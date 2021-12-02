«Свиная кровь на площадке — это полный бред»

В современном мире зрителю слишком часто подают уже готовое блюдо — порой, даже пережеванное за него, говорит Петр Буслов . Режиссер знает, какую кровь проливает в кино Тарантино (и с удовольствием проливает сам), чем покорить Галину Польских, что можно подсмотреть у Дмитрия Нагиева и кому передать привет из лихих 1990-х. Об этом и не только он рассказал «Известиям» накануне премьеры его картины «Бумеранг», которая выходит в прокат 2 декабря.

«Название «Бумер» я придумал в 2001 году»

— Ваш суперуспешный боевик «Бумер» стал символом переломного времени страны и российского кинематографа. Комедия «Бумеранг» — некий привет из прошлого? Почему вы не придумали иное название?

— А зачем? Мне хотелось зафиксировать связь с моими предыдущими фильмами. Наверное, мало кто знает, что название «Бумер» я придумал в 2001 году. До этого автомобиль немецкой марки назывался «биммер», как по всему миру, так и у нас в стране. Мне хотелось проследить эту трансформацию с 20-летним разрывом «Бумера» — в «Бумеранг». Это поколенческое кино, оно в легком, жанровом ироничном, философском ключе рассказывает об изменении общества , страны, героев в течение последних 20 лет. Так, в фильме одним из героев стал шикарный автомобиль моей любимой марки. Только на этот раз это не брутальный седан бизнес-класса, а роскошное спортивное купе.

Свиная кровь на площадке Кадр из фильма «Бумеранг» Фото: Actober Films

А вообще в название заложен глубокий смысл. Всё в жизни возвращается, как бумеранг — и хорошее, и плохое. Вот такой посыл .

— Автомобиль вы и на этот раз не пощадили. Неужели разбили машину, которая стоит, как квартира в Москве?

— Ну, конечно, разбили. Вдребезги! Без этого эффекта бы не было. По сюжету это разбивание во благо, ведь машина спасает человека.

Но у нас пострадал всего один автомобиль, а на «Джеймсе Бонде» их разбили бы минимум десять.

— В фильме вы собрали самых топовых артистов — Нагиева, Сычёва, Трибунцева, Мадянова. Даже звезда советского кино, народная артистка России Галина Польских сыграла одну из ролей. Как вы уговорили ее?

— Когда я пригласил Галину Александровну на небольшую роль в «Бумеранге», она, к моей большой радости, с удовольствием откликнулась. Оказалось, ей очень нравятся мои фильмы. А приехав на съемки, она еще и увидела, что на площадке каждый день творческий праздник. Это нас еще больше сблизило.

Свиная кровь на площадке Актриса Галина Польских на съемочной площадке фильма «Бумеранг» Фото: Вадим Фортунин

— А зачем вам на площадке праздник?

— Потому что я очень люблю актеров. Для меня важно, чтобы они приезжали ко мне с хорошим настроением и работали с душой. Тогда и результат получается.

Кстати, зрители и сами могут составить представление о творческой обстановке на площадке. Я смонтировал веселые моменты и киноляпы и вставил в конец фильма, под финальный барабан. Пусть посмеются над тем же, над чем и мы во время монтажа . Такой бонус для зрителя.

«Сопереживать Нагиеву»

— Неужели у вас не было проблем с кастингом?

— Заполучить востребованных артистов всегда сложно. С Тимофеем Трибунцевым мы дружим со съемок «Домашнего ареста». Дмитрий Нагиев — невероятно востребованный актер, всегда хотел с ним поработать . И если говорить о сложностях, то были они в том, как состыковать их актерские графики. Ведь они играют двух главных героев. А совместить Дмитрия и Тимофея при их занятости крайне тяжело. Поэтому и съемочный период долго «плавал».

Свиная кровь на площадке Актер Тимофей Трибунцев на съемочной площадке фильма «Бумеранг» Фото: Вадим Фортунин

— Говорят, что фильм снимался года три.

— Да, верно, но если быть точным, то вся работа над фильмом велась более трех лет. Это съемочный период, постпродакшн, создание саундтрека и многие другие этапы. Хорошее кино требует времени.

— В карьере Дмитрия Нагиева было «Чистилище» и «Непрощенный». Однако ни военная драма, ни трагедия не смогли побороть стереотипное отношение к нему. У вас он тоже в привычном амплуа богатого негодяя, но первое впечатление ошибочно. Вы заинтересовали актера трансформацией героя?

— Перед Дмитрием стояла очень сложная задача. По его словам, он никогда подобное не играл. А то, что отношение к герою меняется и ему хочется сопереживать, так это очень важно. Взаимодействие с экранным героем — это то, чего лишен зритель в современном мире. Ему часто уже дают готовое блюдо, которое за него даже прожевали.

У Дмитрия Нагиева сложный путь в профессии. Непросто к нему пришла слава и известность. Думаю, он проделал над собой огромную работу, чтобы стать звездой.

— Лавры Нагиева многим не дают спокойно спать. Вот и вы решили примерить их на себя, появившись в фильме в роли лысого телеведущего. Фамилию придумали ему Бусслер...

Свиная кровь на площадке Кадр из фильма «Бумеранг» Фото: Actober Films

— Я спокойно отношусь к лаврам. Смешная история была. Мой Федор Бусслер — безумный телеведущий, собирательный образ импульсивных и экстравагантных ведущих ток-шоу. Он возник очень просто: сначала одна телезвезда, затем другая, потом третья отказались от моего предложения сыграть в этом эпизоде, и в последний момент пришлось выходить самому.

— Мастер-класс не пришлось брать у Нагиева?

— Я столько времени провожу с ним на съемках, что уже научился чему-то, а он у меня что-то подсмотрел. Получилось здорово.

«Кровью в кадре брызгал я»

— Хоть это комедия, совсем без крови вам не удалось обойтись. А нельзя было снять, чтобы в комедии никто не умирал?

— Совсем без крови не получилось. Герой должен был пожертвовать чем-то дорогим и потерял близкого друга. Без этого история не сложилась бы. Жанр диктует свои условия.

А кровью в кадре брызгал я. Лил ее с удовольствием. Не переживайте, она ненастоящая. Кстати, бутафорская кровь бывает разная. Есть та, которая должна попадать на губы актера. И если она будет вязкая или неприятная на вкус, он не сможет играть. А жидкая кровь нужна для стен. Она лучше стекает по ним. Специальную кровь готовят и для одежды.

— На уроках биологии говорили, что кровь бывает только артериальной и венозной.

— Правильно. Она еще и на цвет отличается. От жанра картины зависит, использовать в кадре темную или алую кровь.

Свиная кровь на площадке Режиссер Петр Буслов во время съемок фильма «Бумеранг» Фото: Вадим Фортунин

— Вы рассказываете о своих съемках, как Тарантино.

— А я и двигал в сторону Квентина. И в одной из сцен передал ему привет. Кстати, Тарантино использует яркую кровь. Но тоже ненастоящую.

Когда мне рассказывают о том, что какие-то режиссеры за материалом ездят на бойню, в это я не верю. Свиная кровь на площадке — полный бред. Создавая по сценарию бойню, мы в кадре даже туши использовали бутафорские, а не с мясокомбината. Во-первых, они очень дорогие. Во-вторых, настоящее мясо тоже недешево, но одновременно возникает вопрос: как его сохранять и куда девать после съемок?

— Как куда? Собрать группу на шашлык!

— Даже они столько не съедят.

— Вы готовы к критике и хайпу в свой адрес?

— Конечно. Весь хайп только из зависти. Хотите — критикуйте. Давайте!

— Нагиев Дмитрий — гарант кассы? Был ли расчет на его медийность, когда вы приглашали его?

— Вы будто бы работаете в отделе продвижения в прокатной компании! Дима Нагиев не стопроцентный гарант сборов. Да и вообще нет таких гарантов, на которых железно клюнул бы зритель. Ведь когда режиссер и продюсер приглашают звезду, хотят, чтобы фильм получился. И не надо путать зрительский успех и коммерческий. Это две разные вещи. Иногда они совпадают, тогда это удача.

Свиная кровь на площадке Кадр из фильма «Бумеранг» Фото: Actober Films

— Думаете?

— Ну конечно. Картина может прозвучать, у звезд потрясающие роли, а фильм по каким-то причинам не собирает кассу. И такие истории бывали.

Успех зависит от грамотно проведенной рекламной кампании, от того, как донести до зрителя информацию о премьере. Немаловажен и объем вложенных средств. А случается так, что зрителю не зашло, он был увлечен чем-то другим. И все старания создателей кино будут напрасны. Продвижение картины — серьезный механизм. И это абсолютно не связано с тем, хороший фильм, плохой или средний.

— Просчитать невозможно?

— Можно попытаться. Что все и делают. И выдают это за окончательный результат.

«Времена очень тяжелые и даже опасные»

— Уже сейчас предрекают большой успех вашей картине в прокате.

— Здорово. Хочу для своей картины успешной прокатной судьбы. Мне кажется, она этого достойна.

— Говорят, вы с легкостью соберете миллиард при затратах около 200 миллионов.

— Хороший прогноз. Ждем. Дай бог, чтобы фильм собрал!

— Вы сомневаетесь, что у «Бумеранга» есть шанс стать миллиардером?

— Стимул есть, картина для этого и сделана. Но все-таки фильмы с рекордными сборами добились впечатляющих результатов до коронавируса. Сейчас кинотеатры могут принять лишь 50% зрителей. Люди отучились ходить в кино. В пандемийное время в залах по пять человек.

— А может, они за время карантина приучились смотреть кино на онлайн-платформах?

— Безусловно, это случилось. Но всё же кино по-прежнему делается для больших экранов. Я бы хотел, чтобы мою картину смотрели в кинотеатрах.

Платформы — это очень хорошая история для второй жизни фильма. Раньше после премьерного проката картина чаще всего оказывалась на полке, про нее все забывали. В лучшем случае удавалось продать на телеканалы. А сейчас фанаты всегда могут посмотреть в интернете. Здорово. Кстати, не каждая платформа покроет затраты на создание многомиллионного полнометражного кино. В основном их продукт — сериалы. За счет количества серий они имеют возможность вернуть вложенные деньги.

Свиная кровь на площадке Режиссер Петр Буслов и актер Тимофеей Трибунцев (слева направо) Фото: Вадим Фортунин

— Каким вы видите будущее киноиндустрии? Добил ее коронавирус или она выздоравливает?

— Пока все пребывают в каком-то замешательстве. Кинотеатры в убытках, прокатчики — тоже. Времена очень тяжелые и даже опасные. Я, например, в пандемию несколько месяцев не мог попасть на студию. Остановилось не только производство, но и постпродакшн.

А после вынужденной стагнации нас ждет интересная история. Большое количество готовых фильмов будут расталкивать друг друга локтями в прокате. Нам предстоит наблюдать ситуацию шторма в бухте. Огромное количество разных кораблей — больших, военных, рыболовецких, туристических, лайнеров и маленьких суденышек — будет болтать. Они все могут друг о друга побиться, и кто-то пойдет на дно. И это уже происходит.

— Вы тоже попадете в эту болтанку?

— Конечно, мы уже бьемся бортами. И вместе с моими продюсерами Еленой Север, Таней Стацман и нашим дистрибутором — компанией «КАРОпрокат» — в подзорную трубу выискивали подходящее окно для проката. Нас уже ждут более 1700 кинотеатров. Пусть зритель сам выберет себе корабль по душе. Больших релизов рядом не боимся. И мечтаем, чтобы поскорее кинотеатры открыли на 100%.