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Остров кино: фильмы Павла Лунгина ведут по неординарным маршрутам

Лучшие работы российского режиссера — в подборке «Известий»
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Остров кино: фильмы Павла Лунгина ведут по неординарным маршрутам
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2019-04-29 12:21:09
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Военный триллер «Братство» Павла Лунгина еще до выхода в прокат стал одним из самых обсуждаемых российских релизов года. Специалисты спорят о том, насколько соответствуют действительности показанные в нем события афганской войны. Теперь же и простые зрители могут составить свое мнение. А заодно стоит вспомнить предыдущие картины Павла Лунгина, многие из которых уже стали классикой.

«Такси-блюз» (1990)

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Фото: студия «Троицкий мост»
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Дебютный полный метр Лунгина сразу сделал его знаменитым: сначала фильм получил приз за режиссуру на Каннском кинофестивале, потом — номинацию на «Золотой глобус» и французский «Сезар». Это трагическая история дружбы богемного саксофониста и самого обычного таксиста, который привык жить «правильно» и напрасно пытается перевоспитать своего непутевого приятеля. В «Такси-блюзе» проявился драматический талант музыканта Петра Мамонова, который с тех пор стал частым «гостем» авторского кино. В дуэте с ним — великолепный Петр Зайченко, ранее снимавшийся у Вадима Абдрашитова.

«Свадьба» (2000)

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Фото: CDR

Во второй половине 1990-х Ларс фон Триер изменил кинематограф, выпустив манифест «Догма 95» и заставив многих режиссеров мира пересмотреть свои взгляды на киноязык. Вдохновившись идеей датского гения, Павел Лунгин снял «Свадьбу», которая хоть и не имеет сертификата «Догмы», но влияние «Идиотов», «Торжества» и «Последней песни Мифуне» в ней ощущается в каждом кадре. Это нервная, живая картина о том, как два человека вдруг решили пожениться — и сделали это, отдавшись на волю свойственной той эпохе пьяной и свободной стихии. Пожалуй, именно здесь Марат Башаров сыграл свою лучшую кинороль. Участие фильма в основном конкурсе Каннского фестиваля — лишнее подтверждение его уровня.

«Олигарх» (2002)

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Фото: «Скарабей Филмз»
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В отличие от многих мэтров русского артхауса, Лунгин всегда старался найти способ говорить с самой широкой аудиторией, искал для этого характеры, сюжеты, форму. «Олигарх», например, исследовал природу нового русского капитализма, а в главном герое, собирательном образе отечественного миллионера, можно было легко узнать отдельные черты Бориса Березовского и других крупных бизнесменов. Лунгин воспитан в традициях мировой культуры, поэтому, как и полагается в классической литературе, за молниеносное обогащение его герою обязательно придется расплатиться, за резкими взлетами будут следовать катастрофические падения. И в то же время Лунгин уважает новый тип человека — self-made man — и искренне пытается оправдать его действия в экстремальных российских обстоятельствах.

«Остров» (2006)

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Фото: Каропрокат

Когда фильм только вышел, многие сомневались, что российский зритель XXI века готов к разговору о святости, грехе и искуплении. И действительно, в прокате картина шла при пустых залах. Но после первого показа по ТВ стало ясно, что это национальный хит, со временем «Остров» встал в один ряд с «Особенностями национальной охоты» и «Братом». Петр Мамонов сыграл здесь юродивого праведника, который творит чудеса, изгоняя бесов и исцеляя болезни, хотя его образ жизни мало соответствует монашескому уставу. Единственное, чего он не может сделать, — простить себя за поступок, совершенный десятилетия назад. Но именно поэтому его молитва остается такой сильной и чистой. «Остров» и сегодня производит огромное впечатление, а персонажи Дмитрия Дюжева, Виктора Сухорукова и Виктории Исаковой наполняют его дополнительной проблематикой, о которой хочется спорить и спорить.

«Царь» (2009)

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Фото: Наше Кино
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В известной степени «Царь» — логическое продолжение «Острова». Мамонов здесь опять юродивый, но теперь — облеченный властью. Он — царь Иоанн Васильевич, прозванный Грозным. Религиозное настроение сменяется у него яростью и страхом, он беспощаден и умен, его окружение состоит из самых опасных людей в стране. Одно из любимых развлечений царя — мучить людей, не деля их на невинных и заслуживающих казни. Если в «Острове» достойного оппонента протагонисту нет, то в «Царе» это митрополит Филипп (одна из сильнейших ролей позднего Олега Янковского), который единственный не боится тирана и готов принести себя в жертву ради нескольких слов правды. Симпатии Лунгина, разумеется, на его стороне, хотя он понимает, что в эпоху торжествующего произвола интеллигент не может победить. Но должен до последнего говорить то, что думает.

«Дирижер» (2012)

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Фото: Мастерская Павла Лунгина

Под ораторию митрополита Илариона (Алфеева) «Страсти по Матфею» в Иерусалиме разворачивается современная трагедия. Знаменитый русский дирижер Петров (Владас Багдонас) приехал в Вечный город с гастролями, но истинная цель его визита не в этом. Его сын покончил с собой, и Петров сначала винит в этом юношу и его сомнительных друзей, но по мере того, как он узнает новые подробности произошедшего, он понимает, что причина — в нем самом, в его характере, образе жизни, отношении к людям. Главный туристический маршрут в Иерусалиме — знаменитый Путь страданий, ведущий по следам последних часов земной жизни Иисуса Христа. У Петрова точки перемещения будут иными, и Голгофа у него своя, но личный Путь страданий ему придется пройти до конца — как и ряду других персонажей этого монументального фильма.

«Дама пик» (2016)

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Фото: Мастерская Павла Лунгина
Она и немцы: девочка против нацистов, солдаты в самоволке и две аферистки
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Лунгин специально слегка изменил название пушкинской повести, чтобы зритель не думал, что смотрит экранизацию. В центре сюжета — театральные интриги, где молодой герой, Андрей, одержим мечтой спеть Германа в постановке оперы Чайковского. А еще он разрывается между молодой партнершей по труппе и роковой дивой средних лет, эгоистичной сердцеедкой со странными привычками. На свою беду, в постановке «Пиковой дамы» она выбрала себе партию графини, а той полагается умереть. Понарошку или по-настоящему — зависит от того, насколько связавшийся с бандитами Андрей ассоциирует себя с пушкинским персонажем, и хватит ли ему сил сдержать приближающееся безумие. В одном Лунгин был точно прав: Иван Янковский — идеальный Герман, благодаря его игре классический сюжет (пусть и видоизмененный) мгновенно становится злободневным и волнует, как при первом знакомстве.

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