«Братство» крови: Павел Лунгин погрузился в документальный пессимизм

В российском прокате — «Братство» Павла Лунгина, долгожданный военный блокбастер о выводе советских войск из Афганистана. Фильм вызвал общественный резонанс задолго до релиза, когда его вдруг раскритиковали в Совете Федерации, а одна ветеранская организация даже обвинила создателей в некорректном изображении армии. Картина заслуженного режиссера действительно предлагает непарадный взгляд на события, но вполне претендующий на достоверность: сюжет основан на воспоминаниях афганца и экс-директора ФСБ Николая Ковалева.

Уже первые сцены «Братства» показывают, насколько трудными и долгими были взаимоотношения советских военных и жителей Афганистана к концу войны. Часть солдат и офицеров занимаются вымогательством или проворачивают с местными не вполне законные сделки. Другие сохраняют принципиальность, понимая, что только так их будут уважать и свои, и чужие. Третьи до поры до времени скрывают свои намерения — они не раз удивят нас на протяжении довольно запутанного и разножанрового сюжета.

Павел Лунгин сознательно дезориентирует зрителя, чтобы тому передались ощущения наших военнослужащих, часто не подозревающих, за каким камнем их ждет опасность. В «Братстве» есть линия сбитого летчика — генеральского сына, попавшего в руки к моджахедам. Но вместо аналога «Кавказского пленника» режиссер разворачивает политический детектив, в котором каждый из участников ищет возможность решить сразу несколько важных для него проблем одним махом. Здесь имеет значение уже не только судьба летчиков, но и возможность советских солдат без лишнего риска покинуть эту землю. Душманы тем временем пытаются избежать масштабного удара по своим селениям.

Впрочем, на первом плане в фильме — конкретная разведрота и бойцы, готовые друг за друга умереть в любую минуту. Им веришь сразу и безоговорочно, хотя ироничный режиссер не раз подловит на этом простодушную аудиторию. Собственно, именно линии разведроты отданы самые эффектные моменты «Братства» — в них Лунгин и его команда временами достигают высот спилберговского «Спасти рядового Райана», обладая в десятки раз меньшим бюджетом.

Великолепен эпизод, в котором солдаты из разных военных частей сначала выбирают себе «подарки» на афганской барахолке, а потом начинают драться друг с другом, разнося в пух и прах магазинчик и угрожая превратить кишлак в место боя между своими же. Выдающаяся хореография рукопашной в сочетании с аутентичным пространством дают эффект полного погружения. Как и сцены, где герои пробираются в лабиринте узких улочек, каждую минуту рискуя попасть в засаду. Наверное, так оно и было на самом деле.

Павел Лунгин — режиссер пессимистичный. Как и в его прошлых картинах, в «Братстве» мир лежит во зле, и благородные одиночки обязаны терпеть крах с аристократическим спокойствием. Здесь нет-нет да и проглянут мотивы из «Дирижера», «Царя» или «Свадьбы», и станет горько от того, что всё вокруг рушится и ничего нельзя с этим сделать. И исполнителей ролей режиссер, как всегда, подобрал филигранно. Ян Цапник, Кирилл Пирогов, Александр Кузнецов, Олег Васильков, Виталий Кищенко — всё это артисты с амбивалентными типажами, они могут быть злодеями и клоунами, трусами и рыцарями, каждый играет всё это как бы одновременно.

Лунгин всегда делает ставку на актеров — и почти никогда не ошибается: чего стоят Петр Мамонов в «Такси-блюзе» и «Острове», Олег Янковский в «Царе» или Марат Башаров в «Свадьбе». Весь ансамбль в «Братстве» работает на усложнение сюжета. Можно с уверенностью сказать: афганская война на российских экранах еще никогда не была представлена настолько глубоко и подробно. Видимо, за эту сложность прокатчиков попросили не выпускать фильм 9 мая, чтобы не омрачать людям праздник тяжелыми размышлениями.