас стал настоящим дефицитом. Люди пытаются приобрести его даже с рук через интернет, пишет Пятый канал.

Объяснить такую популярность довольно легко: все тяготы войны, которые пришлось пережить советским женщинам, показаны в доступной и привычной для жителей Японии форме.

В мае сообщалось, что выход первого фильма по российскому комиксу «Майор Гром: Чумной Доктор» на широкие экраны запланирован на 2021 год. «Майор Гром» является популярной серией комиксов российского издательства Bubble Comics.