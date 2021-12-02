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«Свиная кровь на площадке — это полный бред»

Режиссер Петр Буслов — о том, как снять эффектный фильм, разбить вдребезги дорогое авто и заманить на съемки звезду
Фото: Регина Генделева
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«Свиная кровь на площадке — это полный бред»
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2021-12-01 11:16:09
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В современном мире зрителю слишком часто подают уже готовое блюдо — порой, даже пережеванное за него, говорит Петр Буслов. Режиссер знает, какую кровь проливает в кино Тарантино (и с удовольствием проливает сам), чем покорить Галину Польских, что можно подсмотреть у Дмитрия Нагиева и кому передать привет из лихих 1990-х. Об этом и не только он рассказал «Известиям» накануне премьеры его картины «Бумеранг», которая выходит в прокат 2 декабря.

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«Название «Бумер» я придумал в 2001 году»

— Ваш суперуспешный боевик «Бумер» стал символом переломного времени страны и российского кинематографа. Комедия «Бумеранг» — некий привет из прошлого? Почему вы не придумали иное название?

— А зачем? Мне хотелось зафиксировать связь с моими предыдущими фильмами. Наверное, мало кто знает, что название «Бумер» я придумал в 2001 году. До этого автомобиль немецкой марки назывался «биммер», как по всему миру, так и у нас в стране. Мне хотелось проследить эту трансформацию с 20-летним разрывом «Бумера» — в «Бумеранг». Это поколенческое кино, оно в легком, жанровом ироничном, философском ключе рассказывает об изменении общества, страны, героев в течение последних 20 лет. Так, в фильме одним из героев стал шикарный автомобиль моей любимой марки. Только на этот раз это не брутальный седан бизнес-класса, а роскошное спортивное купе.

Свиная кровь на площадке
Кадр фильма «Бумеранг»

Кадр из фильма «Бумеранг»

Фото: Actober Films

А вообще в название заложен глубокий смысл. Всё в жизни возвращается, как бумеранг — и хорошее, и плохое. Вот такой посыл.

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— Автомобиль вы и на этот раз не пощадили. Неужели разбили машину, которая стоит, как квартира в Москве?

— Ну, конечно, разбили. Вдребезги! Без этого эффекта бы не было. По сюжету это разбивание во благо, ведь машина спасает человека.

Но у нас пострадал всего один автомобиль, а на «Джеймсе Бонде» их разбили бы минимум десять.

— В фильме вы собрали самых топовых артистов — Нагиева, Сычёва, Трибунцева, Мадянова. Даже звезда советского кино, народная артистка России Галина Польских сыграла одну из ролей. Как вы уговорили ее?

Когда я пригласил Галину Александровну на небольшую роль в «Бумеранге», она, к моей большой радости, с удовольствием откликнулась. Оказалось, ей очень нравятся мои фильмы. А приехав на съемки, она еще и увидела, что на площадке каждый день творческий праздник. Это нас еще больше сблизило.

Свиная кровь на площадке
Актриса Галина Польских на съемочной площадке фильма «Бумеранг»

Актриса Галина Польских на съемочной площадке фильма «Бумеранг»

Фото: Вадим Фортунин

— А зачем вам на площадке праздник?

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— Потому что я очень люблю актеров. Для меня важно, чтобы они приезжали ко мне с хорошим настроением и работали с душой. Тогда и результат получается.

Кстати, зрители и сами могут составить представление о творческой обстановке на площадке. Я смонтировал веселые моменты и киноляпы и вставил в конец фильма, под финальный барабан. Пусть посмеются над тем же, над чем и мы во время монтажа. Такой бонус для зрителя.

«Сопереживать Нагиеву»

— Неужели у вас не было проблем с кастингом?

— Заполучить востребованных артистов всегда сложно. С Тимофеем Трибунцевым мы дружим со съемок «Домашнего ареста». Дмитрий Нагиев — невероятно востребованный актер, всегда хотел с ним поработать. И если говорить о сложностях, то были они в том, как состыковать их актерские графики. Ведь они играют двух главных героев. А совместить Дмитрия и Тимофея при их занятости крайне тяжело. Поэтому и съемочный период долго «плавал».

Свиная кровь на площадке
Актер Тимофей Трибунцев на съемочной площадке фильма «Бумеранг»

Актер Тимофей Трибунцев на съемочной площадке фильма «Бумеранг»

Фото: Вадим Фортунин

— Говорят, что фильм снимался года три.

— Да, верно, но если быть точным, то вся работа над фильмом велась более трех лет. Это съемочный период, постпродакшн, создание саундтрека и многие другие этапы. Хорошее кино требует времени.

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— В карьере Дмитрия Нагиева было «Чистилище» и «Непрощенный». Однако ни военная драма, ни трагедия не смогли побороть стереотипное отношение к нему. У вас он тоже в привычном амплуа богатого негодяя, но первое впечатление ошибочно. Вы заинтересовали актера трансформацией героя?

Перед Дмитрием стояла очень сложная задача. По его словам, он никогда подобное не играл. А то, что отношение к герою меняется и ему хочется сопереживать, так это очень важно. Взаимодействие с экранным героем — это то, чего лишен зритель в современном мире. Ему часто уже дают готовое блюдо, которое за него даже прожевали.

У Дмитрия Нагиева сложный путь в профессии. Непросто к нему пришла слава и известность. Думаю, он проделал над собой огромную работу, чтобы стать звездой.

— Лавры Нагиева многим не дают спокойно спать. Вот и вы решили примерить их на себя, появившись в фильме в роли лысого телеведущего. Фамилию придумали ему Бусслер...

Свиная кровь на площадке
Кадр фильма «Бумеранг»

Кадр из фильма «Бумеранг»

Фото: Actober Films

— Я спокойно отношусь к лаврам. Смешная история была. Мой Федор Бусслер — безумный телеведущий, собирательный образ импульсивных и экстравагантных ведущих ток-шоу. Он возник очень просто: сначала одна телезвезда, затем другая, потом третья отказались от моего предложения сыграть в этом эпизоде, и в последний момент пришлось выходить самому.

— Мастер-класс не пришлось брать у Нагиева?

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— Я столько времени провожу с ним на съемках, что уже научился чему-то, а он у меня что-то подсмотрел. Получилось здорово.

«Кровью в кадре брызгал я»

— Хоть это комедия, совсем без крови вам не удалось обойтись. А нельзя было снять, чтобы в комедии никто не умирал?

— Совсем без крови не получилось. Герой должен был пожертвовать чем-то дорогим и потерял близкого друга. Без этого история не сложилась бы. Жанр диктует свои условия.

А кровью в кадре брызгал я. Лил ее с удовольствием. Не переживайте, она ненастоящая. Кстати, бутафорская кровь бывает разная. Есть та, которая должна попадать на губы актера. И если она будет вязкая или неприятная на вкус, он не сможет играть. А жидкая кровь нужна для стен. Она лучше стекает по ним. Специальную кровь готовят и для одежды.

— На уроках биологии говорили, что кровь бывает только артериальной и венозной.

— Правильно. Она еще и на цвет отличается. От жанра картины зависит, использовать в кадре темную или алую кровь.

Свиная кровь на площадке
Режиссер Пётр Буслов во время съемок фильма «Бумеранг»

Режиссер Петр Буслов во время съемок фильма «Бумеранг»

Фото: Вадим Фортунин

— Вы рассказываете о своих съемках, как Тарантино.

— А я и двигал в сторону Квентина. И в одной из сцен передал ему привет. Кстати, Тарантино использует яркую кровь. Но тоже ненастоящую.

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Когда мне рассказывают о том, что какие-то режиссеры за материалом ездят на бойню, в это я не верю. Свиная кровь на площадке — полный бред. Создавая по сценарию бойню, мы в кадре даже туши использовали бутафорские, а не с мясокомбината. Во-первых, они очень дорогие. Во-вторых, настоящее мясо тоже недешево, но одновременно возникает вопрос: как его сохранять и куда девать после съемок?

— Как куда? Собрать группу на шашлык!

— Даже они столько не съедят.

— Вы готовы к критике и хайпу в свой адрес?

— Конечно. Весь хайп только из зависти. Хотите — критикуйте. Давайте!

— Нагиев Дмитрий — гарант кассы? Был ли расчет на его медийность, когда вы приглашали его?

— Вы будто бы работаете в отделе продвижения в прокатной компании! Дима Нагиев не стопроцентный гарант сборов. Да и вообще нет таких гарантов, на которых железно клюнул бы зритель. Ведь когда режиссер и продюсер приглашают звезду, хотят, чтобы фильм получился. И не надо путать зрительский успех и коммерческий. Это две разные вещи. Иногда они совпадают, тогда это удача.

Свиная кровь на площадке
Кадр фильма «Бумеранг»

Кадр из фильма «Бумеранг»

Фото: Actober Films

— Думаете?

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— Ну конечно. Картина может прозвучать, у звезд потрясающие роли, а фильм по каким-то причинам не собирает кассу. И такие истории бывали.

Успех зависит от грамотно проведенной рекламной кампании, от того, как донести до зрителя информацию о премьере. Немаловажен и объем вложенных средств. А случается так, что зрителю не зашло, он был увлечен чем-то другим. И все старания создателей кино будут напрасны. Продвижение картины — серьезный механизм. И это абсолютно не связано с тем, хороший фильм, плохой или средний.

— Просчитать невозможно?

— Можно попытаться. Что все и делают. И выдают это за окончательный результат.

«Времена очень тяжелые и даже опасные»

— Уже сейчас предрекают большой успех вашей картине в прокате.

— Здорово. Хочу для своей картины успешной прокатной судьбы. Мне кажется, она этого достойна.

— Говорят, вы с легкостью соберете миллиард при затратах около 200 миллионов.

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— Хороший прогноз. Ждем. Дай бог, чтобы фильм собрал!

— Вы сомневаетесь, что у «Бумеранга» есть шанс стать миллиардером?

— Стимул есть, картина для этого и сделана. Но все-таки фильмы с рекордными сборами добились впечатляющих результатов до коронавируса. Сейчас кинотеатры могут принять лишь 50% зрителей. Люди отучились ходить в кино. В пандемийное время в залах по пять человек.

— А может, они за время карантина приучились смотреть кино на онлайн-платформах?

— Безусловно, это случилось. Но всё же кино по-прежнему делается для больших экранов. Я бы хотел, чтобы мою картину смотрели в кинотеатрах.

Платформы — это очень хорошая история для второй жизни фильма. Раньше после премьерного проката картина чаще всего оказывалась на полке, про нее все забывали. В лучшем случае удавалось продать на телеканалы. А сейчас фанаты всегда могут посмотреть в интернете. Здорово. Кстати, не каждая платформа покроет затраты на создание многомиллионного полнометражного кино. В основном их продукт — сериалы. За счет количества серий они имеют возможность вернуть вложенные деньги.

Свиная кровь на площадке
Режиссер Пётр Буслов и актер Тимофеей Трибунцев(слева направа)

Режиссер Петр Буслов и актер Тимофеей Трибунцев (слева направо)

Фото: Вадим Фортунин

— Каким вы видите будущее киноиндустрии? Добил ее коронавирус или она выздоравливает?

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— Пока все пребывают в каком-то замешательстве. Кинотеатры в убытках, прокатчики — тоже. Времена очень тяжелые и даже опасные. Я, например, в пандемию несколько месяцев не мог попасть на студию. Остановилось не только производство, но и постпродакшн.

А после вынужденной стагнации нас ждет интересная история. Большое количество готовых фильмов будут расталкивать друг друга локтями в прокате. Нам предстоит наблюдать ситуацию шторма в бухте. Огромное количество разных кораблей — больших, военных, рыболовецких, туристических, лайнеров и маленьких суденышек — будет болтать. Они все могут друг о друга побиться, и кто-то пойдет на дно. И это уже происходит.

— Вы тоже попадете в эту болтанку?

— Конечно, мы уже бьемся бортами. И вместе с моими продюсерами Еленой Север, Таней Стацман и нашим дистрибутором — компанией «КАРОпрокат» — в подзорную трубу выискивали подходящее окно для проката. Нас уже ждут более 1700 кинотеатров. Пусть зритель сам выберет себе корабль по душе. Больших релизов рядом не боимся. И мечтаем, чтобы поскорее кинотеатры открыли на 100%.

Справка «Известий»

Петр Буслов учился на режиссерском факультете ВГИКа в мастерской Карена Шахназарова и Вадима Абдрашитова. В 2003 году вышел фильм «Бумер», его режиссерский дебют. В 2011-м режиссер снял картину «Высоцкий. Спасибо, что живой». Награжден кинопремией «Ника» за сериал «Домашний арест».

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