«Лучшего фильма в сегодняшних реалиях нельзя и придумать»

Сильвестр Сталлоне считает, что даже самое мерзкое чудище может вызывать симпатию у зрителей, если оно надеется обрести друзей, а рестлер WWE Джон Сина рассказывает, что пытался придать психологический объем довольно незамысловатому персонажу. Голливудские звезды поведали «Известиям» об опыте работы с режиссером Джеймсом Ганном и своих ролях в новом фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет» , возглавившем российский прокат с результатом 300 млн рублей за уикенд.

«У Короля Акул хватает ума понять, что он никому не нравится»

— Сильвестр, ваш персонаж, Нанауэ, — Король Акул, идеальный антигерой. Что вас в нем заинтересовало?

Сильвестр Сталлоне: Нанауэ — урод и вызывает всеобщее отвращение. К тому же у него дурная привычка: он жрет людей. Но у него хватает ума понять, что он никому не нравится. И я подумал: «Ого, этот парень похож на горбуна из Нотр-Дама». Среди всех его недостатков проглядывает благородство. Думаю, публике понравится еще и то, что Король Акул готов умереть, лишь бы затесаться наконец в какую-нибудь компанию. Он постоянно стремится к людям, но его всё время отвергают — и он вызывает не только симпатию, но еще и комический интерес.

Лучшего фильма_1 Актер Джон Сина в образе Миротворца на премьере фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Фото: TASS/Zuma/Kay Blake

— Джон, вам досталась одна из самых ярких ролей в фильме. Ваш Миротворец — безжалостный убийца-фанатик, который верит в достижение мира любой ценой. Рассказывают, что Джеймс Ганн запретил вам читать комиксы про Миротворца перед съемками и предложил играть героя наподобие придурковатого Капитана Америки.

Джон Сина: Но я, конечно, прочитал комиксы — и всё это пошло коту под хвост. Я попытался создать некий улучшенный образ персонажа по своему разумению, на основе имеющихся сюжетов и сценария. Мне казалось, что Миротворец не тупой, просто он — ходячий комплекс, нереализованный потенциал. Но Ганн сказал: «Не усложняй. Играй тупого Капитана Америку». Я ответил: «Отлично, понял». Но долго еще сожалел о своей подготовительной работе. К этой ситуации хорошо подходят слова генерала Джорджа Паттона, считавшего, что план битвы хорош до первого выстрела.

Лучшего фильма_4 Кадр из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Фото: UPI

— Сцена боя Миротворца с Риком Флагом в исполнении Юэля Киннамана вышла очень запоминающейся.

Джон Сина: Опыт работы с Юэлем Киннаманом замечателен. Юэль великолепен, как и весь состав. Я учусь у всех, с кем работаю, — постоянно, каждый день. Юэль многому научил меня на съемочной площадке, и эти его уроки я обязательно возьму с собой в будущие проекты.

«У каждого персонажа — свой уникальный голос»

— Расскажите о работе с Джеймсом Ганном.

Сильвестр Сталлоне: Джеймс Ганн, конечно же, — профи экстра-класса. Он максимально вовлечен в работу, полностью владеет материалом. Он никогда не скажет: «Ой, я должен узнать побольше, что это за жанр такой, что за стиль кинопроизводства». Он идеально понимает жанр и работает, отдавая себя целиком. И он безупречно подбирает актерский состав. В нашем фильме каждый актер может вести роль самостоятельно, поэтому вы видите тонкие эмоции, связи между персонажами, что выгодно выделяет ленту Ганна среди множества блокбастеров.

Джон Сина: Я восхищаюсь работой Ганна и его способностью рассказывать истории. То, что он сделал со вселенной «Стражей Галактики», поистине впечатляет: он смог превратить группу малоизвестных героев не просто в известных, но и в любимых. И прежде чем мы начали съемки, мне было особенно важно встретиться с ним, понять, как это у него получается — так работать с сюжетом. Мне было совершенно неважно, будет ли это кино о супергероях, костюмная историческая лента, комедия или военный фильм. «Отряд самоубийц» — на самом деле микс всех этих жанров.

Лучшего фильма_2 Режиссер Джеймс Ганн на премьере фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Фото: TASS/EPA/CAROLINE BREHMAN

— Говорят, Джеймс Ганн создает семейную атмосферу на съемочной площадке, и все, кто у него работает, — друзья навек.

Джон Сина: Ну, тут могут быть разные точки зрения. Мы трудимся в кинобизнесе, и это всегда совместное творчество. Я бы предпочел делать любые проекты не с кучей приятелей, а как раз с людьми, которые отдают делу всю свою душу. Джеймс умеет создать творческую обстановку. Стодневная съемка, изо дня в день собиравшая множество самых разных людей, напоминала скорее гастрольный тур, разъездное шоу. Ганн вкладывал все силы в создание актерского ансамбля: способность подбирать отличных исполнителей — один из его главных талантов.

Лучшего фильма_3 Кадр из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Фото: UPI

— Ансамбль действительно сложился, хотя персонажей — более двух десятков.

Сильвестр Сталлоне: Дело в том, что у каждого из них присутствует свой уникальный голос. Я имею в виду реальный звук, фактуру, манеру речи. Каждый чем-то выделяется: один говорит на лондонском кокни, другой — австралиец, третий — шотландец. Поэтому я решил, что для моего Короля Акул стоит придумать что-нибудь резкое, напористое, девиантное. На самом деле мне понравилось так работать. Выстраивая драматургию только голосом и не пользуясь своей обычной внешностью, можно творить гораздо свободнее — потому что, если так себя будет вести герой из плоти и крови, а не анимированный персонаж, его придется арестовать или отправить в психушку. Кроме того, мне не пришлось выполнять никаких трюков, и это тоже довольно необычный для меня опыт.

«В экстремальных обстоятельствах складывается настоящая дружба»

— «Отряд самоубийц: Миссия навылет» выходит на экраны, когда зрители только начинают возвращаться в кинотеатры после летнего затишья.

Сильвестр Сталлоне: «Отряд самоубийц» нужно смотреть именно в кинотеатре, на большом экране. Этот фильм не предназначен для домашнего просмотра. Зрители, пережившие невзгоды изоляции и пандемии, будут ценить то, чего они были долгое время лишены, больше, чем когда-либо прежде. А кинотеатры от этого только выиграют.

Джон Сина: Я уверен, что фильм заставит людей вернуться в кинозалы. Я это знаю. Мы будем вести рекламную кампанию — настолько активно и громко, насколько сможем. Но ничто не сравнится по эффективности с «сарафанным радио», когда люди, посмотрев картину в кинотеатрах, начинают рекомендовать ее другим. Возможно, выходя из зала, они поначалу не вполне будут понимать, как относиться к тому, что видели, но надеюсь, что они потом расскажут о фильме друзьям и семье, напишут в социальных сетях, что и остальных заставит потом тоже пойти в кино. Сейчас лето, и мы отчаянно в этом нуждаемся.

Лучшего фильма_5 Кадр из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Фото: UPI

— Что, на ваш взгляд, зрители вынесут из этого фильма? Ведь там герои постоянно сталкиваются друг с другом.

Сильвестр Сталлоне: В этом — основа любого остросюжетного боевика. Но в экстремальных обстоятельствах складывается настоящая дружба, когда люди готовы друг за друга умереть. Верим мы в это или нет, но в жизни действительно существует универсальное человеческое братство, в которое можно влиться. Должен вам сказать, что лучшего фильма в сегодняшних реалиях нельзя и придумать.