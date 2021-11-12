«Вечные» «Мстители»: в прокат выходит только один блокбастер

Анджелина Джоли теперь официально «Вечная», звезда «Игры престолов» пытается дотянуться до звезды Мишлен, Светлана Иванова явно ошиблась рейсом. Фаворит уикенда бесспорен — зрители явно соскучились по комикс-блокбастерам. В тени новинки рискуют остаться и драма с Николаем Костер-Вальдау, и русский хоррор . А зря. «Известия» рассказывают о лучшем среди нового.

«Вечные»

Режиссер: Хлоя Чжао

В ролях: Джемма Чан, Ричард Мэдден, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон

Марвеловский блокбастер от режиссера «Земли кочевников» — более интригующего слогана не придумать. Участие Хлои Чжао, которая больше всего любит непрофессиональных актеров, микробюджеты, документальный стиль и скупые краски пожухлой травы Среднего Запада — всё это стало важнейшей приманкой в промо фильма «Вечные», нового витка франшизы о «Мстителях» и других супергероях вселенной Marvel.

Результат многих смутил. Для фанатов «Мстителей» в новом трехчасовом фильме слишком мало действия и плоских шуток, поклонникам артхауса будет не очень интересно заигрывание авторов фильма с историей и мифологией человечества, которое, оказывается, всегда было тесно связано с биографиями 10 антропоморфных инопланетян . «Чужих» невозможно отличить от обычных людей — просто они практически бессмертны и посланы на Землю не столько курировать развитие нашей цивилизации, сколько защищать ее от других инопланетян, чудовищ-девиантов. Вечные периодически нарушают принцип невмешательства: Гильгамеш тусуется с вавилонянами, Фина у греков превращается в Афину, а самый сильный Вечный изображен в мифе об Икаре. Битву с Таносом Вечные проигнорировали, но теперь пришел и их черед вступить в грандиозный бой.

В фильме присутствуют два явно программных для Marvel момента: постельная сцена, вызывающая по меркам всё более асексуальной «вселенной» «Мстителей» и иже с ними, и поцелуй двух мужчин в кадре. Всё остальное — довольно увлекательное, несмотря на продолжительность, фэнтези, куда более внятное и открытое зрителю-новичку, чем те же «Мстители», где с точки зрения не-адепта на экране творится невразумительная мешанина с десятками похожих друг на друга героев в силиконовых костюмах.

«Вкус жизни»

Режиссер: Кристоффер Боэ

В ролях: Катрин Розенталь, Николай Костер-Вальдау, Флора Аугуста, Чарли Густафссон, Аугуст Винкель, Николас Бро

Оазис человечности в эпоху громокипящих блокбастеров — датская премьера со звездой «Игры престолов» Николаем Костер-Вальдау. Как часто бывает с хорошим арт-мейнстримом, жанр определить трудно — что-то среднее между драмой и мелодрамой, и хотя драмы тут, конечно, больше, это кино оставляет светлое ощущение.

Режиссера Кристоффера Боэ почти 20 лет назад назвали на Каннском кинофестивале лучшим дебютантом — его первая полнометражка «Реконструкция» получила «Золотую камеру». И он до сих пор остается в обойме самых интересных датских постановщиков, однако его новая картина прошла мимо больших фестивальных киносмотров и рискует затеряться в общем потоке негромких и «неаттракционных» релизов. Что, конечно, чудовищно несправедливо.

Вечные Фото: Zentropa

Несправедливо обходится судьба и с героями фильма. Костер-Вальдау играет успешного шеф-повара Карстена, который всегда между семьей и работой выбирал второе. И вот ему выпадает долгожданный шанс выбиться в высшую лигу — совсем скоро в его ресторан нагрянет эксперт Мишлен. А в это время за его спиной разворачивается нешуточная драма . Жена Мэгги (Катрин Розенталь) случайно перехватывает записку, адресованную Карстену, где анонимный доброжелатель рассказывает о старой и благополучно забытой интрижке Мэгги. Чувство вины запускает цепочку событий, которые должны окончательно расставить точки над i: имеет ли их некогда счастливый брак будущее или вот он — подходящий повод всё проговорить и разойтись уже всем по своим дорожкам.

«Ряд 19»

Режиссер: Александр Бабаев

В ролях: Светлана Иванова, Вольфганг Черни, Марта Кесслер, Екатерина Вилкова, Анатолий Кот, Виталия Корниенко

На этой неделе выходят два российских релиза, прямо противоположных по эмоциональному заряду. Первый, а именно авантюрная комедия «Друг на продажу» с Антоном Богдановым («Реальные пацаны»), постарается зрителя насмешить. А вот второй — напугать до чертиков. «Ряд 19» — это первый российский опыт в популярном «аэрофобном» поджанре фильма ужасов, где всё действие разворачивается в салоне самолета.

В титрах — целых семь (!) сценаристов, в ведущих ролях, что не так часто бывает в хорроре, звезды первой величины: Светлана Иванова и Екатерина Вилкова. Поставил фильм дебютант Александр Бабаев, зато среди продюсеров — опытные и знакомые имена, в частности Джаник Файзиев («Турецкий гамбит»).

Молодая женщина-врач Катя (Светлана Иванова) летит со своей шестилетней дочерью (Марта Кесслер) ночным рейсом, который едва не отменили из-за страшной непогоды. Но гром и молнии за иллюминатором далеко не главная проблема — это лишь аккомпанемент страшных и мистических событий, которые произойдут в полупустом салоне. Девочка необъяснимым образом потеряется в полете, а Катю начнут мучить флешбэки из детства. Давным-давно она уже пережила мучительный ночной перелет, после которого чудом осталась жива. Похоже, спустя годы забытый кошмар решил вернуться вновь. Создатели фильма обещают, что «Ряд 19» станет первой картиной в хоррор-трилогии.

«Естественный свет»

Режиссер: Денеш Надь

В ролях: Ференц Сабо, Ласло Байко, Тамаш Гарбач, Гюла Франция, Эрно Штуль, Силадьи Гюла, Марекс Лапескис

Один из главных фестивальных хитов сезона — лауреат «Серебряного медведя» Берлинале за лучшую режиссуру. И потенциально один из самых спорных фильмов года. Как минимум на родине автора, режиссера Денеша Надя, ведь картина рассказывает о крайне неудобном и даже, наверное, забытом эпизоде из истории Второй мировой войны. А именно — о венгерской оккупации советских территорий. Еще до выхода в прокат некоторые соотечественники уже успели обвинить Надя в очернении истории и отсутствии патриотизма — просто за сам факт обращения именно к этим событиям. В действительности, как и любая хорошая антивоенная драма, «Естественный свет» полон гуманизма и выше политики.

Главный герой — капрал Шеметка (Ференц Сабо). Вместе со своим отрядом он механически прочесывает оккупированные территории в поисках советских партизан. Постепенно вместе с персонажами сюжет картины вязнет в болотах и грязи, бессмысленность присутствия лишает воли и зрителя, и героев — остается только наблюдать. Формально сценарий основан на романе классика Пала Завады, но режиссер взял из книги лишь события трех дней.

Еще важная деталь — в кадре можно увидеть только непрофессиональных артистов. Эти характерные лица режиссер-перфекционист несколько лет искал по деревням, чтобы снизить дистанцию и придать картинке максимальную степень реализма.

«Страшные истории для рассказа незнакомцам»

Режиссеры: Карл Дженсен, Райан Генри Джонстон, Райан Кьолберг и др.

В ролях: Том Сандовал, Шарлотта Лилт, Мишель Палермо, Майкл Альварез, Итан Дрю, Джейсон Уичерт

Название недвусмысленно намекает на недавний продюсерский проект Гильермо дель Торо — хоррор «Страшные рассказы для рассказа в темноте», но то лишь уловка дистрибьютора. Этот релиз никакого отношения к франшизе не имеет, а совершенно самостоятельный альманах страшилок, немного запоздавший к Хеллоуину.

В оригинале фильм называется просто — Scare Us («Напугай нас»). Отсылка к дель Торо точно передает атмосферу новинки — родственник оказался хоть и самозванцем, но близким по духу и крови. И хотя в титрах нет известных имен ни среди постановщиков, ни среди артистов, это кино вполне подходит для того, чтобы фанат жанра мог скоротать вечер.