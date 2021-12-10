«Геральт превратился в любящего отца-защитника»

Шоураннер сериала «Ведьмак», одного из главных брендов Netflix, Лорен Шмидт Хиссрих раскрыла «Известиям» тайны нового сезона . С 10 декабря он доступен на сервисе, правда, журналистам дали частично ознакомиться с ним до премьеры. Так, сценарист и продюсер рассказала «Известиям», как 400 участников съемочной группы могли работать во время локдауна , насколько сузилась география проекта и кто привнес в сериал исландские пейзажи. А также объяснила, почему Геральт стал говорить больше и куда подевался легендарный хит Лютика из прошлого сезона .

О бардовской песне

— Давайте сразу с главного вопроса: почему мы не слышим музыкальной темы Лютика во втором сезоне? «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» — это же суперхит, мы так долго ждали!

— То есть вы ждали еще одного, нового суперхита, правильно (смеется)? Действительно, та песня была запредельно популярна, на нее ведь сделан, наверное, миллион ремиксов и каверов . Я многие из них слышала, между прочим, и российские тоже. И это, конечно, очень здорово, обожаю ту песню. Ну что я могу сказать. Не волнуйтесь, в этом сезоне Лютик припас для вас несколько свежих хитов и с удовольствием их исполнит . Думаю, они вас не разочаруют.

Но вы ведь спрашиваете про старые песни, а они здесь звучали бы не совсем уместно. Дело в том, что Лютик изменился с того момента, как мы с ним расстались в первом сезоне. Теперь он несколько иной персонаж . Да и вообще вся история приобрела несколько иную тональность. Лютик в первом сезоне просто очень хочет быть знаменитым. Он потому и привязывается к Геральту, что рядом с ним может найти материал для множества новых песен и они сделают его известным. Но во втором сезоне Лютик эмоционально совсем иной человек. И песни у него стали более, что ли, личными. Появляются темы отношений , чувств. Мне его новые вирши кажутся великолепными, потому что они раскрывают этого героя с новой стороны. Невозможно предсказать, станет ли какая-то из его новых песен таким же суперхитом, как та из первого, но я за каждую из них болею . Мне кажется, они заслуживают популярности.

Фото: Getty Images/Amanda Edwards Лорен Шмидт Хиссрих

— А теперь серьезно: как вообще чувствуешь себя, когда в разгар пандемии снимаешь такой проект? Ведь у вас из-за этого были остановки.

— Что тут таить, было, мягко говоря, непросто. Когда работаешь над телевизионными проектами, тебе надо научиться постоянно приспосабливаться к новым обстоятельствам. Ну, например, ты не можешь контролировать погоду. Не можешь управлять животными и детьми. Это уравнение с очень большим количеством неизвестных. Постепенно привыкаешь к таким вещам и другим сюрпризам. Но здесь мы столкнулись с угрозой, которой ранее не могли себе представить. Так что мы понятия не имели, как к ней можно (и можно ли) приспособиться .

И вот представьте, идут съемки второго сезона, три недели проработали, началась четвертая. А у нас план на пять месяцев. И у нас на площадке — первый позитивный тест на ковид. Ну и вы знаете, в каком состоянии весь мир в тот момент пребывал. В общем, мы сразу свернули съемки, мгновенно. И следующие пять месяцев мы, скажем так, задавали себе самые разные вопросы. Начиная с того, когда мы продолжим , и заканчивая тем, сможем ли мы до этого все дожить. Сначала думали, что съемки возобновятся через пару недель. Потом этих недель становилось всё больше. Иногда казалось, что мы никогда не сможем закончить второй сезон. Вдруг никогда люди себя уже не будут чувствовать в безопасности, не смогут работать вместе?

Потом мы постепенно смогли организовать возобновление съемок, но и здесь нас ждали трудности. Никогда прежде мы не работали в таких условиях и не были к ним готовы. Нужно было, чтобы всё было стопроцентно безопасно. В се в масках, везде санитайзеры, социальная дистанция, всё бесплатно для всех , кто работает на проекте. Всё хорошо, но как снимать, например, сцены вечеринок, где в кадре несколько актеров? Это же вроде нарушение всех норм. Съемочная группа порядка 400 человек — как их всех ежедневно тестировать, чтобы не допустить заражения? Как изолировать друг от друга людей максимально? Ведь понятно же, что кто-то обязательно заболеет, и как сделать так, чтобы он даже при этом не сумел никого заразить? Мы же не можем потом заново набирать команду и актеров! На нас вдруг свалился миллион новых проблем в придачу к старым, и все они требовали немедленных решений. А ведь были еще и творческие проблемы! Например, мы не могли выехать из Великобритании .

Геральт превратился Кадр из сериала «Ведьмак» Фото: Netflix

— Так, секунду, вы всё сняли в Соединенном Королевстве?!

— Не поверите! Первый сезон снимался в пяти странах, на второй планы были еще более обширные. Пришлось всё отменить . И нам пришлось снимать ледяные горные вершины в разгар лета в наших павильонах. Когда вы будете смотреть второй сезон, вы даже не подумаете и не поймете, насколько трудно было его сделать. Но мне кажется, что он получился очень красивым и масштабным. Нет такого, чтобы всё в нем кричало: «Я сделан в эпоху пандемии!»

Широка Британия родная

— Но есть некоторые пейзажи, которые точно не английские!

— Вы правы. Дело в том, что наш специалист по визуальным эффектам — исландец. И как только началась пандемия, он уехал на родину. Ну вот он там для нас и снял кое-какие виды с коптера . А мы потом их к зеленому экрану подклеили. Но всё же почти всё остальное было снято у нас в студии или на натуре, где-нибудь в лесах. Мы съездили, например, в Йоркшир, но ненадолго, потому что там тоже локдаун.

Геральт превратился Кадр из сериала «Ведьмак» Фото: Netflix

— Теперь всё это позади, второй сезон вот-вот начнет доминировать на экранах всей планеты, и самое время спросить: что самое трудное в адаптации романов Сапковского?

— Мне в этом вопросе больше всего нравится ваша уверенность в том, что «Ведьмак» покорит мир. Это прямо здорово (смеется)! Второй сезон основан на книге «Кровь эльфов», это первый полноценный роман саги о Ведьмаке. В этой книге есть целый ряд драгоценных образов, связанных с персонажами. Линии Геральта и Цири наконец-то объединились, теперь это такая история «отца» и «дочери». Цири тренируется, мечтая тоже стать ведьмачкой . Трисс и Йеннифэр участвуют в ее воспитании. В общем, великолепный сюжет. Но его было недостаточно, чтобы наполнить все эпизоды сезона. Поэтому нам пришлось сильно поднапрячься, чтобы добавить к этому и новый сюжет, чтобы всё было стремительно и непредсказуемо . И чтобы было много экшена. Трудно было, но мне нравится результат. Второй сезон похож на локомотив, он очень быстрый, стремительный, мчится со страшной скоростью. Мне кажется, фанаты романов будут очень удивлены, когда обнаружат, сколько всего мы туда «упаковали» .

— Второй сезон существенно мрачнее первого. Это с чем связано?

— Это неизбежно, потому что вся общая история во втором сезоне не слишком-то веселая. Ведь общее ее направление — это рассказ о принцессе, которую все мечтают использовать в своих целях , все за ней охотятся. Кто-то хочет жениться на ней, а кто-то — убить. Все чего-то своего хотят. Мы видели, что дело принимает такой оборот, и постарались найти в сюжете места, где можно вынырнуть, вздохнуть, посмеяться. Нам в этом сильно помог Лютик, ему досталась сильная линия. Он этому сериалу очень добавляет веселья. Геральт тоже нам в помощь — за счет черного юмора и сарказма. Есть еще ряд новых персонажей, которые тоже добавляют забавных моментов. Всё это нужно для баланса.

Геральт превратился Кадр из сериала «Ведьмак» Фото: Netflix

— Вы обсуждали с Генри Кавиллом эволюцию его героя, Геральта? Как объясняли ее?

— Вы в точку попали, у нас с ним эти обсуждения шли бесконечно! Мы сделали первый сезон, у него был невероятный успех, но Геральту нужно было измениться , и довольно сильно. Как и всем персонажам, впрочем. Генри настаивал на том, что его герой должен говорить больше , и мы долго прорабатывали его диалоги с разными персонажами. А тут для этого был и объективный повод: раньше он путешествовал один, а теперь Цири стала его постоянной спутницей . Ему важно, чтобы Цири доверяла ему, значит, и он должен открыться ей. И стать более уязвимым. И вот молчаливый воин Ведьмак у нас на глазах превращается в любящего отца-защитника. А это огромная перемена, вы всё это увидите!