Слово моде: российский прокат возглавил «Дом Gucci»

Культовый режиссер и созвездие актеров помогли «Дому Gucci» Ридли Скотта выйти на первое место российского бокс-офиса. На второй позиции чарта оказалась анимационная лента «Большой красный пес Клиффорд», сборы ее премьерного уикенда — 69,4 млн рублей. Тройку лидеров замыкает старый знакомый — иронический триллер «Охотники за привидениями. Наследники». А вот новинка от культового Стивена Спилберга, мюзикл «Вестсайдская история», на грани провала — восьмое место в топ-10 ЕАИС с кассой 10 млн рублей.

Алчные красотки и большие псы

Криминальная драма с Леди Гагой и Адамом Драйвером «Дом Gucci» возглавляет отечественный прокат вторую неделю подряд, отодвинув на второй план красочный семейный релиз «Большой красный пес Клиффорд» — к стартовым 188,4 млн рублей в копилку «модного дома» добавились еще 149 млн рублей. Общие сборы (с предпродажами и днем премьеры) составили 414,4 млн рублей.

Как рассказала «Известиям» президент сети КАРО Ольга Зинякова, успех «Дома Gucci» связан с многими факторами.

— Это и созвездие актеров в касте, и культовый режиссер, и маркетинговая кампания. Фильм долго переносился, и интерес к нему всё это время подогревался. К тому же проект крайне популярен среди аудитории в TikTok, что служит дополнительным триггером продвижения, — отметила эксперт в беседе с «Известиями».

Ольга Зинякова также напомнила, что тема моды систематически собирает зрителей, что подтверждают документальные фильмы о моде — «Маржела», «Маккуин» и блокбастеры типа «Круэллы».

— Важным фактором успеха релиза стал сам Дом Gucci, события истории которого легли в основу картины. Драматическая и очень личная история Патриции Реджани привлекла зрителей, — добавила она.

Занявшего вторую строчку рейтинга и отработавшего 69,4 млн «Клиффорда» многие рецензенты сочли слишком наивным, зато зрители встретили релиз благосклонно.

По мнению Ольги Зиняковой, «Клиффорд» показал хорошие результаты — особенно если учесть, что «конкурировать приходится с «Энканто», а уже в грядущем уикенде в прокат выходит новый «Человек-паук», который замахнется на часть семейной аудитории».

Киану Ривз против Нагиева

Тройку лидеров замыкает продолжение полюбившейся зрителям с восьмидесятых киновселенной «Охотники за привидениями. Наследники» — на этот раз они заработали 59,8 млн рублей. На четвертом месте анимированная семейная сага с этническим колоритом «Энканто». История о клане волшебников Мадригаль, как и предсказывали аналитики, работает вдолгую — в свои третьи выходные она пополнила бюджет на 46,8 млн рублей, общие сборы достигли 286,9 млн.

В пятерку лидеров вошло показанное в формате превью продолжение культовой «Матрицы» с Киану Ривзом, Керри-Энн Мос, Кристиной Риччи и Джессикой Хенвик. «Матрица. Перевыпуск» заработала 16,4 млн рублей, оставив позади черную комедию нравов Петра Буслова «БУМЕРанг» с Дмитрием Нагиевым, и сурвайв-триллер Рената Давлетьярова «Летчик» — 16 и 13,5 млн рублей соответственно.

Полный провал

К числу финансовых неудач приходится отнести новинку четырежды оскароносного Стивена Спилберга — мюзикл «Вестсайдская история». Драма Ромео и Джульетты и противостояния двух преступных группировок Нью-Йорка, Акул и Джетов, от создателя «Челюстей», «Парка Юрского периода», «Индианы Джонса» в свои первые выходные собрал в мировом прокате всего $15 млн и 10,1 млн рублей в России, что для ленты с бюджетом больше $100 млн весьма плачевный результат.

По мнению Ольги Зиняковой, фильму не хватило промо, да и сам жанр киномюзикла в России не очень популярен.

— Однако имя Спилберга и исполнителя главной роли Энсела Элгорта привлекло в кинотеатры публику, а дальше может помочь сарафан, — заметила она, напомнив, что музыкальная драма «Вестсайдская история» — это ремейк мюзикла 1961 года.

Не сыграл и манифестный байопик о принцессе Диане и Виндзорах «Спенсер» от знаменитого чилийского режиссера Пабло Ларраин, автора фильмов о диктатуре Пиночета («Тони Манеро», «Нет»), — всего 8,7 млн рублей.

Как пояснила Ольга Зинякова, «Спенсер» был «довольно ожидаемым, но всё же нишевым релизом, и пока он работает в тени более громких и масштабных студийных картин».

Удачей, по мнению президента сети КАРО, стали 6,7 млн и десятая строчка топа комедии Ивана Кульнева «Честный развод» с Александром Робаком и Агатой Муцениеце.

— Для российского ромкома весьма уверенный результат, учитывая большое количество голливудских конкурентов в топе. Аудитория «Честного развода» несколько размылась из-за соседства с «Бумерангом», «Летчиком» и «Вестсайдской историей», — заключила Зинякова.

Посещаемость кинотеатров в минувший уикенд эксперт расценила как небольшое затишье перед взрывом. Она напомнила, что в следующие выходные нас ожидают новые «Человек-паук» и «Матрица», которые обязательно сделают кассу.