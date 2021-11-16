Красота спасет кассу: лидером уикенда стал комикс-блокбастер «Вечные»

Три позиции из пяти в топе кассовых лидеров по-прежнему принадлежат семейным релизам. Так, на втором месте чарта расположился мультипликационный спин-офф «Кощей. Начало» (27,4 млн руб), на третьем «Неисправимый Рон» (17 млн руб), на пятом «Семейка Аддамс. Горящий тур» — 11, 7 млн. Посещаемость российских кинотеатров при этом была в 1,5 раза ниже, чем в уикенд перед нерабочими днями.

Только для взрослых

Ожидаемый, красочный, с блестящим актерским составом (суперлюдей играют Анджелина Джоли и Сальма Хайек) комикс-боевик Хлои Чжао разочаровал поклонников «Мстителей» некоторой монотонностью и предсказуемостью. За минувший уикенд «Вечные» собрали 184 млн рублей. Сюжет о команде наделенных суперспособностями инопланетян, сражающихся с гигантскими каракатицами, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика» показал лучшую среднюю заполняемость в первой десятке — 15 человек на сеанс, даже несмотря на высокий возрастной рейтинг 18+, которого раньше у проектов киновселенной Marvel в отечественном прокате не было. Всего же на счету релиза уже более 270 млн рублей за полную прокатную неделю, так как выпустили релиз еще в понедельник, сразу после нерабочих дней.

Второй лучшей новинкой недели стал российский «аэрофобный» триллер Александра Бабаева «Ряд 19». История о красивых женщинах и ребенке (в ролях Светлана Иванова и Екатерина Вилкова), претерпевающих злоключения в салоне ночного самолета, за четыре дня проката заняла седьмую позицию в топе и положила в копилку 8,8 млн рублей. Почти столько же заработал другой отечественный релиз — авантюрная комедия «Друг на продажу» со звездой «Реальных пацанов» Антоном Богдановым: восьмое место и 8,5 млн рублей. Как отмечают аналитики «Бюллетеня кинопрокатчика», этот результат явно ниже ожиданий как дистрибьютора, так и кинотеатров. Обе картины смогли привлечь на свои сеансы в среднем по 6 человек, что стало худшим результатом рейтинга.

По мнению президента сети кинотеатров «КАРО» Ольги Зиняковой, таким образом дают о себе знать последствия локдауна, тем более что в некоторых регионах до сих пор продолжают действовать ограничения, значительно сдерживающие трафик.

— Ожидаемо занявшие лидерскую позицию «Вечные» продолжат собирать кассу на длинной дистанции, — выразила надежду эксперт в беседе с «Известиями».

Что же касается попадания в чарт отечественного арт-мейнстрима, то обе ленты обязаны успеху жанром и кастом, считает Зинякова.

— «Ряд 19» — качественный отечественный триллер со Светланой Ивановой и Екатериной Вилковой, привлёкший всех любителей хорроров и триллеров. Комедийный проект «Друг на продажу» завоевал внимание аудитории жанром и народным кастом, в котором Вадим Галыгин, Мирослава Карпович, Антон Богданов, Валерия Дергилева и другие российские звёзды, — подчеркнула президент «КАРО».

Семья и кулинария

Неоправившимся после локдауна рынком по-прежнему правит семейная аудитория: на второй, третьей и пятой позициях вольготно расположились стародавние знакомцы – холдоверы. Так, второй лидер проката, мультипликационный полный метр «Кощей. Начало», пополнил бюджет своих создателей на 27,4 млн, а «бронзовый призер» «Неисправимый Рон» заработал 17,6 млн. Четвертое место и 16 млн получил «несемейный» боевик «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом и Леа Сейду, потеснив на пятое место «Семейку Аддамс. Горящий тур» и став самым кассовым фильмом о похождениях Джеймса Бонда в нашем прокате. Сейчас на его счету примерно 790 млн рублей. Шестую позицию с кассой в 10,6 млн удерживает непотоплямый «Веном-2», давно преодолевший 2 млрд.

По наблюдению Ольги Зиняковой, мультфильм о четырех волшебницах из Мышкина и о молодости Кощея завоевал рынок благодаря регионам.

— Этот семейный релиз успел стартовать до нерабочих дней, отнявших у индустрии одни из самых крупных рынков — Москву и Санкт-Петербург, и вышел в лидеры благодаря регионам, — отметила она.

Десятку лучших замкнула еще одна новинка, датско-шведская гастрономическая мелодрама Кристофера Боэ «Вкус жизни» со звездой «Игры престолов» Николаем Костером-Вальдау, едва преодолевшая рубеж сборов в 3 млн.

Как отмечает Ольга Зинякова, «Вкус жизни» ворвался в десятку благодаря позиционированию — фильм сделала команда хита «Еще по одной», столь популярного в России.

Неплохие результаты показала новая картина культового режиссера Апитчатпонга Вирасетакуна «Память» (1,9 млн), завоевавшая 19-е место. Как отмечает Ольга Зинякова, лента, получившая приз жюри самого авторитетного мирового смотра — Каннского фестиваля — побила предпродажи даже победителя Канн «Титана». Артхаусному проекту очень помогла не только заслуженная репутация благодаря призам и авторитетному касту, но и ограниченный прокат, подчеркнувший эксклюзивность релиза.