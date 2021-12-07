Жестокая мода: прокат возглавил «Дом Gucci» Ридли Скотта

Не успела сойти с экранов «Последняя дуэль», как патриарх пышных исторических реконструкций порадовал публику новым релизом — доходчивая притча о жажде наживы, губящей даже самое коммерциализированное высокое искусство — моду — стала безусловным лидером проката. На втором месте прямое продолжение знаменитой дилогии 80-х «Охотники за привидениями: Наследники», он собрал 101,8 млн рублей.

Гуччи против приведений

История о корыстной красавице и наивном наследнике модной империи показала впечатляющий старт уже на предпродажах. Новый фильм Ридли Скотта, показанный в формате превью, собрал более 11,47 млн рублей, что превосходит показатели таких релизов, как «Джентельмены», «Богемская рапсодия и «Ford против Ferrari». В свой премьерный уикенд комедийный триллер с итальянским акцентом заработал 187 млн рублей.

Как рассказала «Известиям» президент сети «КАРО» Ольга Зинякова, «Дом Gucci» — один из самых ожидаемых релизов этого года по многим причинам.

— Главная, конечно, каст. Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето — лица знакомые и уважаемые среди российских зрителей. После успеха фильма «Звезда родилась» Леди Гага обрела особую популярность не только как певица, но и как актриса, — отметила Ольга Зинякова.

Она добавила, что режиссёр картины Ридли Скотт «установил высокую планку зрительских ожиданий — его картины давно обрели репутацию «must see». Помимо этого, у фильма была мощнейшая промо-кампания, как офлайн, так и в соцсетях.

На втором месте оказался комедийный фантастический триллер Джейсона Райтмана «Охотники за приведениями», он собрал 101, 9 млн рублей.

Как пояснила Ольга Зинякова, «Охотники за приведениями» — это бренд, известный не одному поколению, ведь первые фильмы о борьбе с призраками выходили в восьмидесятых.

— Сейчас они стали классикой, и спустя 30 лет новая история все так же интересна аудитории. «Охотники за привидениями: Наследники» — это свежий взгляд на так полюбившуюся зрителями всех возрастов киновселенную, что и позволило привлечь как подростков, так и зрителей 35+, — пояснила эксперт.

Зрителей привлекает отменный юмор и каст. «Среди исполнителей главных ролей — кумир молодёжи Финн Вулфард, а также любимцы поколения постарше — Билл Мюррей и Сигурни Уивер», добавила президент КАРО.

Тройку лидеров замыкает диснеевская приключенческая семейная сага «Энканто» — в свой второй уикенд она собрала 78 млн рублей. Общие сборы истории про клан волшебников Мадригаль достигли 228 млн.

По мнению Ольги Зиняковой, этот семейный релиз успешно удерживает лидерские позиции.

— «Энканто» будет работать вдолгую, пока ему на смену не придут новые крупные истории для семейной аудитории, — рассуждает она. — Например, новый «Человек-Паук», на которого зрители активно покупают билеты уже сейчас, хотя релиз запланирован на 15 декабря.

Художники падали из окна

Четвертую строчку бокс-офиса и 35 млн рублей получила черная комедия Петра Буслова «БУМЕРанг» — гротескная притча с «братковским» колоритом и стилистическими заимствованиями у Гая Ричи и Квентина Тарантино о противостоянии бедности с изможденно-пропитым, но человеческим лицом и бездушного мира богатых. Владелец сети аптек с криминальным прошлым по имени Эдик (Дмитрий Нагиев) отправляется на свидание к блондинке в черном белье и чулках, но в самый решительный момент его сбивает с толку пролетающая за окном фигура. Оказывается, сбросившийся с крыши премиальной высотки безработный художник приземлился на новенькое BMW незадачливого ловеласа, этот полет «папаша Дорсет» оценил в кругленькую сумму — человек чудом выжил, а машина испорчена.

По данным Ольги Зиняковой, «БУМЕРанг» от режиссёра «Бумера» метил преимущественно в мужскую аудиторию, и при помощи широкой маркетинговой кампании ему удалось достичь цели.

— Российские комедии перед Новым годом пользуются популярностью, «Честный развод» с Агатой Муцениеце и «Здравствуй, Дедушка Мороз» с Виктором Логиновым привлекут любителей комедийных историй на следующем уикенде, — отметила специалист.

На пятой позиции с кассой в 29,8 млн рублей оказался триллер «Летчик» Рената Давлетьярова. Новый релиз вписывается в оформившийся в военном кино тренд на внезапную одержимость самолетами — летом гремел «Девятаев» Бекмамбетова, в прокате и на десятой позиции топа остается байопик «Небо» Игоря Копылова, впереди нас ждут «Крылья над Берлином» Константина Буслова и «Воздух» Германа-младшего.

Шестую строчку с кассой в 17, 6 млн получил спин-офф популярного детского анимационного сериала нулевых «Большой красный пёс Клиффорд» Уолта Беккера о дружбе школьницы Эмми и трехметровой красной собаки.

Ольга Зинякова уточнила, «фильм демонстрируется с 4 декабря в формате превью, и показывает вполне впечатляющие результаты». Она добавила, что работу релиза в прокате можно будет оценить после 9 декабря, и скорее всего, «Красный пес» выйдет в лидеры, ведь семейная аудитория является драйвером проката в праздничную пору.