Мультик и тоже мультик: прокат снова возглавил «Кощей. Начало»

Аналитики назвали минувший уикенд самым слабым в 2021 году. При этом на все три главных места в таблице проката попали анимационные ленты. Пальму первенства удерживает мультфильм «Кощей. Начало»; на второй позиции чарта — холдовер «Семейка Аддамс: Горящий тур» о Мортише, Гомесе и прочих членах зловещей, но обаятельной ячейки общества. И на третьем месте — снова мультик! Это «Неисправимый Рон» о мальчике и роботе.

Семейный Кощей

Вследствие локдауна в России в этот уикенд и предшествовавшие ему дни работали лишь 55% кинотеатров и 45% кинозалов в 54 регионах. В частности, всё было закрыто в Москве и Петербурге. Паралич основной части кинорынка привел к существенным потерям.

Что до зрительских симпатий, то в отсутствие новых релизов они снова, как и неделю назад, в основном достались спин-оффу анимационного сериала «Сказочный патруль» «Кощей. Начало», стартовавшему в прошлые выходные с кассой в 33,1 млн рублей. Несмотря на ковидные ограничения и одновременный релиз на «КиноПоиск HD», новинка, по наблюдению аналитиков «Бюллетеня кинопрокатчика», «запустилась» лучше схожих с ней более ранних проектов, таких как «Урфин Джюс возвращается» (31,4 млн рублей), «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» (28 млн) и «Белка и Стрелка: Карибская тайна» (24,4 млн).

В свои вторые выходные новая версия биографии главного упыря русских сказок принесла 22 млн рублей.

Любопытно, что на старте «Кощей. Начало» привлек преимущественно женскую аудиторию (84%). Доля семей составила 81%, средний возраст ребенка на сеансах — восемь лет. Как указывает «Бюллетень кинопрокатчика», основными причинами выбора этой сказки стали сюжет, тематика и персонажи (53%), новизна (47%), релевантность для семейного просмотра (45%), анимационный жанр (34%), а также трейлер и реклама (26%). Желание другого человека посмотреть этот мультфильм побудило прийти в кино почти каждого пятого зрителя (18%), а зрелищность фильма и интерес к просмотру именно на большом экране завлекли в кинотеатры 13% от аудитории «Кощея».

Этой российской анимационной ленте по-прежнему дышат в затылок, так и оставаясь при этом «в запасных», два основных голливудских конкурента — с той только разницей, что по сравнению с таблицей недельной давности «Семейка Аддамс: Горящий тур» и «Неисправимый Рон» поменялись местами. Инфернальные возмутители спокойствия одноэтажной Америки, собравшие 409 млн рублей за всё время проката, в минувшие выходные вновь вырвались на второе место и положили в копилку 17 млн рублей. Вместе с тем «Аддамсы» сместили на третью позицию фантастическую ленту о застенчивом мальчике Барни и его бракованном друге-роботе. Трогательная история про механического питомца, которого учат человеческим эмоциям, собрала за прошедший уикенд 16,7 млн рублей при общей кассе в 161 млн рублей.

Впрочем, по мнению прокатчиков, во всем этом нет никаких сюрпризов. По словам президента сети КАРО Ольги Зиняковой, тон в регионах задаёт семейная аудитория, что укрепляет тренд, проявившийся еще в период предыдущего усиления пандемии.

— Именно поэтому «Кощей» и «Семейка Аддамс» возглавили прокат. К тому же оба релиза получили позитивный «сарафан», поэтому зрители выбирают именно их, — отметила Ольга Зинякова в беседе с «Известиями».

Те же и якуты

Пятерку лидеров замыкают старые знакомые, а именно — перетягивающие друг у друга кассу фантастический триллер «Веном-2» и шпионский экшен «Не время умирать». Стареющий агент 007 и его первая постоянная девушка в исполнении печальной Леа Сейду взяли 11,2 млн рублей, опять уступив инопланетному симбиоту и его приятелю, сыгранному Томом Харди, — эта парочка преодолела барьер в 2 млрд рублей, в последние пандемийные выходные пополнив свою сумму заработка на 13,7 млн.

На шестой позиции — космическая эпопея Дени Вильнёва «Дюна»: этот холдовер заработал 4,7 млн рублей, в целом перевалив через отметку в 1,5 млрд. На седьмом месте — хоррор с Джейми Ли Кёртис «Хэллоуин убивает». Очередная самая жуткая ночь с маньяком Майклом Майерсом привлекла молодежную аудиторию и собрала 3,6 млн рублей. На восьмой позиции расположилась отечественная черная комедия «Дракулов» с Михаилом Галустяном. Релиз на тему красивой готической сказки, расцененный рецензентами как «треш-шапито», тем не менее пришелся зрителям по нраву и даже при работе кинотеатров вполсилы заработал 2,8 млн рублей.

Также в топ вошли хоррор-антология «Страшные истории для рассказа незнакомцам» с Томом Сандовалом и Шарлоттой Лилт (2,3 млн), отечественный семейный хоррор «Ледяной демон» с Ольгой Ломоносовой (1,5 млн) и иронический боевик Джо Карнахана «Хороший, плохой, коп» с Фрэнком Грилло и Джерардом Батлером (949 тыс. рублей).

Неожиданно на 12-м месте топа оказался фильм «Холодное золото» (приключенческий детектив о Якутии времен войны) якутского режиссера Петра Хики кинокомпании «Сахафильм» (897 тыс. рублей). Впрочем, не так уж это и неожиданно: якутское кино уже давно стало феноменом и всё больше и больше усиливает свои позиции.

В ожидании вампиров

Как сказала в беседе с «Известиями» Ольга Зинякова, минувший карантинный период был непростым временем для кинотеатров. «Многие релизы были перенесены на несколько уикендов вперед, что также сказалось на бизнесе», — отметила она.

–- Но сейчас в кинотеатрах уже можно посмотреть один из самых ожидаемых релизов этого года — «Вечные» на основе вселенной Marvel, на который мы делаем большие ставки. Звездный каст — Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон, Ричард Мэдден — и качественный маркетинг привлекут зрителей. Кроме того, продолжают работать лидеры предыдущих уикендов: «Веном-2», «Не время умирать», «Дюна», — подчеркнула эксперт.

В дополнение она напомнила, что в этом месяце стартуют долгожданные «Ампир V» про вампиров и «Французский вестник», а также очень много качественного арт-мейнстрима — обладатель приза жюри Каннского фестиваля «Память» с Тильдой Суинтон, красивая история «Вкус жизни» с Николаем Костер-Вальдау, обладатель приза Берлинале за лучшую режиссуру «Естественный свет», «Медея» с Евгением Цыгановым, «Молоко птицы» с Еленой Лядовой.