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Лауреаты без премий: победители Канн проваливаются в России

Почему главный бренд авторского кино не приносит денег прокатчикам
Фото: Планета Информ
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Лауреаты без премий: победители Канн проваливаются в России
2021-08-17 13:10:57">
2021-08-17 13:10:57
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Большинство авторских фильмов в России собрали в 2021-м всего лишь по несколько миллионов рублей в прокате, узнали «Известия». В этом году почти все победители главного мирового кинофестиваля для нашей страны закуплены, но даже у них не много шансов на впечатляющую кассу. Среди потенциальных хитов — возможно, «Аннетт» и «Купе номер 6», а остальным, включая лауреата «Золотой пальмовой ветви», придется серьезно побороться за зрительские деньги.

Под музыку Sparks

Фильм «Аннетт» Леоса Каракса, открывший Каннский МКФ и взявший приз за режиссуру, первым из лауреатов этого года вышел в российский прокат — это случилось 12 августа — и установил рекорд. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», он продемонстрировал лучшие предпродажи среди всех фильмов для избирательной публики в крупных городах после локдауна: 730 тыс. рублей — больше, чем у «Отца» (665 тыс.) и «Земли кочевников» (444 тыс.). Эксперты прогнозировали не менее 10 млн рублей за первый уикенд. Но получилось чуть меньше 6 млн.

Источники «Известий» в отрасли сообщили, что за права на прокат «Аннетт» борьбы между российскими дистрибуторами не возникло, потому что ценник был невероятным. Никто не хотел платить «сумму с большим количеством нулей», учитывая риски, поэтому эксперты уверены, что для группы компаний Planeta Inform, выпустившей «Аннетт», этот релиз — скорее имиджевый и сильно убыточный, а не коммерческий.

Результат проката мог быть и выше, если бы эта картина со звездами мирового уровня стартовала осенью, но ждать было нельзя.

Лауреаты без премий
Кадр из фильма «Аннетт»

Кадр из фильма «Аннетт»

Фото: Планета Информ

— Мы запланировали релиз именно на 12 августа в связи с тем, что в конце месяца «Аннетт» выходит на Amazon Prime, — объяснил «Известиям» генеральный директор Planeta Inform Дмитрий Литвинов. — Сейчас у фильма нет прямых жанровых конкурентов, зато есть позитивный пиар после Канн. Прогнозы мы опустим, но, исходя из росписи, надеемся, что лента соберет не меньше, чем фильмы-аналоги.

Дмитрий Литвинов отметил, что основные акценты в продвижении «Аннетт» делаются на приз в Каннах и на то, что Адам Драйвер и Марион Котийяр сыграли здесь «свои лучшие роли».

Также мы обращаем внимание на тот факт, что история, рассказанная в картине, перекликается с личной историей Леоса Каракса и его русской жены Екатерины Голубевой, — подчеркнул кинопрокатчик.

Президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова рассказала «Известиям», что на премьерный показ фильма в «Октябре» все билеты были раскуплены уже к 20 июля.

Лауреаты без премий
Премьера фильма «Аннетт» на Каннском кинофестивале

Премьера фильма «Аннетт» на Каннском кинофестивале

Фото: Global Look Press/dpa/Stefanie Rex

В России с авторским кино и его посещаемостью — полный порядок, — заявила специалист. — Российские картины в Каннах достигают абсолютно заслуженного успеха, поэтому, когда у нас в прокате появляются фильмы с Каннского МКФ, мы рассчитываем на хорошие цифры. В проекте «КАРО.Арт» после локдауна фестивальное кино было и остается одним из приоритетных направлений, и поклонники голосуют за него рублем.

Битвы «Титанов»

Однако статистика 2021 года свидетельствует о том, что это «голосование» — не такое уж активное. У Planeta Inform ни один авторский фильм в этом году не собрал в России больше 6 млн рублей. У компании «Русский репортаж», которая будет выпускать «Память» Апичатпонга Вирасетакуна (приз жюри Каннского фестиваля), — больше 2 млн рублей (не считая суперуспешного релиза «Отец» — 102 млн). У «Парадиза» лучший кассовый результат по авторскому кино в этом году — чуть больше 5 млн рублей, а компания при этом планирует 30 сентября выпустить победителя Канн — комедийный боди-хоррор «Титан».

«Титану» придется нелегко. Режиссера Жюлию Дюкурно в России знают даже не все синефилы, ее прошлая картина «Сырое» у нас не выходила. Суперзвезд в фильме нет. Подать фильм просто как хоррор не получится — он слишком нестандартный и ироничный, хотя ранние шедевры Дэвида Кроненберга, от которых отталкивается Дюкурно, у нас известны и любимы.

— Мы уверены, что «Титан» способен очень достойно показать себя в прокате среди более избирательной публики — и не только, — сказал «Известиям» программный директор «Парадиза» Ваагн Нерсесян. — Все мы уже сейчас видим, какую шумиху фильм создал вокруг себя, забрав «Золотую пальмовую ветвь». Немалую роль в этом сыграл и сам жанр фильма, его стиль, тематика. Зритель любит провокации, смелое кино. И наша компания такое кино тоже любит, мы с ним работаем уже более 30 лет.

Лауреаты без премий
Кадр из фильма «Титан»

Кадр из фильма «Титан»

Фото: Парадиз

Эксперт подтвердил, что по авторскому кино пандемия ударила особенно сильно и многие зрители за последние полтора года начали привыкать к просмотру премьерных фильмов дома.

— Однако даже в нынешней ситуации искушенный зритель продолжает ходить в кино на арт, — отметил Ваагн Нерсесян. — И некоторые картины в этом году показали, что такого зрителя можно привлечь в кинозалы.

Нестандартная «Память»

Драма «Память» в каком-то смысле находится в более выгодном положении — благодаря участию в проекте Тильды Суинтон, что вообще-то нехарактерно для Вирасетакуна, ранее снимавшего в Таиланде только местных артистов. В 2010 году его «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» победил в Каннах, но в России не смог собрать даже 1 млн рублей. Ничего удивительного, что следующие работы тайского режиссера до нашего проката вообще не добирались. Но вот «Память» в конце октября может привлечь даже аудиторию, которая ранее обходила этого автора стороной. Хотя фанатам Тильды Суинтон будет очень непривычно видеть свою любимицу в кино такого рода.

— Мы будем делать какие-то спецпоказы-ивенты, работать с кинокритиками, с представлением фильма и его обсуждением, — рассказал «Известиям» директор по кинопрокату «Русского репортажа» Роман Дорофеев. — На мой взгляд, «Память» нуждается в дополнительных разъяснениях. Есть вероятность, что люди пойдут на Суинтон, так что с ней, как и с режиссером, достигнута договоренность об участии в сессиях вопросов и ответов по видеосвязи.

Лауреаты без премий
Кадр из фильма «Память»

Кадр из фильма «Память»

Фото: Русский Репортаж

Эксперт признал, что работы с релизом нужно будет много, в том числе организационной. Но он убежден, что эти усилия будут вознаграждены: лучше один раз собрать полный зал «Октября» на премьере, чем три недели показывать фильм в условном 11-м зале того же «Октября» с посещаемостью 3–4 зрителя на сеанс. Правда, отмечает Роман Дорофеев, эта логика иногда доводит переговоры с площадками до абсурда: некоторые кинотеатры соглашаются ставить фильм только при условии, что российская премьера картины пройдет именно у них. Другие варианты спецпоказов даже не рассматриваются, что, на взгляд эксперта, вызвано неверием в потенциал релиза: словно бы его хватит только на один раз.

Предварительная оценка сборов «Памяти» пока находится в пределах 5 млн рублей, хотя это зависит от многих факторов. Кроме того, бывает успех, который никто не может предсказать, как это случилось с драмой «Отец», собравшей отличную кассу авторским фильмом и вообще самым успешным релизом за всю историю «Русского репортажа».

В непоследнем вагоне

Наибольшие шансы на высокие сборы в России и у драмеди «Купе номер 6» Юхо Куосманена (Гран-при жюри). Выпускает картину российский офис Sony, который в этом году успешно «прокатал» не только «Родных» (489 млн) и «Девятаева» (316 млн), но и совершенно авторский «Северный ветер» Ренаты Литвиновой (80 млн). Один из продюсеров картины, Сергей Сельянов, уверен, что «Купе» перешагнет отметку в 100 млн.

Лауреаты без премий
Кадр из фильма «Купе номер 6»

Кадр из фильма «Купе номер 6»

Фото: СППР

— С такими проектами работать приятно: фильм получился, и даже до приза в Каннах это было понятно, — поделился он с «Известиями». — Тем более что этот фильм не очень типичен для фестиваля. Понятно, что он, как и многие даже более зрительские фильмы сегодня, должен будет работать длинным прокатом, а не окупиться за первый уикенд. Это хорошая история, она — про нас. В главной мужской роли — Юра Борисов, которого широкий зритель любит, он — «свой». У нас будет спецпоказ на «Кинотавре», а потом мы с Sony будем детально обсуждать стратегию продвижения. Предстоит решить, на какую аудиторию целиться и как подавать этот фильм.

Заветная ветвь

Все эксперты отмечают, что наличие каннского приза и просто присутствие в каннской программе не гарантирует успеха фильму. Хотя победитель 2019 года «Паразиты» заработал 109 млн — и это самый успешный обладатель «Золотой пальмовой ветви» в истории российского проката. Но лауреат 2018-го «Магазинные воришки» взял всего 7 млн, до этого «Квадрат» — 11 млн, еще раньше «Я, Дэниел Блэйк» от классика Кена Лоуча — лишь 2,5 млн. «Дипан» в 2015-м добрался только до 400 тыс. рублей. Долгое время самым кассовым «веточником» было «Древо жизни»: 72 млн рублей в России и СНГ.

Куда более важные факторы для прокатного потенциала — имя режиссера, наличие звезд в фильме и жанр. Поэтому ясно, что не получившие наград от жюри «Французский вестник», «Искушение» и «Всё прошло хорошо», скорее всего, соберут больше, чем фильмы-призеры, о которых говорилось выше. Но всё же у них всех на постере будет бренд Канн — символическая веточка, столь драгоценная для кинематографистов.

Чисто статистически конкурс Канн больше покупается для российского проката, чем фильмы с фестивалей Венеции и Берлина. Не менее половины каннских релизов выходят на экраны в России, а у «конкурентов» — обычно не больше трети, а то и меньше. Уже в этом году мы увидим такие каннские ленты, как «Сядь за руль моей машины», «Суперзвезда» (она же — «Франция» и «Франс»), «Париж, 13-й округ», в сентябре Sony выпускает «Петровых в гриппе». На февраль 2022-го запланированы «Герой» и «История моей жены». Обязательно появятся в кино «Колено Ахед», «Нитрам», «Остров Бергмана», «Три этажа», «День флага» и «Худший человек на свете». И это не говоря о фильмах других, не относящихся к основной, программ каннского МКФ. Так, «Дело» Алексея Германа-младшего и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко — потенциальные хиты, равно как и «Найти Анну Франк» Ари Фольмана и The Velvet Underground Тодда Хейнса (последняя выйдет на Apple TV).

Лауреаты без премий
Кадр из фильма «Французский вестник»

Кадр из фильма «Французский вестник»

Фото: Дисней Студиос

Зритель может даже не знать о каннском прошлом фильма, но для дистрибуторов участие картины в фестивале — сигнал, что ее надо брать. И, конечно, добиваться, чтобы она принесла больше 5–10 млн, ставших в этом году почти недосягаемой планкой для большинства авторских фильмов в России.

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