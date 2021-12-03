Картина времени: главные кинопремьеры недели

Прошлое в разных измерениях — от трагедии клана Гуччи до франшизы про охотников за привидениями, от раненых военных летчиков в 1941 году до споров о сталинских репрессиях и стукачах по дороге на семейные могилы. Новинки проката в этот уикенд не отличаются оптимизмом, но развлекательные релизы всё же есть. «Известия» выбрали, что посмотреть в кино в выходные.

«Дом Gucci»

Режиссер: Ридли Скотт. В ролях: Адам Драйвер, Леди Гага, Аль Пачино, Джаред Лето, Джереми Айронс, Джек Хьюстон, Сальма Хайек

Ридли Скотт определенно решил сделать эту осень своей. Не успела сойти с экрана «Последняя дуэль», выдающееся полотно о нравах эпохи рыцарей, сквайров и родовых замков со сквозняками, как Скотт выпускает долгожданный и скандальный «Дом Gucci». В центре сюжета — история долгих и бурных отношений Маурицио Гуччи, внука основателя империи моды, и его жены Патриции, выскочки, по меркам Гуччи, дочери хозяина маленькой фирмы грузоперевозок . Начинается всё как история Золушки: едва умеющая читать бездельница Патриция (Леди Гага) знакомится на вечеринке со студентом-юристом Маурицио (Адам Драйвер) . Узнав фамилию парня, девушка (Драйвер и Гага играют двадцатилетних, что требует привыкания) решает во что бы то ни стало превратиться в хозяйку бренда Gucci. Для этого понадобится несколько афер при участии Маурицио , который поначалу кажется совсем лопухом и бессребреником, но постепенно матереет и входит во вкус. Героев окружают другие члены семьи Гуччи. Отец Маурицио Родольфо (Джереми Айронс) — одинокий эстет и мизантроп. Дядя Альдо (Аль Пачино) — ловкий предприниматель. Его сын Паоло (Джаред Лето) — амбициозный, но бездарный дизайнер.

После фильма остается сложное ощущение, которое очень точно сформулировал побывавший на премьере Том Форд. Он в 1990-е годы работал креативным директором Gucci, и как персонаж он тоже присутствует в картине. Так вот, Форд не понял, драма перед ним или фарс, но ему справедливо кажется, что история рассказана трагическая, а форма для этого выбрана легкомысленная — но не настолько, чтобы картина стала комедией . Великолепна Леди Гага в образе эдакой Бэкки Шарп, совершенно неузнаваем Джаред Лето, брутален и полон сюрпризов Адам Драйвер, а Аль Пачино просто обаятелен сверх меры, как и всегда.

«Охотники за привидениями: Наследники»

Режиссер: Джейсон Райтман. В ролях: Кэрри Кун, Пол Радд, Финн Вулфхард, Маккенна Грейс, Логан Ким

Нельзя сказать, чтобы третью часть «Охотников за привидениями» сильно ждали. Попытка Пола Фига сделать «перезапуск» в 2016 году, сделав охотников женщинами, провалилась с таким треском, что доверие к бренду оказалось сильно подорвано. С другой стороны, внушало надежду то, что за постановку «Наследников» взялся лично Джейсон Райтман, сын Айвена Райтмана, который сделал первые два фильма. Притом Джейсон и сам очень яркий профессионал, у него несколько номинаций на «Оскар» и один полученный «Золотой глобус», среди его фильмов — «Джуно», «Мне бы в небо», «Бедная богатая девочка» и «День труда».

Но проблема как раз в том, что младший Райтман слишком бережно подошел к наследию старшего. Когда больше всего боишься не навредить, получается обычно не очень хорошо, по крайней мере в искусстве: оно всё же требует дерзновения. Джейсон же великолепно попал в интонацию и сделал просто очень приятное кино о внуках Игона Спенглера, которые в наше время нашли его вещи, включая автомобиль «ЭКТО-1», а там уже и призраки пошли . Это прекрасно, но, например, в «Очень странных делах», откуда в «Охотников» пришел актер Финн Вулфхард, стилизация под 1980-е становилась точкой отсчета, а здесь она — конечная остановка. Что не мешает получить максимальное удовольствие от встречи со старым реквизитом и несколькими любимыми персонажами .

«Летчик»

Режиссер: Ренат Давлетьяров. В ролях: Петр Федоров, Анна Пескова, Павел Осадчий, Максим Емельянов

Это не фильм по мотивам «Повести о настоящем человеке» , настаивают авторы картины, и главного героя зовут не Маресьев и не Мересьев, а Комлев. Вымышленный персонаж, собирательный образ для воплощения подвига советских летчиков во время войны . Может, и зря, потому что реальные истории всегда эффектнее придуманных, особенно те, что касаются войны.

Но это выбор Давлетьярова, который этот фильм сделал практически как сиквел своей же военной драмы «А зори здесь тихие…» , ремейк картины Станислава Ростоцкого, который в российских кинотеатрах посмотрел миллион зрителей. В то же время «Летчик» — и ответ знаменитому «Выжившему», только там протагонистом движет месть, а здесь — любовь к оставшейся в тылу женщине . Отсюда и иная интонация. Раненый и замерзший Комлев после падения своего самолета Ил должен пролезть сквозь снежные леса, опасаясь волков и нацистов. Петр Федоров сделал всё, чтобы вдохнуть жизнь в эту историю. Дальше решит аудитория.

«На близком расстоянии»

Режиссер: Григорий Добрыгин. В ролях: Ксения Раппопорт, Нурбол Кайратбек

Российское кино часто упрекают в неспособности описывать настоящее, в нежелании высказываться на актуальные темы и говорить о реальных, узнаваемых людях, о наших современниках. Но каким-то образом, например, в 99% российских фильмов, выпущенных в конце 2021 года, а снятых в прошлом и этом году, никто, например, не носит маски, не соблюдает дистанцию и не говорит про QR-коды. В общем, понятно, что авторы не хотят делать нечто сиюминутное, считая пандемию чем-то исключительно сегодняшним, временным, и всё же от этого несовпадения не по себе так же, как зрителям хрущевской эпохи сталинское кино казалось несколько чужеродным.

Добрыгин же старается быть прогрессивным. В его дебюте Sheena667 впервые в российском кино было рассказано о феномене вебкама, а герои «На близком расстоянии» сидят на карантине . Их двое: актриса и блогерша Инга (Ксения Раппопорт) и гастарбайтер-курьер (Нурбол Кайратбек), потерявший сознание у ее двери и ставший на время ее соседом по квартире . Инга делает сториз о том, как она заботится о бедняге, а он слушает на телефоне музыку, ест «от пуза» и позволяет зарабатывать на себе лайки. Пожалуй, эту историю можно было бы уложить в формат короткого метра, но за соответствие сегодняшнему дню можно простить и не такое.

«День мертвых»

Режиссер: Виктор Рыжаков. В ролях: Агриппина Стеклова, Александр Паль

Один из самых влиятельных людей в мире российского театра Виктор Рыжаков дебютировал в кино только сейчас, уже на седьмом десятке. Худрук «Современника», он ставил спектакли в «Практике», МХТ, театре Фоменко, «Сатириконе», БДТ, Театре Наций и других. Лауреат многочисленных российских и зарубежных театральных премий. Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Школы-студии МХАТ. Все эти регалии стоит упомянуть, чтобы стало понятно: первый фильм такого человека не может быть просто рассказанной историей, это неизбежно манифест, программное заявление.