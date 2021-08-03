С корабля напал: «Круиз по джунглям» не оставил шанса конкурентам

Приключенческий экшен «Круиз по джунглям» выбил «Время» Шьямалана с первого места, но отбить к нему зрительский интерес не смог. На поле экшена Скарлетт Йоханссон безжалостно разгромила Кейт Бекинсейл. А Пол Верховен доказал, что старый триллер лучше новых двух: спустя 30 лет «Основной инстинкт» вышел в российский прокат и пробрался в топ-10.

Не властно «Время» над Диснеем

«Круиз по джунглям» режиссера Жауме Кольет-Серра — приключенческий семейный блокбастер в духе «Индианы Джонса» — был безусловным фаворитом гонки и легко возглавил уикенд. По данным ЕАИС, диснеевский релиз сразу взял планку в 200 млн рублей и оставил соперников далеко позади.

Хоррор «Время», новый хит от культового режиссера М. Найта Шьямалана и лидер прошлого уикенда, спустился на вторую строчку с кассой 79 млн рублей. За две недели картина почти довела общую кассу до 300 млн. Стоит отметить, что, несмотря на потерю значительной части сеансов, «Время» неплохо держится в прокате, а его сеансы в среднем собирают по 15 зрителей. В этом отношении триллер лишь немногим уступает показателю «Круиза» (16 человек).

— На первом уикенде зрителей «Времени» привлек жанр, свою роль сыграли интерес к творчеству самого Шьямалана, а также отсутствие других сильных новинок. Но на втором уикенде выстрелил «Круиз по джунглям», перетянувший внимание на себя, — пояснила «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — Что до «Круиза», его успеху поспособствовали следующие факторы: хорошие предпродажи, обычная для Disney широкая маркетинговая кампания, а также популярные актеры в касте — Дуэйн «Скала» Джонсон и Эмили Блант.

Благодаря хорошему старту новинки и неплохим результатам других релизов улучшилась посещаемость. В кинотеатры сходили 1,3 млн человек, что сопоставимо с показателями второй недели июня, когда чарт возглавила «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон. Экшен-комикс о бывшей шпионке Наташе Романофф держится в топ-5 и сегодня: в этот раз он стал четвертым с результатом 16 млн. Общая же касса фильма почти достигла 600-миллионой отметки.

Боевику немного не хватило до третьего места: семейный релиз «Космический джем: Новое поколение» обошел «Черную вдову» всего на 2 млн. Его совокупный бокс-офис за три недели — 230 млн.

Все беды от «Луки»

Замыкает первую пятерку мультфильм «Лука» киностудии Pixar, заработавший 14 млн рублей. Картина о детских приключениях на итальянском побережье держится в прокате уже семь недель, а интерес к нему не ослабевает: на один показ покупают билеты 14 зрителей. За два месяца показа «Лука» получил от российской аудитории почти 510 млн.

Другие новинки стартовали значительно слабее. Американский мультфильм «Золушка и заколдованный принц» взял на старте 7 млн и финишировал седьмым. За ним расположился экшен с Кейт Бекинсейл «Красотка на взводе», который заработал всего около 5 млн. У боевика и худшая посещаемость в первой десятке (в среднем по 4 зрителя в зале).

Как отмечает Ольга Зинякова, на результатах сказалось конкурентное окружение.

— Вместе с проектом «Золушка и заколдованный принц» за внимание семейной аудитории борются такие сильные релизы, как «Круиз по джунглям», «Космический джем, «Лука», что существенно повлияло на кассу. У «Красотки на взводе» зрителя отнимает «Черная вдова». Оба релиза объединяют и жанр экшена, и сильный женский характер в качестве главной героини, — подчеркнула эксперт.

Основательный инстинкт

Не обошлось и без приятных неожиданностей. В топ-10 пробрался — как раз оккупировал десятую позицию — классический триллер 1990-х «Основной инстинкт» Пола Верховена с Шэрон Стоун в главной роли. Картина вышла в так называемый повторный прокат, который, учитывая смену поколений, для многих классических фильмов становится первым. При небольшой росписи (меньше 1 тыс. сеансов) «Основной инстинкт» смог заработать более 4 млн рублей (13 зрителей в зале!).

— Повторный прокат хитов мирового кино достаточно давно стал мейнстримом в Москве и Петербурге, предвосхитив постковидный дефицит экранных новинок. Сейчас же это явление достигло таких объемов, что нередко фильмы при повторном прокате собирают десятки миллионов рублей, как это было, например, с франшизой «Властелин колец». Это репертуарное направление стало серьезным подспорьем для кинотеатрального бизнеса в 2021 году, — рассказала Ольга Зинякова.

По оценке эксперта, в грядущий уикенде «Круиз по джунглям» потеснит экшен-комикс «Отряд самоубийц: Миссия навылет» от режиссера «Стражей галактики» Джеймса Ганна. За семейную аудиторию поборются мультфильмы «Мулан. Новая легенда» и «Тайна парка развлечений», а также приключенческий фильм «Пес под прикрытием». Кое-что кинотеатры предложат и фанатам ужасов — триллер «Полночь на злаковом поле» и хоррор «Заклинание джинна». Конкуренцию «Основному инстинкту» составит «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара, с которого берет начало «новая французская волна».