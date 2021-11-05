В «Памяти» кино: в офлайн-прокате лишь две новинки

Том Хэнкс делает себе друга, Идрис Эльба держит в страхе Дикий Запад, Тильда Суинтон пытается уснуть. В период нерабочих дней половина кинотеатров закрылась, поэтому все большие релизы сдвинулись на другие даты, а в прокат выходят всего две новинки. Зато много громких и разнообразных премьер приготовили онлайн-кинотеатры — вестерн, фэнтези, фантастику. «Известия» рассказывают о лучшем среди нового.

«Финч»

В «Памяти» кино Amblin Partners

Режиссер: Мигель Сапочник

В ролях: Том Хэнкс, Калеб Лэндри Джонс, Лора Каннингэм, Мари Уэйдженман, Оскар Авила

Самая долгожданная онлайн-премьера выходных — хотя бы по сочетанию компонентов. Апокалиптическая фантастика, да еще с роботом. В главной роли — Том Хэнкс, который играет редко, но метко. Наконец, режиссер — Мигель Сапочник, постановщик лучших эпизодов легендарного сериала «Игра престолов». Причем это всего лишь второй его полный метр. Дебютировал в кино он культовым боевиком «Потрошители» с Джудом Лоу, и было это аж 11 лет назад. Что до «Финча», фильм на самом деле был снят еще несколькими годами ранее для широкого экрана, но тоже стал жертвой пандемии, несколько раз менял дату релиза и наконец обрел дом на стриминг-платформе.

По сюжету из-за мощной солнечной вспышки произошла глобальная катастрофа. Большинство населения Земли погибло. Главный герой, изобретатель по имени Финч (Хэнкс), оказался в числе счастливчиков — он догадался вовремя запереться в бункере и выжил . Однако и он смертельно болен, поэтому создает робота — друга и помощника, который должен скрасить ему последние дни и может позаботиться после смерти Финча о его любимой собаке. Но спокойная старость откладывается. Обстоятельства заставляют изобретателя покинуть убежище и отправиться в путешествие по вымершей планете. Робот и пес, естественно, идут с ним. И тут планета оказалась не настолько безлюдной, как ожидалось.

Где смотреть: Apple TV+

«Тем больнее падать»

Режиссер: Джеймс Сэмюэл

В ролях: Чейз В. Диллон, ДеВанда Уайз, Хулио Седильо, Джонатан Мэйджерс, Мэнни Рубио, Эди Гатеги, Дэймон Уайанс – младший

Еще в «Джанго освобожденном» Квентин Тарантино доказал, что при должной ловкости постановщика и сценариста в вестерне — самом, наверное, шовинистском жанре голливудского кино — вполне органично может смотреться чернокожий протагонист. Следующий и логичный шаг делает британский певец и музыкант Джеймс Сэмюэл, который решил дебютировать как режиссер и сценарист с вестерном, где всех ключевых персонажей играют чернокожие артисты. И в их числе такие как Идрис Эльба («Отряд самоубийц»), Зази Битц («Джокер»), лауреат «Оскара» Реджина Кинг («Американское преступление»). В главной роли — Джонатан Мэйджерс, звезда сериалов «Страна Лавкрафта» и «Локи».

И как полагается хорошему вестерну, «Тем больнее падать» — это история про месть. Практически у всех главных героев есть исторические прототипы. Мэйджерс играет Нэта Лава, реально существовавшего ковбоя, бывшего раба, ставшего легендой Дикого Запада, а позднее — и героем комиксов, книг и фильмов. Однажды Лав узнает, что из тюрьмы сбегает убийца его отца (Идрис Эльба). Чтобы отомстить злодею, он собирает команду из опытных стрелков. Критики тепло встретили фильм, отдельно отметив актерскую игру и талант режиссера, а также работу с музыкой. Тут можно вспомнить, что, помимо прочего, в прошлом Джеймс Сэмюэл был музыкальным продюсером «Великого Гэтсби» База Лурмана.

Где смотреть: Netflix

«Сигнал бедствия»

В «Памяти» кино Фото: Complementary Colors

Режиссер: Карен Чинорре

В ролях: Грэйс Ван Паттен, Миа Гот, Хавана Роуз Лью, Стефани Соколински (Соко), Теодор Пеллерен, Джульетт Льюис

Жанр этой картины так просто и не определить. Э то и фэнтези с явной отсылкой к «Волшебнику из страны Оз». И немного притча, постоянно балансирующая между условностью, иносказанием и реализмом, с любопытной игрой в стилизацию костюмов, вещную среду под моду Второй мировой. Определения могут быть разными, но одно несомненно — получилась эффектная метафора вечной войны полов. Точнее, эстетская буквализация этого противостояния. В фильме идет настоящая война, в которой военная форма есть на участниках по обе стороны баррикад — и на мужчинах, и на женщинах. Но что особенно удивительно — кто-то увидит здесь яркое феминистское высказывание, а иной вполне может счесть камнем в огород феминизма.

Однажды главная героиня Ана (Грэйс Ван Паттен) через духовой шкаф переносится из своей серой реальности в другую, фантастическую. На красивом берегу обитают красивые девушки, которые, как античные сирены, зазывают фальшивыми сигналами бедствия военные суда (где на борту, естественно, одни мужчины) и гонят их прямо на рифы. А потом слушают по радио крики о помощи и проклятия. Но главный конфликт проходит всё же не столько по гендерной линии, сколько внутри женского отряда мстительниц. Ана присоединяется, однако до последнего не может принять такой способ решения проблемы. Кроме Ван Паттен в кадре — Миа Гот («Лекарство от здоровья»), Джульетт Льюис («Мыс страха») и французская певица Соко.

Где смотреть: Apple TV+, Okko, Wink, Kion и др.

«Память»

В «Памяти» кино Фото: Русский Репортаж

Режиссер: Апитчатпон Вирасетакул

В ролях: Тильда Суинтон, Элькин Диас, Жанна Балибар, Хуан Пабло Уррего, Даниэль Хименес Качо, Агнес Брекке

В этот уикенд в кинотеатральный прокат выходят всего две новинки. И обе из них, конечно, надо смотреть на большом экране. «Память» тайского мастера Апитчатпона Вирасетакула, снятая в Колумбии с интернациональным кастингом (в главной роли и вовсе международная звезда Тильда Суинтон), — не кино в привычном смысле слова. Скорее — аудиовизуальный опыт, который вряд ли возможно пережить дома наедине . Невозможно не восхищаться смелостью прокатчика, который надеется на интерес к фильму в регионах, да еще в такое время. Даже в столицах у такого «контента» зрителей немного. С другой стороны, экстраординарное время располагает к экстраординарным экспериментам.

Какие-то элементы традиционного кинозрелища в «Памяти», конечно, присутствуют. Например, есть сюжет. Как минимум завязка точно присутствует. Фильм начинается с внезапного пробуждения Джессики (Суинтон) — ее разбудил какой-то страшный звук, похожий на взрыв. И теперь она совершенно лишилась сна. Действие происходит в Боготе, куда Джессика приехала, чтобы поддержать больную сестру. Но та чрезвычайно слаба, постоянно спит (счастливая), а значит, Джессика вправе ее оставить и отправиться в путешествие в поисках источника этого загадочного звука. То, что происходит дальше, уже труднее поддается пересказу. «Память» удостоена приза жюри последнего Каннского кинофестиваля.

Где смотреть: в кинотеатрах

«Тыгын Дархан»

В «Памяти» кино Фото: Cinemaus Studio

Режиссер: Никита Аржаков

В ролях: Ньургун Бэчигэн, Петр Саввин, Анатолий Николаев, Василиса Мыреева, Ирина Никифорова, Петр Макаров, Айталина Лавернова

Якутское кино вне пределов региона известно прежде всего по авторским фильмам, которые в считаные годы принесли республике главные награды ведущих российских кинофестивалей . Как любая развитая индустрия, «Сахавуд» снимает и самое разнообразное зрительское кино. Но ничего подобного историческому эпику «Тыгын Дархан» здесь еще не делали. Бюджет — более 250 млн рублей (немалая сумма и для столичного кино), 10 тыс. артистов в массовых сценах. В основе сценария — два романа классика национальной литературы Василия Яковлева-Далан а, а также якутские предания о легендарном вожде Тыгыне Дархане, который смог объединить разрозненные племена после череды междоусобных конфликтов.