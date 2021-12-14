«Учителя, врачи и пожарные — это они Спайдермены»

Том Холланд для исполнения роли Спайдермена проходил специальный курс гимнастики, при виде которого Зендее становилось страшно. Накануне выхода в российский прокат блокбастера «Человек-паук: Нет пути домой» Холланд и его партнерша по фильму рассказали «Известиям» о своих впечатлениях от съемок, неудобстве костюма супергероя, приятных и ужасных монстрах и о главном качестве Спайдермена, которым может стать каждый.

«Вскакивал в пять утра чтобы «поработать» перед работой»

— Попробуйте вспомнить, как вы впервые посмотрели оригинальную трилогию «Человека-паука». Как это было? Там ведь появился Альфред Молина в роли доктора Отто Октавиуса…

— Том Холланд: Ой, да, конечно, я помню, как можно забыть! Там творилось полное безумие! Мне, например, больше всего понравилась та невероятная сцена, где происходит бой на макушке небоскреба. Ну запредельно же! Очень люблю те фильмы.

— Старые злодеи возвращаются: Зеленый гоблин, доктор Октавиус. Что вы думаете об их новом появлении в киносерии?

— Зендея: Ну, конечно, это круто! Не знаю, что я еще могу тут сказать, меня как-то до сих пор всё это не отпускает, я не могу поверить, что это всё наяву и что мне не снится.

Учителя, врачи и пожарные Том Холланд в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» Фото: СППР

Том Холланд: Точно, у меня тоже какие-то сомнения в том, что всё по-настоящему и что реально все эти персонажи теперь снова здесь.

Зендея: Ну да, понимаете, ты растешь на фильмах, их персонажи для тебя всё равно что члены твоей семьи, ты знаешь их и любишь. И вдруг ты понимаешь, что прямо сейчас ты внутри истории вместе с этими самыми героями. И это не один какой-то персонаж, их сразу много, к этому нужно как-то привыкнуть. Но я еще и вот о чем хочу сказать. Если мы обсуждаем первую трилогию, то ведь это не просто персонажи, а еще и большие артисты, которые их тогда воплотили. И вот теперь, спустя так много лет, эти же артисты, живые легенды, возвращаются на экран и вновь играют своих героев. Это так странно, волнительно, мы все, конечно, слегка нервничали, поняв, что нас ждет. И, пожалуй, еще сильнее, когда всё это происходило уже рядом с нами. К счастью, всё прошло очень хорошо, потому что огромные, жуткие, страшные монстры на экране в жизни невероятно милые, умные и приятные люди.

— Том, скажите, пожалуйста, какие упражнения нужно делать, чтобы сыграть Спайдермена? Ну или лучше покажите!

Том Холланд: А-а-а! Вы реально хотите, чтобы я вам показал свои упражнения?! (смеется). Нет, этого я сейчас сделать не могу, мне пришлось бы переодеться. У меня был довольно интенсивный курс гимнастики. Когда я был значительно моложе, я постоянно тренировался, действительно очень много, и это было еще связано с хореографией . Что касается конкретно этого фильма, то по большому счету от меня требовалось оставаться в своей обычной форме и не болеть. Ну и обязательно каждый день делать растяжку как следует.

Зендея: Не слушайте его! Он так впахивал у меня на глазах, что мне даже страшно становилось. Я бы так точно не смогла. Это было — ну, я даже не знаю, с чем сравнить. Этот парень вскакивал в пять утра или даже раньше — для чего? Чтобы «поработать» перед работой?! Не, ребята, это не для меня точно!

Том Холланд: Слушайте, ну честно, это самое лучшее, что я когда-либо сделал в своей жизни. Да, каждый день разминка, но это же классно! Это как выпить пять чашек кофе, только ты ничего не пьешь при этом! Это было весело!

Зендея: Если бы я хоть раз что-то подобное сделала, я бы просто померла сразу. Меня бы не стало. Если бы я сделала ворк-аут перед работой, работы бы не было. Я не смогла бы ничего сделать. Лежала бы и стонала просто.

Том Холланд: С другой стороны, у меня на телефон записано всё, что нам приходилось делать во время съемок, и все вот эти программы по подготовке. Так вот, я недавно попробовал это поделать сам — и не смог даже с половиной нагрузки справиться! Там было всё очень жестко, конечно!

Учителя, врачи и пожарные Том Холланд, Джейкоб Баталон и Зендея в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» Фото: СППР

«Его особенность в том, что он поступает правильно. Всегда»

— Скажите, а костюм Спайдермена удобный? Приятно его носить?

Том Холланд: Нет! Вообще не удобный! Ну и что? Зато он очень круто выглядит, особенно на камеру! Он словно сам рассказывает историю за тебя. Так что это низкая цена за тот результат, который в итоге получается.

Зендея: Да, выглядеть круто за копейки!

Том Холланд: Точно, полцены за то, чтобы выглядеть круто!

— Все мечтают стать Спайдерменом. Питер Паркер в параллельной вселенной работает кинокритиком, это точно. Какими качествами надо обладать, чтобы стать Спайдерменом?

Том Холланд: Я отвечаю себе на этот вопрос так: суперсила Спайдермена — это Питер Паркер. И это потому, что главное свойство Питера Паркера — смирение, скромность. Питер Паркер — он, понимаете ли, не способен совершить зло, и именно это делает его непобедимым. Да, у него есть сверхъестественные способности, у него невероятная реакция. Но его особенность в том, что он поступает правильно. Всегда. Видите, как всё просто? Получается, что любой, у кого есть такое качество, может стать Спайдерменом. Например, школьные учителя, которые бескорыстно после уроков остаются с детьми, чтобы помочь им справиться с уроками. Врачи и медсестры, которые буквально жертвуют свои жизни медицине, чтобы другие были здоровы и хорошо себя чувствовали. Сюда же я добавил бы пожарных. Ну, то есть люди, которые полностью отдают себя служению другим. Те, кто всегда на передовой, настоящие, подлинные герои. Учителя, врачи и пожарные — это они Спайдермены.

Учителя, врачи и пожарные Во время фотосессии для фильма «Человек-паук: Нет пути домой» Фото: Getty Images/WireImage/Karwai Tang

— Ну, и еще обязательно маленький вопрос со спойлером. Лично вы никогда не хотели стереть свои воспоминания? Какую часть своей жизни удалили бы безболезненно?

Зендея: Та-а-ак! Нам этот вопрос задают подозрительно часто, и мы слегка устали на него отвечать. Но раз уж вы всё равно спросили, а нам надо что-то сказать в ответ, то получайте. Мы с Томом оба солидарны в одном: если мы что-то и смогли для себя извлечь из работы над этой историей, из съемок в фильме, обсуждений, споров, проработки персонажей, то это как раз важный жизненный урок. Мы бы ни за что не стали связываться с такими штуками — стирать что бы то ни было из своей памяти. С тобой может приключаться что угодно, но надо найти в себе силы просто учиться на своем горьком опыте и перерастать его. Так что, если позволите, я при этом и останусь. Ничего не хочу стирать . Хочу жить с тем, что имею, и как-нибудь справляться с этим. Расти, учиться, думать, перерабатывать. Потому что важно помнить одно: только то, что с тобой происходит, делает тебя тем, кто ты есть. Если бы всего этого не случилось, вернее, так: если бы хоть чего-то из этого не случилось, меня бы тут вообще не было. Так что я не предам свое прошлое и свою память.

Том Холланд: Отлично сказано! Ну, а я бы, пожалуй, стер из своей памяти… Зендею!

Зендея: Что, прямо вот так? Стер бы меня?

Том Холланд: Да, просто чтобы никогда тебя не вспоминать (оба хохочут). Убрал бы из головы всё, что с тобой связано. Навсегда!