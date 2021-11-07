Театральные власти: возвращение Дорониной и токен Тарантино

Фильм Павла Лунгина «Братство» впервые вышел на телеэкраны — скандальную картину показал РЕН ТВ. Эдуард Бояков покинул МХАТ имени Горького , а Владимир Кехман шлет приветы Дорониной и заявляет, что конфликта в театре больше нет. В России увидели фильм-победитель Каннского кинофестиваля «Память», сыгравшая в котором Тильда Суинтон призывает смотреть его только на большом экране. Пьер Лакотт поставил балет по Стендалю, а «Криминальное чтиво» ушло в цифру. «Известия» выбрали самое интересное за неделю в мире искусства.

Не гранитный Штирлиц

На канале РЕН ТВ 6 ноября состоялась телевизионная премьера фильма «Братство» режиссера Павла Лунгина. Действие фильма происходит в 1988 году, накануне вывода советских войск из Афганистана. Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, подконтрольный группировке боевиков. А в центре событий оказываются солдаты-разведчики, не привыкшие бросать своих…

На главную роль в картине, основанной на воспоминаниях экс-главы ФСБ Николая Ковалева, режиссер Павел Лунгин пригласил Кирилла Пирогова.

Фото: Мастерская Павла Лунгина

— Я увидел в этом герое умного и обаятельного человека, — рассказал режиссер «Известиям». — Мне хотелось показать именно внутреннее человеческое состояние этих людей, потому что в нашем кино кагэбэшников и даже разведчиков всегда показывают с каменными лицами гранитных Штирлицев. Они всегда с волевыми подбородками, с могучим взглядом. А я думаю, что они были разными. В данном случае это человек, который думает и чувствует, что рушится привычный мир, но он хочет обойтись минимальными жертвами.

Руководство РЕН ТВ сообщило, что приобрело картину, как только открылись телевизионные права.

— Мы ждали этой возможности и абсолютно убеждены, что этот фильм, как и любая другая работа Павла Лунгина, заслуживает самого думающего и внимательного зрителя, — подчеркнул генеральный директор телеканала Владимир Тюлин.

Лицо МХАТа

МХАТ имени Горького остался без художественного руководителя. На своей странице в Facebook Эдуард Бояков объявил, что покидает театр. По его словам, гендиректор Владимир Кехман предложил ему написать заявление об уходе. «Я это сделал, несмотря на то что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина — мое отношение к Дорониной», — написал Бояков.

Представление гендиректора труппе состоялось уже после увольнения худрука. Владимир Кехман, комментируя для «Известий» итоги собрания, отметил, что все артисты вдохновлены и никакого конфликта больше нет. Он также отметил, что очень ждет встречи с Татьяной Дорониной и надеется услышать от нее пожелания по руководству театром.

Фото: GLobal Look Press/Pavel Kashaev

— Она всегда была лицом МХАТа, она единственная из здравствующих великих мхатовцев, — подчеркнул гендиректор . Поэтому я очень надеюсь, что до конца года мы сможем увидеться с ней и сформулировать наше видение по поводу того, как дальше будет развиваться театр.

Согласно уставу театра, худрука принимает на работу директор, предварительно согласовав свое решение с учредителем — Министерством культуры. Как заверили «Известия» в ведомстве, кандидатура худрука будет утверждена только после консультаций с профессиональным сообществом .

Безумец Лакотт

Премьеру балета «Красное и черное» по мотивам романа Стендаля показала Парижская опера. Автор спектакля — хореограф-патриарх, 89-летний Пьер Лакотт. В постановке участвовал танцовщик Ирек Мухамедов, который после успешной карьеры в СССР, а затем и на Западе служит в главном французском театре в качестве педагога-репетитора. В беседе с «Известиями» легендарный артист заметил, что ему нравится хореография, в частности партии ведущих танцовщиков. Сам он, как педагог-репетитор, помогал им понять характер и роли героев спектакля.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Немножко есть ощущение, что балет длинноват: все-таки 3 часа 15 минут, — посетовал Ирек Мухамедов в беседе с «Известиями». — Но и роман огромный, а Пьер Лакотт хотел рассказать на сцене как можно больше. Для балета он выбрал музыку Жюля Массне. Чтобы быть великим хореографом такого масштаба, как Юрий Григорович, Кеннет Макмиллан, Джон Ноймайер, Иржи Килиан или Пьер Лакотт, надо не ходить по земле, а парить в облаках, быть немножко безумцем. Создание подобного спектакля требует не только огромной энергии, но и полной отдачи всех душевных сил.

По мнению Ирека Мухамедова, балет Пьера Лакотта, если его показать или поставить в России, будет пользоваться несомненным успехом , так как в нашей стране зрители привыкли к полновечерним балетам и ценят балетные истории.

Слышать «Память»

В российский прокат вышел фильм Апитчатпонга Вирасетакула «Память», получивший приз жюри Каннского кинофестиваля. По сюжету, героиню преследует странный звук, похожий на отголосок взрыва. Пытаясь понять его происхождение, она всё дальше удаляется от того, что принято считать реальностью.

Оскароносная актриса Тильда Суинтон, сыгравшая главную роль, рассказала, что, работая над картиной, она вспоминала трагические обстоятельства собственной жизни.

Фото: 185 Films

— С моей стороны был опыт утраты родителей, — поделилась она с «Известиями». — Они умерли, и я проживала опыт горя, потери, дезориентации. Я и горевала, и снималась в кино, и это было странное сочетание жизни в одном месте и ее отсутствия в другом. Словно чистилище, в котором ты застряла на какое-то время. Когда мы создавали образ Джессики, мы вложили туда это ощущение. У нее бессонница, мы с ней обе знаем, что это такое.

Фильм «Память» не появится на стриминговых платформах, и это принципиальное решение его создателей, поскольку все достоинства картины можно оценить только на большом экране. Кино никуда не исчезнет, его по-прежнему снимают — и будут снимать, считает Тильда Суинтон и напоминает, что во время локдауна люди очень скучали по кинотеатрам.

Тарантино и бриллианты

На аукционе Sotheby's 10 ноября будут выставлены драгоценности династии Романовых. Как сообщил РЕН ТВ глава торгов Оливье Вагнер, планируется продать комплект из броши и серег с бриллиантами и сапфирами, которые принадлежали великой княгине Марии Павловне . Гарнитур был тайно вывезен из России накануне Октябрьской революции 1917 года. По словам аукциониста, эти драгоценности уже были представлены на торгах в 2009 году, где их приобрела одна из княжеских семей Европы. Тогда их цена составляла $480 тыс. Сейчас эстимейт лота — $300–500 тыс.

А Квентин Тарантино намерен продать семь сцен из своего фильма «Криминальное чтиво» в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT). Эти сцены не вошли в окончательный вариант картины, но теперь у поклонников режиссера есть шанс их увидеть .

Фото: A Band Apart

«Я рад представить эти эксклюзивные сцены из «Криминального чтива» поклонникам. Секретная сеть и секретные NFT обеспечивают целый новый мир, объединяющий зрителей и артистов, и я очень рад быть частью этого», — отметил режиссер.

Также на аукцион на NFT Marketplace OpenSea будут выставлены обычные лоты — оригинальный рукописный сценарий фильма и эксклюзивные аудиокомментарии Тарантино.